Страны G7 призвали Иран не поддерживать ХАМАС и "Хезболлах"

Их действия дестабилизируют Ближний Восток, говорится в совместном заявлении глав МИД "семерки"

ТОКИО, 8 ноября. /ТАСС/. Страны Группы семи призвали власти Ирана воздержаться от поддержки палестинского радикального движения ХАМАС и ливанской партии "Хезболлах".

"Мы призываем Иран воздержаться от оказания поддержки ХАМАС и дальнейших действий, дестабилизирующих Ближний Восток, включая поддержку ливанской "Хезболлах" и других негосударственных акторов", - говорится в совместном заявлении глав МИД "семерки" по итогам двухдневной встречи в Токио.

Страны G7 также призвали Тегеран использовать свое "влияние на эти группировки для деэскалации региональной напряженности".

Власти Израиля неоднократно обвиняли Иран в причастности к нападению ХАМАС на территорию еврейского государства 7 октября. Кроме того, газета The Wall Street Journal утверждала, что Иран помогал руководству ХАМАС спланировать атаку на Израиль, а также одобрил операцию на встрече в Бейруте 2 октября. Издание ссылалось на высокопоставленных представителей ХАМАС и "Хезболлах", информацию о причастности Ирана подтвердили также неназванные европейский чиновник и советник сирийского правительства.

Президент исламской республики Эбрахим Раиси отверг эти обвинения, отметив, что "силы сопротивления как в Палестине, так и во всем регионе независимы". Кроме того, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что ответственность за последствия эскалации палестино-израильского конфликта лежит на США и Израиле.