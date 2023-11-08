Минздрав Палестины сообщил, что на юге сектора Газа работают все больницы

Глава ведомства Мэй Кайле заявила, что что вся помощь, которая поступает в Газу идет на юг по указанию Израиля

ДУБАЙ, 8 ноября. /ТАСС/. Все больницы на юге сектора Газа продолжают работу. Об этом телеканалу Sky News Arabia сообщила министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле.

"На юге [сектора Газа] продолжают работать все больницы", - заявила она. "Я также хотела бы уточнить, что вся [помощь], которая поступает в сектор Газа, хоть это скудные объемы и даже не капля в море, идет на юг, к сожалению, по указанию Израиля", - добавила глава палестинского Минздрава.

Между тем Кайле отметила, что данные о численности жертв и пострадавших в результате эскалации конфликта, публикуемые ведомством, точные. "Мы регистрируем всех по именам, то есть каждого по имени, номеру удостоверения личности, месту жительства, в каком состоянии поступил и откуда", - рассказала министр. "Данные точны на 100%, мы получаем их от представительств в секторе Газа и от наших коллег <…>. Израиль может говорить все что хочет. Эти данные реальные, они есть у нас", - добавила она.

Ранее в среду телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в секторе Газа сообщил, что в анклаве прекратили работу 18 больниц. Ситуация в медучреждениях катастрофическая, особенно в северных районах, отметил собеседник канала, добавив, что там не хватает лекарств, продуктов питания и топлива. По последним данным Минздрава сектора Газа, число жертв в анклаве с начала эскалации конфликта возросло до 10 569.