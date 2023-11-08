Больница "Аль-Кудс" в секторе Газа полностью изолирована из-за ударов Израиля

Медработники не могут покинуть территорию больницы для оказания помощи раненым, сообщило Палестинское общество Красного Полумесяца

КАИР, 8 ноября. /ТАСС/. Все дороги в больницу "Аль-Кудс" на севере сектора Газа перекрыты из-за бомбардировок со стороны Израиля. Об этом сообщило Палестинское общество Красного Полумесяца.

"Израильские бомбардировки с западной стороны по району больницы "Аль-Кудс" продолжаются со вчерашнего вечера. Все ведущие в больницу дороги закрыты", - говорится в заявлении, опубликованном на странице организации в социальной сети X (ранее Twitter).

В тексте отмечается, что в результате атак медработники не могут покинуть территорию больницы для оказания помощи раненым.