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обновлено 8 ноября, 06:58
Палестино-израильский конфликт

ЦАХАЛ ликвидировал ударом с воздуха разработчика вооружений ХАМАС

Он уничтожен на "рабочем месте", сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударом с воздуха уничтожила крупного разработчика вооружений для палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Мохсена Абу Зину. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"ЦАХАЛ и ШАБАК [Служба общей безопасности] ликвидировали старшего разработчика вооружений ХАМАС. Следуя разведданным, истребитель ЦАХАЛ уничтожил главу отдела вооружений и промышленности ХАМАС Мохсена Абу Зину на его рабочем месте", - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что "в рамках своей деятельности Абу Зина был одним из ведущих разработчиков оружия ХАМАС и экспертом по разработке стратегических видов вооружения и ракет, используемых террористами ХАМАС". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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