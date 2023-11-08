Израильские парламентарии утвердили запрет на просмотр пропаганды террора

Под действие закона не попадут ознакомление с публикациями "в законных целях" или по случайному стечению обстоятельств

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 ноября. /ТАСС/. Депутаты Кнессета (парламента Израиля) утвердили закон, вводящий сроком на два года запрет на систематическое ознакомление с пропагандой террористических организаций. Об этом сообщила газета Haaretz, указывая, что документ поддержали 14 из 120 парламентариев при четырех высказавшихся против.

В первом чтении документ был утвержден 25 октября. По данным издания, 7 ноября законопроект был одобрен соответствующей комиссией Кнессета.

Как отмечает государственное радио Kan, законопроект вводит запрет на "систематическое потребление пропаганды [радикального палестинского движения] ХАМАС и "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ организация), включая призывы к поддержке терроризма или демонстрацию видеозаписей терактов".

По данным радиостанции, "случайное ознакомление с [пропагандистскими] публикациями, <...> или ознакомление в законных целях" караться не будет.