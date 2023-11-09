9 ноября, 07:57,
обновлено 9 ноября, 08:19
Палестино-израильский конфликт

В Турции сообщили, что онкобольных детей из Газы доставят на лечение в республику

Глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа не уточнил их число

СТАМБУЛ, 9 ноября. /ТАСС/. Онкобольные дети из Газы будут доставлены на лечение в Турцию. Об этом сообщил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа.

Читайте также
Призывы к гуманитарной паузе в секторе Газа и протесты в Израиле. Конфликт в Палестине

"Мы договорились с министром здравоохранения Израиля о том, что онкобольные дети, которые не могут завершить лечение, будут доставлены [из Газы] в Турцию. Мы привезем их в ближайшее время", - сказал турецкий министр, не уточнив их число. Его высказывания приводит телеканал TRT Haber.

Ранее глава Минздрава Турции сообщал, что его страна может принять около 1 тыс. пациентов из сектора Газа, которые нуждаются в срочном лечении, в первую очередь онкобольных.

Коджа также информировал, что два турецких корабля уже готовы отправиться в Египет для лечения раненых из Газы. Они получили разрешение от египетских властей на заход в порты. 

Теги:
ТурцияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация