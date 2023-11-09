В Турции сообщили, что онкобольных детей из Газы доставят на лечение в республику

Глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа не уточнил их число

СТАМБУЛ, 9 ноября. /ТАСС/. Онкобольные дети из Газы будут доставлены на лечение в Турцию. Об этом сообщил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа.

"Мы договорились с министром здравоохранения Израиля о том, что онкобольные дети, которые не могут завершить лечение, будут доставлены [из Газы] в Турцию. Мы привезем их в ближайшее время", - сказал турецкий министр, не уточнив их число. Его высказывания приводит телеканал TRT Haber.

Ранее глава Минздрава Турции сообщал, что его страна может принять около 1 тыс. пациентов из сектора Газа, которые нуждаются в срочном лечении, в первую очередь онкобольных.

Коджа также информировал, что два турецких корабля уже готовы отправиться в Египет для лечения раненых из Газы. Они получили разрешение от египетских властей на заход в порты.