В Пентагоне сообщили об ударе по объекту в Сирии, якобы используемому КСИР Ирана

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин уточнил, что по складу с вооружениями ударили двумя истребителями F-15

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. ВС США нанесли удар по объекту в Сирии, якобы используемому Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные части иранских ВС) и связанными с ним группировками. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении министра обороны США Ллойда Остина.

"Сегодня по распоряжению президента [Джо] Байдена ВС США в целях самообороны нанесли на востоке Сирии удар по объекту, используемому КСИР и связанными с ним группировками", - указывается в заявлении главы Пентагона.

В документе отмечается, что удар по складу с вооружениями был нанесен двумя истребителями F-15. Как утверждается в заявлении Остина, удар "стал ответом на серию атак против американских военнослужащих в Ираке и Сирии". По словам Остина, решение о нанесении удара было принято Байденом "для того, чтобы продемонстрировать, что США будут защищать себя, своих военнослужащих и свои интересы".

"США полностью готовы принять дальнейшие необходимые меры по защите наших людей и объектов", - заявил Остин, подчеркнув, что Вашингтон "призывает отказаться от эскалации". Он также отметил, что американские ВС "продолжат осуществлять в Ираке и Сирии миссии" по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Как сообщила ранее в среду на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса на тему помощи США Израилю заместитель помощника министра обороны США по делам Ближнего Востока Дана Строул, в период с 17 октября базы и другие объекты США в Сирии и Ираке были 41 раз атакованы поддерживаемыми Ираном вооруженными группировками. По ее словам, США приняли и при необходимости продолжат принимать необходимые военные меры против КСИР и связанных с ним группировок.

В конце октября в Пентагоне сообщили, что два истребителя F-16 американских ВВС нанесли авиаудары по складам с оружием и боеприпасами, принадлежащим, по мнению американской администрации, КСИР. Представитель американского военного ведомства отметил, что США не координировали авиаудары с израильскими властями, повторив, что американская операция не связана с палестино-израильским конфликтом.