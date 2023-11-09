Израиль представил доказательства использования ХАМАС машин скорой помощи для передвижения

Портал Yedioth Ahronoth отмечает, что военные представили запись перехваченного телефонного разговора, в котором террорист группировки, в частности, утверждает, что может "уехать на любой машине скорой помощи", на которой захочет

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля обнародовала доказательства того, что боевики палестинской радикальной группировки ХАМАС используют для передвижения по сектору Газа машины скорой помощи. Об этом сообщил со ссылкой на армейскую пресс-службу информационный портал Yedioth Ahronoth.

Как отмечает издание, военные представили запись перехваченного телефонного разговора, в котором террорист ХАМАС признается, что пользовался машинами скорой помощи для передвижения по сектору Газа. Экстремист утверждает, что может "уехать на любой машине скорой помощи", на которой захочет.

Об использовании террористами машин скорой помощи и больниц для военных действий в палестинском анклаве свидетельствуют и обнародованные выдержки из протоколов допросов Службой общей безопасности Израиля боевиков входящего в ХАМАС элитного подразделения "Нухба", которые принимали участие в резне 7 октября. По их словам, ХАМАС имеет машины, внешний вид которых "аналогичен гражданским машинам скорой помощи, чтобы они не вызывали подозрений и не подвергались бомбардировкам со стороны Израиля".

На прошлой неделе Израиль взял на себя ответственность за удар по машине скорой помощи в Газе, которая, по утверждению военных, перевозила террористов ХАМАС.