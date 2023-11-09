NYT: ХАМАС готово освободить до 15 заложников в обмен на гуманитарную паузу

Перемирие позволит организовать поставки гумпомощи в сектор Газа, отметила газета

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС обсуждает возможное освобождение до 15 заложников в обмен на гуманитарное перемирие, которое позволит организовать поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По ее информации, согласно условиям обсуждаемой сделки радикального движения, Израиль приостановит атаки на три дня, что обеспечит возможность "для вывоза заложников и доставки гуманитарной помощи в анклав". Издание уточняет, что договоренность в том числе касается нескольких американцев, которые находятся в руках ХАМАС. При этом точное число заложников, которые будут отпущены, остается предметом обсуждения. Переговоры, в проведении которых участвовал директор ЦРУ Уильям Бернс, ведутся при посредничестве Катара.

Как отмечает The New York Times, американские официальные лица, в том числе госсекретарь Энтони Блинкен, активно способствуют заключению возможной сделки по освобождению заложников ХАМАС в обмен на паузу в боевых действиях. По информации газеты, представители группировки предлагали организовать подобный обмен непосредственно перед началом наземной операции израильских сил в Газе, однако власти еврейского государства "усомнились в искренности намерений ХАМАС" и санкционировали начало наступления.

Портал Axios 7 ноября сообщил, что президент США Джо Байден предложил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху на три дня приостановить боевые действия в секторе Газа с целью освобождения части заложников, удерживаемых радикальным движением ХАМАС.

Израильский чиновник высокого ранга сообщил американской газете Politico, что власти Израиля готовы объявлять паузы в боевых действиях, если ХАМАС освободит значительное число заложников. 6 ноября на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, затронув тему возможной приостановки военных операций в секторе Газа в гуманитарных целях, признал, что никакой конкретики на этот счет до сих пор нет.