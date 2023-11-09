9 ноября, 05:50
Палестино-израильский конфликт

NYT: ХАМАС готово освободить до 15 заложников в обмен на гуманитарную паузу

Перемирие позволит организовать поставки гумпомощи в сектор Газа, отметила газета

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС обсуждает возможное освобождение до 15 заложников в обмен на гуманитарное перемирие, которое позволит организовать поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

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По ее информации, согласно условиям обсуждаемой сделки радикального движения, Израиль приостановит атаки на три дня, что обеспечит возможность "для вывоза заложников и доставки гуманитарной помощи в анклав". Издание уточняет, что договоренность в том числе касается нескольких американцев, которые находятся в руках ХАМАС. При этом точное число заложников, которые будут отпущены, остается предметом обсуждения. Переговоры, в проведении которых участвовал директор ЦРУ Уильям Бернс, ведутся при посредничестве Катара.

Как отмечает The New York Times, американские официальные лица, в том числе госсекретарь Энтони Блинкен, активно способствуют заключению возможной сделки по освобождению заложников ХАМАС в обмен на паузу в боевых действиях. По информации газеты, представители группировки предлагали организовать подобный обмен непосредственно перед началом наземной операции израильских сил в Газе, однако власти еврейского государства "усомнились в искренности намерений ХАМАС" и санкционировали начало наступления.

Портал Axios 7 ноября сообщил, что президент США Джо Байден предложил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху на три дня приостановить боевые действия в секторе Газа с целью освобождения части заложников, удерживаемых радикальным движением ХАМАС.

Израильский чиновник высокого ранга сообщил американской газете Politico, что власти Израиля готовы объявлять паузы в боевых действиях, если ХАМАС освободит значительное число заложников. 6 ноября на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, затронув тему возможной приостановки военных операций в секторе Газа в гуманитарных целях, признал, что никакой конкретики на этот счет до сих пор нет. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликт
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