Жертвами израильских ударов по Дженину стали девять человек

Еще 15 получили ранения

РАБАТ, 9 ноября. /ТАСС/. Число жертв израильского штурма лагеря беженцев в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан возросло до 9, еще 15 человек получили ранения. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на палестинский Минздрав.

По данным Al Jazeera, в настоящее время в Дженине идут ожесточенные столкновения между палестинскими силами и израильскими военными.

Армия еврейского государства наносит удары с помощью беспилотников по объектам в Дженине и окрестностям лагеря беженцев. Над некоторыми зданиями поднимаются черные клубы дыма.

Тем временем палестинское движение ХАМАС обратилось к местному населению с призывом взять в руки оружие и противостоять израильской армии. "Мы призываем наш народ по всему Западному берегу [реки Иордан] и всех, кто может носить оружие, мобилизоваться, чтобы снять осаду лагеря в Дженине, противостоять фашистской оккупационной армии, усилив сопротивление ей всеми доступными формами и средствами", - говорится в коммюнике ХАМАС, опубликованном в телеграм-канале.

"Оккупант, потерпевший поражение в секторе Газа, потерпит поражение и в Дженине. Ему не удастся сломить волю нашего народа от сектора Газа до Западного берега [реки Иордан]", - отмечается в тексте.