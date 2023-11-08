На форуме в Париже обсудят инициативу Кипра по морскому гумкоридору для Газы

Мероприятие пройдет 9 ноября

НИКОСИЯ, 8 ноября. /ТАСС/. Предложенная Кипром идея организации морского гуманитарного коридора для оказания помощи жителям сектора Газа будет обсуждаться в числе других тем на международной конференции в Париже 9 ноября. Об этом сообщил журналистам официальный представитель правительства Республики Кипр Константинос Летимпиотис.

"Выдвинутая президентом [Никосом Христодулидисом] инициатива по созданию морского коридора для беспрепятственной и безопасной доставки гуманитарной помощи в сектор Газа признана необходимой и полезной, и мы работаем над ее реализацией", - сказал он. "Завтра в Париже на конференции [по оказанию гуманитарной помощи жителям сектора Газа], которую созвал президент Франции Эмманюэль Макрон и на которую он пригласил президента [Христодулидиса], инициатива Республики Кипр будет одной из тем, которую [участники форума] обязательно обсудят", - добавил представитель кабмина.

Власти Кипра предлагают свою территорию для переправки гуманитарных грузов для жителей Газы морским путем из других стран. Эта инициатива была представлена Христодулидисом на последнем саммите ЕС. Он успел обсудить ее с лидерами нескольких стран, включая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, президента Франции Эмманюэля Макрона, короля Иордании Абдаллу II, а также с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном. С этой же целью в Рамаллу летал глава МИД Кипра Константинос Комбос. Как утверждает администрация Христодулидиса, идея организации морского гуманитарного коридора везде получила поддержку.

Ранее журналисты поинтересовались у президента, рассматривается ли вариант сопровождения гуманитарной помощи военными кораблями других стран. "Конечно, это один из многих аспектов, которые рассматривались", - ответил кипрский лидер. "У нас есть конкретный рабочий документ, которым я поделился с госсекретарем США, а также с [представителями] некоторых других стран <...>, который очень конкретен и в котором все расписано пошагово", - пояснил Христодулидис.

Как объявил президент Франции Макрон, 9 ноября в Париже состоится конференция по гуманитарной ситуации в секторе Газа. Агентство Reuters сообщило, ссылаясь на дипломатов, что конференция пройдет с участием глав государств, правительств и министров иностранных дел. Будут приглашены ключевые страны региона, такие как Египет, Иордания и государства Персидского залива, а также несколько западных стран. Международные организации также примут участие. Как заявили агентству источники, администрация Палестины была приглашена, а израильская сторона - нет.