“Ъ”: "Чибо СНГ" сменит название и зонтичный бренд на Tibio

По сведениям газеты, в материалах "Чибо СНГ" сказано, что дизайн упаковки сохранит "максимальную преемственность"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Бывшее подразделение немецкой Tchibio GmbH "Чибо СНГ" сменит название на ООО "Тибио". Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на копию письма компании торговым сетям и презентацию.

Как отмечает газета, в материалах "Чибо СНГ" сказано, что дизайн упаковки сохранит "максимальную преемственность", а рецептура кофе и технология его производства не изменятся. Компания также запустит зонтичный бренд Tibio вместо Tchibio. По данным Роспатента, "Чибо СНГ" зарегистрировала новый бренд в сентябре, добавляет "Коммерсантъ".

Из материалов презентации следует, что переход на бренд Tibio начнется в конце 2023 года, по мере вывода старой упаковки. Как сообщает "Коммерсантъ", логотип Tibio сохранит схожую стилистику со старым брендом, цветовая гамма и названия линеек Gold Selection и Gold Mokka останутся прежними, а линейка Exclusive сменит название на Arabica Exclusive. К концу года ожидается, что компания запустит в премиум-сегменте зерновой кофе Tibio Barista в упаковке по 1 кг.

В "Чибо СНГ", Tchibo GmbH и "Гранд-НН" на вопросы "Коммерсанта" не ответили.