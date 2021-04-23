Чем заменить кофе. Напитки для бодрости

Кофе является напитком противоречивым. С одной стороны, он уже настолько популярен, что теперь почти в каждом доме есть кофейня или окошко, где можно захватить стаканчик с собой. С него начинают утро, за ним ведут переговоры и дружеские беседы, с ним гуляют в парке или по городу.
С другой стороны, высокое содержание кофеина провоцирует эмоциональные качели: сразу после кофе появляются бодрость и приподнятое настроение, а чуть позже начинает клонить в сон и накатывать тоска. Имеется и еще три побочных эффекта — тревожность, раздражительность и головная боль. Поэтому стало актуальным отказываться от кофе в пользу других тонизирующих напитков.
Зеленый латте и чагачино
Ближе всего по эффекту — японский порошковый зеленый чай матча. В нем тоже есть кофеин, но за счет L-теанина (редкой аминокислоты, которая успокаивает, снижает напряжение и расслабляет) он действует плавнее и дольше — хватает на шесть часов. При этом сочетание веществ усиливает активность мозга, продуктивность, внимательность и сосредоточенность.
Я же включила его в свое ежедневное меню еще по одной причине — высокая концентрация антиоксиданта галлата эпигаллокатехина. Он содержится во всех зеленых чаях, но в матче его в три раза больше даже по сравнению с самыми дорогими сортами. Этот антиоксидант не только защищает клетки и ДНК нашего организма от разрушения свободными радикалами, но и помогает предотвратить онкологию, способствует жиросжиганию.
Самое главное в матче — ее сорт и цвет. Чем выше так называемый грейд, тем больше полезных веществ содержится в чае. Сначала, понятное дело, идет самое низкое кулинарное качество, которое не подходит для напитков, затем стандартное, премиальное и церемониальное. Определить его можно даже по цвету. Если порошок тусклый и болотный, то, значит, это низкий сорт. Но такой внешний вид еще и индикатор старой матчи — она быстро портится от тепла и света. И, скорее всего, у нее будет неприятный привкус рыбы или водорослей. Свежая, вкусная и полезная матча всегда ярко-зеленого цвета. Порошок можно развести 80-градусной водой или же сделать популярный сейчас латте на любом растительном молоке с помощью капучинатора.
Но часто мы скучаем не столько по бодрящему эффекту кофе, сколько по его манящему аромату, виду и вкусу. И тут тоже есть выход. Например, заварить напиток из мелко натертого гриба чага, который растет на березе и считается суперфудом. Причем это трансформер: возьмешь чуть-чуть — будет похож на черный чай, положишь побольше — получится кофе. Из гриба можно приготовить и американо, и аналог капучино — чагачино.
Тренд на него начался с финского стартапа Four Sigmatic, который в 2012 году запустил линейку напитков и эликсиров из так называемых медицинских грибов. Кофейные зерна разбавлялись чагой, и получался более полезный напиток — меньше кофеина, выше уровень полезных веществ. Чага действительно похожа на привычный большинству бодрящий напиток, только вкус более мягкий, с приятными землистыми нотками. В 2015 году бренд пришел в США, стал невероятно популярным и к 2018 году продавался уже в 65 странах мира. Впервые же чагой стали заменять кофе еще во время Второй мировой войны, когда во многом был дефицит.
Тем не менее исследований о пользе гриба пока не так уж много, но считается, что он усиливает работу иммунной системы и обладает противовоспалительным и антибактериальным действием. Но уже имеются четкие противопоказания. В продукте содержится большое количество оксалатов, которые частично выводятся специальной обработкой организма, в связи с чем гриб нельзя употреблять при заболеваниях почек. Также от чаги лучше воздержаться при диабете и склонности к тромбозу — продукт влияет на уровень сахара в крови и содержит сгущающий кровь белок. И так как гриб стимулирует иммунитет, то противопоказан тем, у кого есть аутоиммунные заболевания. Рекомендую покупать чагу в уже засушенном или молотом виде, так как при ее сборе и сушке есть нюансы.
Пожалуй, самый популярный вариант замены кофе — это цикорий. Считается, что впервые к его использованию прибегли в начале XIX века французы из-за недостатка зерен. Больше всего напиток напоминает кофе в гранулированном виде, а бодрит за счет витаминов и минералов. В продукте содержится мощнейший антиоксидант витамин С, калий, полезный сердечно-сосудистой системе, марганец и витамин B6, которые связывают со здоровьем нашего мозга. В отличие от чаги, у цикория всего одно противопоказание — аллергия. Причем если она есть на цветение березы, то от продукта тоже лучше воздержаться.
Может быть так, что вам не очень импонирует специфический вкус цикория, тогда попробуйте его с молоком — коровьим, сгущенным, кокосовым или миндальным. Также можно добавить энергетические кардамон или корицу.
Со специями или по кунг-фу
Кстати, эти трюки можно использовать и с черным чаем, чтобы приготовить тонизирующую индийскую масалу. В напиток отправляем еще три бодрящие пряности — гвоздику, звездочки бадьяна и имбирь. Обязательно положите ложечку тростникового сахара или меда, ведь именно сладость до конца раскрывает вкус специй. Я люблю чай масала за универсальность — он хорош как в горячем, так и холодном виде. Если добавить пару кубиков льда, то как раз и получается необычный, но сохраняющий свои функции, ice tea для знойного лета.
Когда хочется бодрящий чай без приправ, я завариваю китайский ферментированный пуэр. У него есть две разновидности. Шен-пуэр ценят за выдержку. Когда он молодой, то больше похож на зеленый чай — светлый, терпкий и даже с горчинкой. Но с годами приобретает глубокий бурый цвет и томный древесный, землистый вкус. Шу-пуэр проходит быструю ферментацию, чтобы не ждать созревания. Этот процесс в 1973 году изобрела чайная компания Kunming Tea Factory для имитации вкуса и цвета выдержанного шен-пуэра. В отличие от него, шу-пуэр не стоит хранить дольше 10 лет.
Попробуйте пуэр по методу традиционной китайский чайной церемонии кунг-фу, что переводится как "заваривать чай с навыком". Обычно он продается в прессованном виде, поэтому необходимо отделить 4–6 г на одну порцию и положить листья в чашку. Но сначала непременно их промойте. Затем залейте пуэр водой 85–99 градусов, подождите пару секунд и слейте. Повторите процесс еще несколько раз. Так листья расправятся, и вам удастся смыть с них мелкую пыль от поломанных чаинок. Потом опять добавьте в пуэр воды и подождите от 12 до 30 секунд — это будет первая заварка. Чая хватает надолго — одну порцию можно заливать кипятком до 10 раз. Главное, постоянно увеличивайте время заварки на несколько секунд, но не более, чем на десять.
Красный эспрессо и листья бадана
Травяные чаи также являются источниками энергии. Например, южноафриканский ройбуш. Его выращивают исключительно в горах Седерберг, что в 200 км от столицы ЮАР Кейптауна.
В 2005 году житель страны Карл Преториус — страстный любитель кофе — не смог сделать себе эспрессо, потому что кофеиновая тревожность зашкаливала уже с утра. Со злости он разорвал два пакетика ройбуша и высыпал в кофемашину. В первый раз напиток получился не очень, но через несколько недель Преториус вывел формулу идеального красного эспрессо — интенсивного, с воздушной пенкой и приятным ореховым привкусом. Затем он решил попробовть приготовить капучино — и тоже получилось. Через несколько месяцев Карл Преториус запатентовал помол ройбуша и способ приготовления необычного "кофе", а также основал свою компанию по продаже напитков из красного чая.
В отличие от зеленого и черного, в нем нет не только кофеина, но и щавелевой кислоты, большое количество которой может привести к камням в почках. При этом ройбуш также содержит много антиоксидантов.
Попробуйте заварить и наш иван-чай — он, так же как и матча, одновременно бодрит и мягко успокаивает. Я люблю добавить к нему дольку лимона и ягоды: клюкву, бруснику, облепиху или клубнику.
Мое недавнее открытие — чигирский, или по-другому монгольский, чай. Это листья горного растения бадана, которые опадают осенью, лежат на земле под снегом до весны и за это время проходят ферментацию. Без такого процесса употреблять их нельзя — они ядовитые и горькие. Помимо того что чигирский чай придает энергию, у него очень приятный кедровый вкус.
Пачки хватит надолго — на 1 л кипятка нужно всего 2 ст. л. заварки. Главное, дать чаю настояться минут 15–20. Для сладости я добавляю мед или сироп топинамбура, а для глубины вкуса — немного молока. Кстати, чигирский чай можно пить охлажденным летом — он отлично утоляет жажду. Правда, если есть склонность к тромбозу, тахикардии и низкое кровяное давление, лучше выбрать другой бодрящий напиток.
Энергетические шоты и какао из кэроба
Можно тонизировать организм и очень простыми напитками. Например, с применением лимона или имбиря. Я измельчаю оба ингредиента в блендере с цедрой и медом и храню эту пасту в холодильнике. А по утрам развожу пару столовых ложек в теплой воде.
Также я часто добавляю имбирь и лимон в зеленые смузи или готовлю энергетические шоты — очень концентрированные витаминные напитки в маленьких стаканчиках, похожих на стопки. На четыре порции понадобится 20 г очищенного имбиря, 100 мл свежевыжатого лимонного сока, 2 ст. л. кокосовой воды (можно заменить лимонным соком) и щепотка кайенского перца. Натрите корень имбиря на мелкой терке, выжмите сок (понадобится только он) и смешайте с остальными ингредиентами.
Еще один бодрящий ингредиент — куркума. Ее можно добавить в шот или приготовить куркуму-латте. Разогрейте 250 мл миндального или любого другого растительного молока, но не доводите до кипения. Снимите с огня, отправьте половину чайной ложки куркумы, одну четвертую ч. л. корицы и любого подсластителя (я предпочитаю сироп топинамбура или кленовый за его карамельный вкус). Затем хорошо размешайте. Используйте капучинатор, если хотите воздушную пенку.
И, пожалуй, самый приятный продукт для бодрости, на мой взгляд, — натуральный какао-порошок. Это тоже суперфуд — содержит много антиоксидантов, нормализует кровяное давление, уровень холестерина и сахар в крови, а также помогает работе мозга и борьбе со стрессом. Чашечка горячего шоколада или какао не только придаст энергии, но и добавит хорошего настроения. А если на какао аллергия, то попробуйте кэроб — измельченные плоды рожкового дерева.