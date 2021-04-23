Чем заменить кофе. Напитки для бодрости

Кофе является напитком противоречивым. С одной стороны, он уже настолько популярен, что теперь почти в каждом доме есть кофейня или окошко, где можно захватить стаканчик с собой. С него начинают утро, за ним ведут переговоры и дружеские беседы, с ним гуляют в парке или по городу. С другой стороны, высокое содержание кофеина провоцирует эмоциональные качели: сразу после кофе появляются бодрость и приподнятое настроение, а чуть позже начинает клонить в сон и накатывать тоска. Имеется и еще три побочных эффекта — тревожность, раздражительность и головная боль. Поэтому стало актуальным отказываться от кофе в пользу других тонизирующих напитков. Зеленый латте и чагачино Ближе всего по эффекту — японский порошковый зеленый чай матча. В нем тоже есть кофеин, но за счет L-теанина (редкой аминокислоты, которая успокаивает, снижает напряжение и расслабляет) он действует плавнее и дольше — хватает на шесть часов. При этом сочетание веществ усиливает активность мозга, продуктивность, внимательность и сосредоточенность.

Я же включила его в свое ежедневное меню еще по одной причине — высокая концентрация антиоксиданта галлата эпигаллокатехина. Он содержится во всех зеленых чаях, но в матче его в три раза больше даже по сравнению с самыми дорогими сортами. Этот антиоксидант не только защищает клетки и ДНК нашего организма от разрушения свободными радикалами, но и помогает предотвратить онкологию, способствует жиросжиганию.

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Самое главное в матче — ее сорт и цвет. Чем выше так называемый грейд, тем больше полезных веществ содержится в чае. Сначала, понятное дело, идет самое низкое кулинарное качество, которое не подходит для напитков, затем стандартное, премиальное и церемониальное. Определить его можно даже по цвету. Если порошок тусклый и болотный, то, значит, это низкий сорт. Но такой внешний вид еще и индикатор старой матчи — она быстро портится от тепла и света. И, скорее всего, у нее будет неприятный привкус рыбы или водорослей. Свежая, вкусная и полезная матча всегда ярко-зеленого цвета. Порошок можно развести 80-градусной водой или же сделать популярный сейчас латте на любом растительном молоке с помощью капучинатора. Но часто мы скучаем не столько по бодрящему эффекту кофе, сколько по его манящему аромату, виду и вкусу. И тут тоже есть выход. Например, заварить напиток из мелко натертого гриба чага, который растет на березе и считается суперфудом. Причем это трансформер: возьмешь чуть-чуть — будет похож на черный чай, положишь побольше — получится кофе. Из гриба можно приготовить и американо, и аналог капучино — чагачино.

Тренд на него начался с финского стартапа Four Sigmatic, который в 2012 году запустил линейку напитков и эликсиров из так называемых медицинских грибов. Кофейные зерна разбавлялись чагой, и получался более полезный напиток — меньше кофеина, выше уровень полезных веществ. Чага действительно похожа на привычный большинству бодрящий напиток, только вкус более мягкий, с приятными землистыми нотками. В 2015 году бренд пришел в США, стал невероятно популярным и к 2018 году продавался уже в 65 странах мира. Впервые же чагой стали заменять кофе еще во время Второй мировой войны, когда во многом был дефицит. Тем не менее исследований о пользе гриба пока не так уж много, но считается, что он усиливает работу иммунной системы и обладает противовоспалительным и антибактериальным действием. Но уже имеются четкие противопоказания. В продукте содержится большое количество оксалатов, которые частично выводятся специальной обработкой организма, в связи с чем гриб нельзя употреблять при заболеваниях почек. Также от чаги лучше воздержаться при диабете и склонности к тромбозу — продукт влияет на уровень сахара в крови и содержит сгущающий кровь белок. И так как гриб стимулирует иммунитет, то противопоказан тем, у кого есть аутоиммунные заболевания. Рекомендую покупать чагу в уже засушенном или молотом виде, так как при ее сборе и сушке есть нюансы.

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Пожалуй, самый популярный вариант замены кофе — это цикорий. Считается, что впервые к его использованию прибегли в начале XIX века французы из-за недостатка зерен. Больше всего напиток напоминает кофе в гранулированном виде, а бодрит за счет витаминов и минералов. В продукте содержится мощнейший антиоксидант витамин С, калий, полезный сердечно-сосудистой системе, марганец и витамин B6, которые связывают со здоровьем нашего мозга. В отличие от чаги, у цикория всего одно противопоказание — аллергия. Причем если она есть на цветение березы, то от продукта тоже лучше воздержаться. Может быть так, что вам не очень импонирует специфический вкус цикория, тогда попробуйте его с молоком — коровьим, сгущенным, кокосовым или миндальным. Также можно добавить энергетические кардамон или корицу. Со специями или по кунг-фу Кстати, эти трюки можно использовать и с черным чаем, чтобы приготовить тонизирующую индийскую масалу. В напиток отправляем еще три бодрящие пряности — гвоздику, звездочки бадьяна и имбирь. Обязательно положите ложечку тростникового сахара или меда, ведь именно сладость до конца раскрывает вкус специй. Я люблю чай масала за универсальность — он хорош как в горячем, так и холодном виде. Если добавить пару кубиков льда, то как раз и получается необычный, но сохраняющий свои функции, ice tea для знойного лета.

Когда хочется бодрящий чай без приправ, я завариваю китайский ферментированный пуэр. У него есть две разновидности. Шен-пуэр ценят за выдержку. Когда он молодой, то больше похож на зеленый чай — светлый, терпкий и даже с горчинкой. Но с годами приобретает глубокий бурый цвет и томный древесный, землистый вкус. Шу-пуэр проходит быструю ферментацию, чтобы не ждать созревания. Этот процесс в 1973 году изобрела чайная компания Kunming Tea Factory для имитации вкуса и цвета выдержанного шен-пуэра. В отличие от него, шу-пуэр не стоит хранить дольше 10 лет.

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Попробуйте пуэр по методу традиционной китайский чайной церемонии кунг-фу, что переводится как "заваривать чай с навыком". Обычно он продается в прессованном виде, поэтому необходимо отделить 4–6 г на одну порцию и положить листья в чашку. Но сначала непременно их промойте. Затем залейте пуэр водой 85–99 градусов, подождите пару секунд и слейте. Повторите процесс еще несколько раз. Так листья расправятся, и вам удастся смыть с них мелкую пыль от поломанных чаинок. Потом опять добавьте в пуэр воды и подождите от 12 до 30 секунд — это будет первая заварка. Чая хватает надолго — одну порцию можно заливать кипятком до 10 раз. Главное, постоянно увеличивайте время заварки на несколько секунд, но не более, чем на десять. Красный эспрессо и листья бадана Травяные чаи также являются источниками энергии. Например, южноафриканский ройбуш. Его выращивают исключительно в горах Седерберг, что в 200 км от столицы ЮАР Кейптауна.

В 2005 году житель страны Карл Преториус — страстный любитель кофе — не смог сделать себе эспрессо, потому что кофеиновая тревожность зашкаливала уже с утра. Со злости он разорвал два пакетика ройбуша и высыпал в кофемашину. В первый раз напиток получился не очень, но через несколько недель Преториус вывел формулу идеального красного эспрессо — интенсивного, с воздушной пенкой и приятным ореховым привкусом. Затем он решил попробовть приготовить капучино — и тоже получилось. Через несколько месяцев Карл Преториус запатентовал помол ройбуша и способ приготовления необычного "кофе", а также основал свою компанию по продаже напитков из красного чая. В отличие от зеленого и черного, в нем нет не только кофеина, но и щавелевой кислоты, большое количество которой может привести к камням в почках. При этом ройбуш также содержит много антиоксидантов. Попробуйте заварить и наш иван-чай — он, так же как и матча, одновременно бодрит и мягко успокаивает. Я люблю добавить к нему дольку лимона и ягоды: клюкву, бруснику, облепиху или клубнику.

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Мое недавнее открытие — чигирский, или по-другому монгольский, чай. Это листья горного растения бадана, которые опадают осенью, лежат на земле под снегом до весны и за это время проходят ферментацию. Без такого процесса употреблять их нельзя — они ядовитые и горькие. Помимо того что чигирский чай придает энергию, у него очень приятный кедровый вкус. Пачки хватит надолго — на 1 л кипятка нужно всего 2 ст. л. заварки. Главное, дать чаю настояться минут 15–20. Для сладости я добавляю мед или сироп топинамбура, а для глубины вкуса — немного молока. Кстати, чигирский чай можно пить охлажденным летом — он отлично утоляет жажду. Правда, если есть склонность к тромбозу, тахикардии и низкое кровяное давление, лучше выбрать другой бодрящий напиток. Энергетические шоты и какао из кэроба Можно тонизировать организм и очень простыми напитками. Например, с применением лимона или имбиря. Я измельчаю оба ингредиента в блендере с цедрой и медом и храню эту пасту в холодильнике. А по утрам развожу пару столовых ложек в теплой воде.

Также я часто добавляю имбирь и лимон в зеленые смузи или готовлю энергетические шоты — очень концентрированные витаминные напитки в маленьких стаканчиках, похожих на стопки. На четыре порции понадобится 20 г очищенного имбиря, 100 мл свежевыжатого лимонного сока, 2 ст. л. кокосовой воды (можно заменить лимонным соком) и щепотка кайенского перца. Натрите корень имбиря на мелкой терке, выжмите сок (понадобится только он) и смешайте с остальными ингредиентами.

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