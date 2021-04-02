Релакс в городе: как выбрать летнюю веранду

С 1 апреля в Москве начался официальный сезон летних веранд. Насладиться трапезой или чашечкой кофе на свежем воздухе — особая городская романтика, которую стали считать самым безопасным способом сходить в кафе или ресторан в пандемию. Более того, летняя веранда — это целая философия. И чтобы ее передать, владельцам заведений следует обязательно соблюсти несколько нюансов. Универсальный релакс Классическая веранда — это круглые мраморные столики и плетеные стулья под навесом, которые часто скучены так, что сложно протиснуться. Однако никто не замечает неудобств и чужих разговоров — у каждого посетителя здесь своя цель: поболтать с друзьями, понаблюдать за прохожими, полюбоваться красивым видом, почитать книгу или просто побыть в одиночестве. При этом имеется и одна общая, главная — расслабиться одновременно в приятной атмосфере и в гуще жизни. Единственное, что является нарушением правил, — это работать. Настоящая веранда открыта круглый год — завсегдатаям не мешают ни холод, ни дождь. Сейчас, в промозглую погоду, кроме пледов выручают обогреватели и прозрачные стены. Сначала кафе под открытым небом стали визитной карточкой Франции и Италии — считается, что тренд на них начался три столетия назад с заведения "Флориан" на венецианской площади Сан-Марко. Тогда, в 1720 году, кафе сразу же стало популярным: в него приходили не только за едой и напитками, но и ради общения, обсуждения дел и передышки во время суматошного дня. Поэтому именно там открылась первая точка в Венеции, где продавали газеты. Полагают, что во "Флориане" бывали Иоганн Вольфганг Гёте, лорд Байрон, Эрнест Хемингуэй, Казанова и Жан-Жак Руссо.

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На руку сыграла глобализация туризма. Эта концепция релакса посреди беспокойного города настолько полюбилась во всем мире, что веранды начали открываться в каждой стране без исключения. Стоит отметить еще одно преимущество — они усиливают местный колорит и придают как большим, так и маленьким городам атмосферу гостеприимства. Кокон, вид и Wi-Fi Сейчас требования к летней веранде стали более широкими из-за трех ярких социальных трендов. Во-первых, мода на комфорт во всем (будь то одежда, обувь или повышенный класс такси) повлияла и на кафе под открытым небом. Например, увеличились как столики, так и пространство между ними — чтобы не мешали разговоры и сохранялись личные границы. На смену жестким плетеным стульям пришли более удобные с мягкими подушками, а порой и вовсе кресла или даже подвесные "коконы".

Второй тренд проявился в массовом выгорании на работе и повсеместной усталости от пандемии. А значит, остро встал вопрос необходимости восполнить жизненный ресурс. Поэтому сейчас как никогда важна полностью открытая классическая веранда и красивый вид: панорамный, исторический либо просто приятный глазу с отсылкой к природе. И это необязательно столики в парке — достаточно точечно расставить живую зелень. Хотя, конечно, например, самая высокая терраса в Европе — ресторан Sushisamba, расположенный на 38-м и 39-м этажах лондонской башни, которая предлагает 360-градусную панораму на столицу, возможно, сильнее позволит отвлечься от повседневности.

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