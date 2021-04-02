Релакс в городе: как выбрать летнюю веранду

С 1 апреля в Москве начался официальный сезон летних веранд. Насладиться трапезой или чашечкой кофе на свежем воздухе — особая городская романтика, которую стали считать самым безопасным способом сходить в кафе или ресторан в пандемию. Более того, летняя веранда — это целая философия. И чтобы ее передать, владельцам заведений следует обязательно соблюсти несколько нюансов.
Универсальный релакс
Классическая веранда — это круглые мраморные столики и плетеные стулья под навесом, которые часто скучены так, что сложно протиснуться. Однако никто не замечает неудобств и чужих разговоров — у каждого посетителя здесь своя цель: поболтать с друзьями, понаблюдать за прохожими, полюбоваться красивым видом, почитать книгу или просто побыть в одиночестве. При этом имеется и одна общая, главная — расслабиться одновременно в приятной атмосфере и в гуще жизни. Единственное, что является нарушением правил, — это работать.
Настоящая веранда открыта круглый год — завсегдатаям не мешают ни холод, ни дождь. Сейчас, в промозглую погоду, кроме пледов выручают обогреватели и прозрачные стены.
Сначала кафе под открытым небом стали визитной карточкой Франции и Италии — считается, что тренд на них начался три столетия назад с заведения "Флориан" на венецианской площади Сан-Марко. Тогда, в 1720 году, кафе сразу же стало популярным: в него приходили не только за едой и напитками, но и ради общения, обсуждения дел и передышки во время суматошного дня. Поэтому именно там открылась первая точка в Венеции, где продавали газеты. Полагают, что во "Флориане" бывали Иоганн Вольфганг Гёте, лорд Байрон, Эрнест Хемингуэй, Казанова и Жан-Жак Руссо.
На руку сыграла глобализация туризма. Эта концепция релакса посреди беспокойного города настолько полюбилась во всем мире, что веранды начали открываться в каждой стране без исключения. Стоит отметить еще одно преимущество — они усиливают местный колорит и придают как большим, так и маленьким городам атмосферу гостеприимства.
Кокон, вид и Wi-Fi
Сейчас требования к летней веранде стали более широкими из-за трех ярких социальных трендов. Во-первых, мода на комфорт во всем (будь то одежда, обувь или повышенный класс такси) повлияла и на кафе под открытым небом. Например, увеличились как столики, так и пространство между ними — чтобы не мешали разговоры и сохранялись личные границы. На смену жестким плетеным стульям пришли более удобные с мягкими подушками, а порой и вовсе кресла или даже подвесные "коконы".
Второй тренд проявился в массовом выгорании на работе и повсеместной усталости от пандемии. А значит, остро встал вопрос необходимости восполнить жизненный ресурс. Поэтому сейчас как никогда важна полностью открытая классическая веранда и красивый вид: панорамный, исторический либо просто приятный глазу с отсылкой к природе. И это необязательно столики в парке — достаточно точечно расставить живую зелень.
Хотя, конечно, например, самая высокая терраса в Европе — ресторан Sushisamba, расположенный на 38-м и 39-м этажах лондонской башни, которая предлагает 360-градусную панораму на столицу, возможно, сильнее позволит отвлечься от повседневности.
Наконец, перевод многих сотрудников на удаленку, а также переход на фриланс позволили людям в большей мере работать непосредственно на них. Правда, и тут наблюдаются изменения в концепции — в моде не каторжный труд "от зари до зари", а бизнес в удовольствие. Это еще одна причина, почему кафе под открытым небом должно быть комфортным и тихим. И если с музыкой, то приглушенной и ненавязчивой. Но нельзя забывать про главное требование — это шустрый Wi-Fi.
Без шума и пыли
Есть и "негласные" правила выбора хорошей веранды. В кафе у оживленной дороги навряд ли удастся отдохнуть — пыльно, пахнет выхлопными газами, а из-за несмолкаемого шума сложно расслышать собеседника. В случае же палящего солнца или надвигающегося дождя комфортнее было бы спрятаться под навесом. Если вытяжка кафе выходит на веранду, то садиться следует подальше от нее, чтобы не пропахнуть пищей. Также лично я всегда обращаю внимание на то, чтобы столики и стулья стояли ровно и не качались из стороны в сторону.
Также особенно тщательно при отдыхе на веранде стоит проследить, чтобы официанты подавали заказ, как только получат его на кухне. Ведь на улице, особенно в прохладную погоду, еда и напитки остывают очень быстро. Например, когда я первый раз посещаю какое-либо кафе, то прошу принести все очень горячим. Рекомендую не стесняться, ведь все-таки самое важное на летней веранде — комфортный релакс.