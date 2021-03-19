Морковь вместо мяса и рыбы: что приготовить из бюджетного овоща

Мария Курсакова — о разнообразии блюд из оранжевого корнеплода с ботвой — от салатов до "лосося"

Иногда в поисках трендовых продуктов для ЗОЖ мы забываем о самых простых и бюджетных, которые всегда под рукой и, что самое главное, не менее полезные. Морковь — как раз из таких. За последние несколько лет этот привычный овощ прошел путь от вспомогательного ингредиента в супах и салатах до главного героя блюд — теперь им заменяют даже мясо и рыбу. Корнеплод независимости Морковь родом из Центральной Азии. Сначала овощ выращивали из-за семян и ароматной ботвы. Но к VI веку его уже активно употребляли в пищу в привычном виде. В кодексе Аникии Юлианы (иллюстрированной копии знаменитой энциклопедии греческого врача, ботаника и фармацевта Педания Диоскорида "О лекарственных веществах") упоминалось, что "корневая часть может быть приготовлена и съедена".

В VIII веке морковь завезли в Испанию. Тогда овощ был фиолетовым, а чуть позже появились красный и желтый сорта. Считается, что оранжевую морковь вывели голландские селекционеры в XVII веке. Этот цвет стал национальным в честь Вильгельма I Оранского, который добился независимости страны от испанцев, — он выступал под оранжево-сине-белым флагом. В это время морковь уже была популярна и на Руси — еще в XVI веке сборник жизненных правил "Домострой" призывал запасать овощ осенью. С корнеплодом готовили каши, пироги и подавали пареным с чесноком в уксусе. Польза с жиром Морковь — рекордсмен по содержанию витамина А: в 100 г сырой или приготовленной его больше трех дневных норм. Такое количество микронутриента безопасно. Если в продуктах животного происхождения витамин А представлен уже в "готовом" виде и его вполне можно перебрать, то в растительных он есть в форме провитамина из каротиноидов. Организм сам конвертирует провитамин в витамин, и если суточная норма уже набрана, то процесс замедляется. Более того, самый известный каротиноид бета-каротин — это антиоксидант, который защищает клетки организма от разрушения свободными радикалами.

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Витамин А жизненно необходим для зрения, включая цветоощущение и адаптацию в условиях слабой освещенности. Он также поддерживает репродуктивную функцию, нужен для здоровой иммунной системы и влияет на рост и развитие клеток. Кроме того, в моркови содержится витамин К, который способствует свертыванию крови, помогает отвердению костей и сохраняет гибкость кровеносных сосудов. Оба микронутриента жирорастворимые, поэтому обязательно добавьте к овощу капельку нерафинированного масла, авокадо, орехи или семена. Соус в азиатском стиле и песто из ботвы Несмотря на свой специфический вкус, морковь хорошо сочетается со многими ингредиентами. Я очень люблю салат из тертого овоща с изюмом и красным сладким яблоком, а в качестве соуса беру густой греческий йогурт. Если вы хотите приготовить постную версию, то заправьте блюдо свежевыжатым апельсиновым соком и заодно добавьте в него несколько долек. Изюм можно заменить на финики, а яблоко на ананас.

Часто на гарнир к запеченному цыпленку я подаю несладкий морковный салат. Помимо овоща, в нем можно найти красный сладкий ялтинский лук, немного имбиря и обжаренных семян зиры, свежей кинзы и мяты. Заправляю блюдо нерафинированным оливковым маслом и свежевыжатым лимонным соком. В странах Южной Америки популярен необычный салат из моркови и вареных яиц. В него также добавляют репчатый лук или томаты. Подают это блюдо с майонезом или соусом из оливкового масла, соли и уксуса.

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Кстати, из моркови получается очень вкусная заправка в азиатском стиле, которая подойдет к любому зеленому салату. Добавьте в чашу блендера морковь, репчатый лук, имбирь, соевый соус, мед, рисовый уксус, соль и оливковое масло и измельчите до однородной консистенции. Не спешите выбрасывать ботву — из нее можно сделать итальянский соус песто к пасте, пицце или использовать его в качестве салатной заправки. Отварите морковные верхушки в кипящей воде в течение трех минут и обдайте холодной водой, чтобы остановить процесс приготовления. Затем добавьте их в чашу блендера вместе с чесноком, лимонным соком и цедрой, зеленым базиликом, мятой, грецкими орехами и оливковым маслом и измельчите, чтобы была консистенция соуса, но при этом остались кусочки ботвы. Тренд, контраст и польза Если вы никогда не пробовали морковный суп, то очень рекомендую. Самый трендовый сейчас — на кокосовом молоке. Обжарьте в кастрюле кубики репчатого лука и стеблевого сельдерея до золотистого цвета. Затем добавьте мелконарубленные имбирь и чеснок — готовьте до появления приятного пряного аромата. Следом положите крупные кубики моркови, немного обжарьте и влейте кокосовое молоко и воду. Варите суп 20 минут, а затем пробейте его погружным блендером прямо в кастрюле. Можно подать блюдо с любимой зеленью, тыквенными семечками или креветками.

Прозрачные супы с морковью тоже получаются интересными. Мне нравится необычный и контрастный с зеленым горошком и черным диким рисом. Бульон к нему может быть овощной или куриный. Но, пожалуй, мой любимый вариант — с нутом. Его необязательно варить, подойдет покупной консервированный. Обжарьте средние кубики лука и моркови в течение семи минут. Залейте водой и варите 20 минут. Затем добавьте нут, мелконарубленный чеснок, молотую зиру и паприку (они придадут подкопченный привкус) и готовьте еще пять минут. Измельчите половину супа в блендере и верните в кастрюлю. Всыпьте щедрую горсть кейла или молодого шпината и доведите до кипения. Оссобуко и пюре Еще один простой и универсальный гарнир, который за последние несколько лет стал очень популярен за рубежом, — запеченная морковь. Я режу корнеплод ломтиками наискосок, хорошо смазываю оливковым маслом, солю, перчу и отправляю в духовку. Иногда добавляю немного меда. Готовлю до поджаристой, карамелизированной корочки, но чтобы внутри морковь была обязательно мягкой.

А дальше дело только в соусе. Это может быть немного сливочного масла с ароматным чесноком, тархун, греческий йогурт или кунжутная паста тахини с приправами. Мне нравится добавить несколько капель оливкового масла для более гладкой текстуры, лимонный сок для яркого вкуса, а также чеснок и свежую петрушку. Это блюдо хорошо как само по себе, так и с крупами — булгуром, кускусом, пшеном и киноа.

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Кстати, из запеченной моркови можно приготовить потрясающее пюре. Пробейте ее блендером вместе со сливочным или оливковым маслом, а также коровьим или растительным молоком. Затем добавьте молотый кумин, морскую соль и свежевыжатый лимонный сок для сбалансированного вкуса. Иногда я кладу немного репчатого лука и петрушки. Еще могу посоветовать морковь в итальянском ризотто и в качестве топпинга для пиццы. Хорош корнеплод и в пряном индийском карри. Овощ идеально сочетается с ягненком и телятиной, особенно если томить их в красном вине с веточками тимьяна. Но теперь морковью можно заменить даже мясо. Американский шеф-повар, ресторатор и победитель кулинарного реалити-шоу Top Chef Ричард Блейз кладет корнеплод в традиционное блюдо итальянской Ломбардии вместо телячьей голяшки. Секрет мясного вкуса — в красном вине, грибном бульоне и смолотых в порошок сушеных грибах. Подкопченный "лосось" из моркови Благодаря тренду на растительную кухню из моркови готовят даже подкопченного "лосося". Рыбный вкус ему придают водоросли нори, а дымный — копченая паприка. Особенно хорош "лосось" в сэндвичах и бейглах с укропом, сладким красным луком или каперсами. Но подойдет он и для веган-пасты со сливками из орехов кешью, полезных боулов с зеленым салатом, крупой и бобовыми, а также в качестве топпинга для пиццы и тофу-скрэмбла на завтрак.

Что нужно: морковь (средняя) — 3 шт.,

водоросли нори — 2 листа,

соевый соус — 2 ст. л.,

сироп топинамбура — 1 ст. л.,

яблочный уксус 6% — 1 ст. л.,

нерафинированное оливковое масло — 1 ч. л.,

копченая паприка — 1 ч. л.,

сушеный чеснок — 1 ч. л.,

горячая вода — 250 мл,

морская соль и свежемолотый черный перец — по вкусу. Что делать: Разогреть духовку до 180 °C. Застелить противень коричневой бумагой для выпечки.

Помыть и почистить морковь, немного посолить, положить на противень, убрать в духовку и запекать в течение 30–40 минут, периодически переворачивая.

Пока готовится морковь, сделать маринад. Порвать листы нори руками, а затем измельчить в кофемолке. Водоросли должны получиться мелкими хлопьями, но не порошком, иначе покрасят овощ в зеленый цвет.

Добавить в чашу измельчителя воду, сироп топинамбура, соевый соус, яблочный уксус, оливковое масло, нори, чеснок, паприку, соль и черный перец. Смешать до однородной консистенции.

Достать морковь из духовки, дать ей немного остыть и порезать тонкими слайсами вдоль. Это можно сделать ножом, овощечисткой или на терке-шинковке.

Положить слайсы в контейнер, залить маринадом, закрыть герметичной крышкой и поставить в холодильник на сутки. Десерт одним "вжиком" Самый популярный десерт из этого корнеплода — морковный пирог. Но мне нравится делать его более полезную версию — сыроедческие маффины. Ни один ингредиент не подвергается термической обработке, поэтому витамины и минералы остаются нетронутыми. И, пожалуй, это один из немногих солидных десертов, который делается одним "вжиком" блендера.

Положите в чашу натертую морковь, сладкие финики сорта меджул, грецкие орехи, кокосовую стружку, корицу, мелконатертый имбирь, щепотку мускатного ореха, соли и капельку натурального ванильного экстракта. Измельчите их в блендере до мелких равномерных кусочков. Можете менять пропорции по своему вкусу, но главное, чтобы масса получилась клейкой. Если выйдет очень вязкая, просто добавьте немного фильтрованной воды. Плотно выложите "тесто" в форму для маффинов и поставьте на один час в холодильник. Голландский шеф-повар Кристофер Храскова, который получил одну звезду Мишлен, делает морковный сорбет. В это, возможно, непривычное мороженое входит два вида сока — из корнеплода и облепихи, два вида сахара — белый песок и глюкозный сироп, а также вода, лимонный сок и желатин, чтобы десерт хорошо держался. Если же вы не очень жалуете этот овощ, дайте ему шанс в смузи. Измельчите в блендере банан, тайское манго, среднюю морковь и 350 мл свежевыжатого апельсинового сока. Постные морковные вафли на полбяной муке Эти морковные вафли я предпочитаю за пользу и универсальность. В них только продукты растительного происхождения, поэтому блюдо подходит для поста и не содержит вредных жиров. Мука и сахар — нерафинированные, а значит, не подвергались сильной промышленной обработке. Морковь в вафлях вовсе не чувствуется, и это отличный способ замаскировать овощ, но получить от него пользу. На вкус блюдо нейтральное, поэтому к нему подходят как сладкие, так и соленые начинки. Я готовлю морковные вафли на завтрак, беру с собой на перекус и подаю на стол с разными намазками в качестве полезной закуски. Кстати, они отлично сочетаются с подкопченным "лососем".