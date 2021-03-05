Необычные блины: что нового и полезного приготовить на Масленицу

В следующий понедельник начинается, пожалуй, самая вкусная неделя в году — масленичная. Пухлые, тонкие, кружевные, с хрустящей "юбочкой" блины традиционно пекут из белой муки, яиц, молока, растительного масла, белого сахара и соли. Вкусно, но тренд на ЗОЖ (здоровый образ жизни) и растительную кухню привнес новые идеи — как сделать традиционное блюдо русской кухни еще и полезным. Вместо белой муки Наша привычная мука постоянно подвергается критике, потому что проходит сильную промышленную обработку. Во-первых, это химический процесс, и продукт перестает быть натуральным. Во-вторых, в нем остается мало полезных веществ. Но если заменить всего лишь этот главный ингредиент, то блюдо уже получится намного полезнее. Самый простой способ — испечь блины на цельнозерновой муке. Я больше всего люблю полбяную — она легче и воздушнее. Если не можете ее найти, то возьмите цельнозерновую пшеничную, но тонкого помола. Крупные отруби тяжелые, и из-за них блины не получаются такими воздушными. Хотя и для такой муки есть лайфхак — измельчите ее в кофемолке до "пыльной" консистенции. В 100 г пшеничной цельнозерновой муки содержится дневная норма селена. Этот минерал необходим для поддержания иммунитета, производства ДНК и здоровья щитовидной железы. Также в продукте есть практически все витамины группы B, которые помогают нам бороться со стрессом. Присутствует в муке и редкий цинк, который необходим для крепкого иммунитета и участвует в выработке гемоглобина. Кроме того, в продукте содержится немалое количество магния и калия для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Правда, у блинов из цельнозерновой муки есть легкий специфический привкус. Но замаскировать его получится с помощью сладкого топпинга. Другой вариант — разбавить белую муку цельнозерновой в соотношении 50 на 50. К такому способу я прибегаю, когда хочу сохранить традиционный вкус блюда. Белая мука может быть полностью заменена миндальной. Единственное, так как в последней нет клейкого глютена, понадобится чуть больше скрепляющих яиц. Муку же можно сделать самостоятельно — измельчить орехи в кофемолке до мелкой крошки, но только аккуратно, чтобы они не превратились в густую тягучую маслянистую массу — урбеч.

На эту тему Завтраки: что нового можно быстро и вкусно приготовить дома

Для четырех блинчиков смешайте в миске 4 яйца, 30 г миндальной муки, 1 ч. л. сиропа топинамбура и щепотку соли. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне и смажьте нерафинированным оливковым маслом. Влейте на нее тесто и круговыми движениями равномерно распределите его по дну. Когда подрумянятся края и будут легко отходить от сковороды (обычно на это уходит 2 мин.), переверните блин и готовьте еще столько же. Кстати, в одной такой порции содержится треть дневной нормы витамина Е, который укрепляет иммунитет, защищает мембраны клеток и усиливает антиоксидантную защиту организма. Также в миндальной муке есть магний для сердца, фосфор для крепких костей и зубов и витамин B6 (рибофлавин) для нормального роста и функционирования клеток. Быстрые индийские блины "доса" В Южной Индии блинчики "доса" пекут каждый день и подают на стол независимо от того, завтрак это, обед или ужин. По классике их готовят из рисовой и чечевичной муки и иногда добавляют манку. Но недавно я открыла для себя рецепт всего лишь из трех ингредиентов — рисовой муки, воды и соли.

Он максимально простой — эти блины даже не надо переворачивать. Они получаются плотные, сытные, с хрустящими краешками и подходят под любые топпинги. Я предпочитаю их с пылу с жару, свернутые "юбочкой", как делают на родине. Что нужно (на четыре штуки): Цельнозерновая рисовая мука — 160 г

Фильтрованная вода комнатной температуры (может понадобиться чуть больше или меньше в зависимости от муки) — 350 мл

Морская соль — щепотка

Нерафинированное оливковое масло для смазывания сковороды

Что делать: Добавить рисовую муку и соль в миску, перемешать венчиком.

Постепенно вливать фильтрованную воду в муку, продолжая помешивать тесто.

Разогреть сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне, смазать дно маслом.

Влить небольшое количество теста и распределить по дну сковороды. Если останутся пустые места, аккуратно заполнить их. Тесто должно идти крупными пузырями. Если этого не происходит, то добавить немного муки. Если тесто идет трещинами, то, наоборот, оно слишком плотное и нужно добавить воды.

Сразу же накрыть сковороду крышкой.

Через 4 мин. открыть и промазать края блина оливковым маслом с помощью кулинарной кисточки, чтобы они легко отстали от дна сковороды.

Снова накрыть сковороду крышкой и готовить еще 2 мин. Затем сразу же подавать блины. Альтернативные блины Заменить в блинах можно не только муку. Пожалуй, второй по вредности ингредиент — это белый сахар. Вместо него подойдет нерафинированный кокосовый или тростниковый "панела". Эти виды проходят минимальную промышленную обработку, правда, они добавляют блюду свой специфический, ярко выраженный привкус. Можно также попробовать промежуточный вариант — тростниковый "демерара". Во-первых, у него очень легкий карамельный вкус. Во-вторых, этот сахар не такой темный по цвету. И, наконец, он значительно дешевле "высшей касты".

Я отдаю предпочтение натуральныя сиропам: кленовому или из топинамбура — в нем содержится природный пребиотик инулин, который помогает полезной микрофлоре расти в кишечнике. Правда, если вы хотите использовать их вместо белого или даже нерафинированного сахара, придется изменить рецепт. Так как сироп на 80% состоит из сахара и на 20% из воды, то, чтобы оставить сладость на том же уровне, нужно добавить на 20% больше сиропа — по весу. А жидкость — будь то молоко или вода — убавить на это же количество, чтобы не нарушать консистенцию.

На эту тему Блюда из яиц: необычные рецепты и лучшие сочетания

Вместо коровьего молока я чаще всего использую миндальное — из растительных оно самое нейтральное по вкусу. Но вливайте абсолютно любое, кроме плотного кокосового. Этот кулинарный трюк позволяет избавиться от насыщенных жирных кислот, которые вызывают сердечно-сосудистые заболевания. Более того, даже в натуральном коровьем молоке от природы содержатся трансжиры — самые вредные для нашего здоровья. Рафинированное подсолнечное масло я заменяю на оливковое extra virgin с мягким вкусом. Жарю тоже на нем. Удивительно, но яйца в полезные блины можно вообще не класть или же заменить их льняным "яйцом". Для этого залейте 1 ст. л. молотых семян 3 ст. л. кипятка, хорошо перемешайте и дайте постоять 10–15 мин. Сцепить все ингредиенты в полезных блинах поможет нутовая мука. Добавьте в чашу блендера 45 г овсяных хлопьев долгого приготовления, 70 г муки из нута, 350 мл миндального молока, 4 ч. л. сиропа топинамбура и щепотку соли. Измельчите в блендере до однородной консистенции и выпекайте блины на среднесильном огне. Безглютеновые блины из зеленой гречки Это мой самый любимый рецепт блинов. По сути, это полезная каша в виде русского народного блюда. Блины выходят мягкими и эластичными, с хрустящими ажурными краешками. И немаловажно, что они получаются с первого раза даже у тех, кто никогда не пробовал их печь. Только мука должна быть обязательно из зеленой гречки, обычная не подойдет.

Этот продукт — кладезь витаминов и минералов. В 100 г содержится больше половины дневной нормы довольно редкого магния. Помимо того что минерал важен для сердечно-сосудистой системы, он является структурным компонентом костей и зубов, регулирует процесс передачи нервных импульсов и сокращения мышц, помогает сотням жизненно важных клеточных реакций. Также в муке зеленой гречки хорошее количество фосфора, цинка, калия и меди –— для формирования и поддержания соединительной ткани. Много в ней и витаминов группы B: например, ниацин реплицирует и чинит ДНК, а пиридоксин регулирует уровень гомоцистеина в крови — высокий уровень этой аминокислоты может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. Что нужно: Мука зеленой гречки — 120 г

Миндальное молоко комнатной температуры — 400 мл

Соль — 2 щепотки

Сироп топинамбура — 2 ч. л.

Сода — 1/2 ч. л.

Яблочный уксус 6% — 1 ч. л.

Немного оливкового масла для смазывания сковороды

На эту тему Как в масле кататься. Воздушные пончики и хрустящие драники на Хануку

Что делать: Просеять муку. В данном случае этот шаг является обязательным, но не для насыщения муки кислородом, а чтобы не было комков.

Влить миндальное молоко в муку и хорошо размешать, чтобы максимально избавиться от комочков. Ничего страшного, если они остались, — разойдутся при жарке.

Добавить сироп топинамбура и соль — еще раз хорошо перемешать. Оставить тесто на 10–15 мин., чтобы мука разошлась и выработала клейкость.

Отправить соду в столовую ложку и погасить уксусом. Затем добавить в тесто и хорошо размешать.

Смазать разогретую сковороду с антипригарным покрытием небольшим количеством масла. Огонь должен быть довольно сильным.

Влить немного теста и распределить по кругу. Печь блин до того момента, пока поверхность перестанет быть жидкой и на ней появятся пузырьки.

Перевернуть и обжаривать вторую сторону примерно 2–3 мин.

Приподнять блин. Если он золотистый и поджаристый, то подавать. Горячий топпинг и авокадо под икру Топпинги к блинам тоже имеют значение. Например, под красную рыбу или икру вместо сливочного масла я кладу размятый вилкой авокадо. Попробуйте козий сыр с вялеными томатами и греческими оливками или брынзу с огурцом и освежающей мятой. Еще мне нравится слегка прокрутить в блендере фету, молодой шпинат и подрумяненные на сухой сковороде кедровые орешки.

Кстати, топпинг не обязательно должен быть холодным. Разогрейте немного оливкового масла, потушите мелконарубленный зубчик чеснока, а затем добавьте мелкие шампиньоны, половинки помидоров черри и свежие листочки тимьяна. Обжаривайте в течение нескольких минут, а затем добавьте немного растительного молока или сливок — получится быстрая начинка в итальянском стиле. Из сладких вариантов мне импонирует тыквенно-яблочное густое пюре с корицей. Для этого я режу тыкву и очень сладкое яблоко крупными кубиками, тушу в течение 10 мин., периодически помешивая. Затем пробиваю в блендере вместе со сладкой специей и добавляю любимые орехи. Преимущество такого топпинга в том, что не нужно добавлять сахар или сироп.

На эту тему Овощ-"хамелеон": что приготовить из кольраби

Когда мне хочется ягод со взбитыми сливками, я использую кокосовые. Сделать их очень просто. Поставьте банку кокосового молока в холодильник на ночь, чтобы сливки поднялись вверх и застыли. Перед приготовлением крема откройте банку, аккуратно достаньте их ложкой и положите в миску. Разомните сливки вилкой, добавьте сироп топинамбура, ванильный экстракт — взбейте миксером. Если крем станет жидким, поставьте его в холодильник на 10–15 мин. Чтобы топпинг был посытнее, то используйте вместо кокосовых сливок нежирный творог с ложкой сметаны. Но, пожалуй, самый беспроигрышный вариант — микс шоколадной и арахисовой пасты, а сверху — ломтики банана. Этот топпинг особенно любим детьми. Генуэзская фарината Этот толстый итальянский блин из нутовой муки, который особенно популярен в Генуе, — быстрая и сытная идея не только для Масленицы, но и на повседневный завтрак. По одной из версий, фаринату впервые приготовили римские солдаты, которые пекли ее прямо на своих щитах. На мой взгляд, к нему больше всего подходит овощная начинка.

Нутовая мука — рекордсмен по содержанию белка: в 100 г продукта — 22 г этого макронутриента. Также в ней дневная норма фолиевой кислоты, которая нужна для синтеза ДНК, роста и ремонта клеток. Нутовая мука полезна и для сердечно-сосудистой системы — в ней много магния и калия. Что нужно (на два-три блина): Нутовая мука — 90 г

Фильтрованная вода — 240 мл

Нерафинированное оливковое масло extra virgin — 2 ст. л.

Свежий розмарин — 7 "иголок"

Сушеный лук — 1 ч. л.

Сладкие помидоры черри — 3 шт.

Зелень — 1 горсть

Авокадо — 1 шт.

Лимонный сок — 1 ч. л.

Морская соль — по вкусу

Черный перец — по вкусу

На эту тему Другая жизнь орехов: чем они полезны и что необычного приготовить