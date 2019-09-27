Завтраки: что нового можно быстро и вкусно приготовить дома

Раньше завтраки были довольно однообразными: бутерброды с колбасой или сыром, яйца, сырники, если каша, то из геркулеса, риса или пшенки; а по выходным — праздник: блинчики или оладушки. Тренды на здоровый образ жизни, растительное питание и глобализацию кардинально изменили нашу утреннюю трапезу. Теперь к завтраку предъявляются три необходимых условия. Он должен быть максимально полезным, очень вкусным и обязательно сытным. Ну и, конечно, красивым — чтобы сразу хотелось съесть.
Яйцо как универсальный ингредиент
Пожалуй, один из самых главных кулинарных трендов этого года — достаточное содержание в блюде белка, который отвечает за его сытность. В этом смысле самый простой, быстрый и универсальный в приготовлении ингредиент для завтрака — яйцо. И при этом оно вкусное само по себе.
Сейчас шеф-повара как за рубежом, так и в России предпочитают три формата: яйцо-пашот, омлеты и скрэмблы (в переводе с английского — яичница-болтунья). Яйцо-пашот входит в состав других модных завтраков: на тостах или брускеттах (особенно с авокадо и подкопченным лососем или под голландским соусом), на обжаренной в оливковом масле с каплей лимонного сока спарже или в набирающих популярность утренних боулах, например с нутом, овощами и зеленью.
В омлетах и скрэмблах теперь главную роль играют полезные и необычные наполнители — например, сморчки, трюфели, буррата, краб, водоросли нори, шпинат, цукини, запеченные овощи и различные специи. В последнее время на волне мировой любви к азиатской кухне в меню начал появляться и традиционный японский омлет, приготовленный с соевым соусом и рисовым уксусом.
Популярная и полностью растительная версия скрэмбла — с тофу вместо яиц, луком, чесноком, красным болгарским перцем, беби-шпинатом, свежими травами, соевым соусом, куркумой, черным перцем и пищевыми деактивированными дрожжами, которые по вкусу напоминают сыр.
Воздушный омлет с прованскими травами
Я обожаю это новое прочтение привычного нам блюда. Вместо молока в него добавляется творог, поэтому омлет получается нежным, воздушным и очень сытным за счет высокого содержания белка. А прованские травы придают ему манящий средиземноморский аромат. Но самое приятное — этот завтрак готовится "от и до" всего лишь за 10 минут.
Что нужно (на 1 порцию)
- Яйцо — 2 шт.
- Творог (желательно жирный фермерский) — 3 ст. л.
- Прованские травы — 2 щепотки
- Морская соль — по вкусу
- Кусочек сливочного масла или 1 ст. л. растительного для жарки, можно готовить без масла
Что делать
- Разбить яйца в миску, добавить к ним творог, прованские травы и соль и хорошо взбить вилкой.
- Вылить на разогретую сковороду, накрыть крышкой и томить на среднем огне 3–5 минут до готовности. Когда омлет сверху перестает быть жидким, он готов.
В омлет можно добавить немного сыра или зелени. Очень вкусным он получается и с грибами. Для этого порежьте шампиньоны ломтиками, быстро обжарьте с двух сторон в сковороде без крышки до румяной корочки и залейте яичной смесью.
Нескучные каши
Часть нашей кулинарной традиции — каши, они будут в тренде всегда. Но и это блюдо претерпело значительные изменения. Во-первых, за последние несколько лет появилось много новых круп — киноа, амарант, булгур, кускус, полба, сорго, зеленая гречка, черный, красный и бурый рис — и льняные семечки, из которых в кофемолке делают муку, а потом кашу.
Второе нововведение — замена воды и коровьего молока на растительное, из орехов, бобовых, круп и семечек: например, миндальное, соевое, овсяное, кедровое, кешью, фисташковое, рисовое, кунжутное и кокосовое.
И в-третьих, придание кашам вкуса полезными начинками и топпингами. Это могут быть фрукты, ягоды, сухофрукты, какао, какао-крупка, косовая стружка, орешки и семечки. Кстати, за счет сладких ингредиентов современные каши готовятся либо вообще без сахара, либо используются его полезные заменители — кленовый сироп, сироп из агавы или топинамбура.
Одна из моих самых любимых каш — из микса белого и красного киноа на миндальном молоке. На одну сытную и густую порцию хорошо промойте 75 г киноа под проточной водой, затем положите его в сотейник и залейте 300 мл миндального молока. Добавьте щепотку соли, доведите до кипения и варите на слабом огне под крышкой, периодически помешивая, около 20 минут. Каша получается "сливочная" и хорошо сочетается с малиной, грецким орехом и шоколадом.
Если вы на растительном питании или соблюдаете пост, киноа и амарант — лучшие крупы для каши, так как только они содержат полный белок, то есть полный набор незаменимых аминокислот, как, например, в мясе, рыбе, яйцах или молочных продуктах.
Еще один современный тренд в приготовлении каш — вообще их не готовить, чтобы сохранить полезные витамины и минералы. Конечно, пройдет это далеко не со всеми крупами, но на овсянке, кускусе, гречке и булгуре работает отлично. Попробуйте сделать кедровое молочко, измельчив в блендере 70 г кедровых орешков с 200 мл воды и процедив через несколько слоев марли. Затем залейте им 35 г геркулесовых хлопьев в банке, хорошо перемешайте, накройте крышкой или пищевой пленкой и поставьте на ночь в холодильник. Достаньте готовую кашу за полчаса до завтрака, чтобы она немного согрелась, и украсьте свежей голубикой и ломтиками банана.
Растительная классика и полезная выпечка
Такие классические и любимые в России завтраки, как сырники и йогурт с гранолой, тоже никогда не сойдут со строчек меню. Правда, можно встретить и вариации на тему — например, сырники с курагой и черносливом совсем без сахара и мацони с каштановым медом. А шеф-повара растительной кухни разработали полностью веганские, постные версии — вкуснейший кокосовый йогурт и тофники, которые готовятся из соевого творога тофу и рисовой муки.
Если раньше блины пекли из белой муки, то теперь ее стараются заменить на более полезную — цельнозерновую или безглютеновую. Это и рисовая, и кукурузная, и нутовая, и даже из киноа. Вместо коровьего молока часто используют растительное — из орехов и семечек. Оладьи стали называться по-американски — панкейками. Из новых домашних версий — очень вкусные банановые и шоколадные, их можно приготовить с еще одним новым ингредиентом — кэробом, который в отличие от какао не вызывает у детей аллергию. А вот кафе и рестораны стараются предложить варианты покреативнее, например панкейки из гречневой муки с кокосовой карамелью или овсяные с хурмой.
Кстати, появилось и два новых варианта сладких завтраков, мы их заимствовали у американцев, — это вафли и маффины.
Витаминные бомбы
Еще одна современная тенденция — делать завтрак питательнее с помощью суперфудов. Например, пудинг из семян чиа на растительном молоке с фруктами и ягодами уже давно стал классикой. Сейчас в него и овсяную кашу, особенно ту, что готовится без варки, добавляют немного японского чая матча, который тонизирует плавнее и дольше кофе.
В меню почти каждого современного кафе и ресторана есть смузи-боулы — настоящие витаминные бомбы, в которых можно "замаскировать" и суперфуды, и полезную зелень. Самые популярные ингредиенты — семена чиа, ягоды асаи, микс лесных ягод, кокосовое молоко, манго, натуральное какао, шпинат, кейл и голубая спирулина, которая дает ярко-синий цвет.
Смузи-боул со шпинатом и спирулиной
Это очень вкусный смузи-боул, в котором ни за что не узнаешь три суперфуда — спирулину (просто так ее пить невозможно), шпинат и льняное семя.
Что нужно (на 1 порцию)
- Банан (замороженный) — 1 ½ шт.
- Миндальное молоко — 45 мл
- Ананас (очищенный и нарезанный) — 75 г
- Клубника (свежая или замороженная) — 75 г
- Льняное семя (молотое) — 4 г
- Спирулина — 2 щепотки
- Шпинат — 50 г
- Свежевыжатый лимонный сок — 1 ч. л.
- Свежая малина, голубика, кокосовая стружка и грецкий орех для сервировки
Что делать
- Очистить бананы от кожуры, нарезать ломтиками, положить в контейнер и поставить в морозильник на несколько часов или на ночь.
- Добавить в чашу блендера банан, миндальное молоко, ананас и клубнику и измельчить до густой однородной массы.
- Добавить молотое льняное семя, спирулину, шпинат и свежевыжатый лимонный сок и еще раз хорошо измельчить в блендере.
- Вылить смузи в боул и украсить малиной, голубикой, кокосовой стружкой и грецким орехом.
Удобные роллы
По сути, роллы, или, как их еще называют, рэпы (от английского wrap — заворачивать), — то же самое, что и сэндвичи: в них можно положить все что угодно. В начале XX века рэпы почти одновременно появились в разных уголках мира — в Мексике, Армении, Греции, Турции, Индии и на Ближнем Востоке, а потом захватили США, где и стали мировым трендом. Это очень удобный формат завтрака, который можно есть холодным и горячим, дома, на ходу, брать с собой на работу и давать детям в школу.
Полезный ролл с красной фасолью, рисом, зеленью и домашним томатным соусом
Если у вас осталось немного фасоли и риса от гарниров, не спешите их выбрасывать, а попробуйте приготовить мой любимый ролл на завтрак. Он очень сытный, в нем полный белок, который дает сочетание фасоли и риса, а вместо кетчупа — полезный соус из томатов и кедровых орешков.
Что нужно (на 4 порции)
- Лаваш тонкий — 4 небольших квадратных листа
- Рис басмати или бурый (готовый) — 160 г
- Фасоль красная кидни (готовая) — 130 г
- Петрушка (только листья) — 18 г
- Помидоры (не очень сочные) — 230 г
- Кедровые орехи — 30 г
- Огурец — 100 г
- Чеснок / красный жгучий перец — опционально
- Соль — по вкусу
Что делать
- Надрезать помидоры крест-накрест, залить кипятком на 30 секунд, очистить от шкурки, удалить плодоножку, порезать крупным кубиком.
- Добавить томаты и кедровые орехи в чашу блендера и измельчить до однородной консистенции. Орешки можно предварительно замочить на шесть часов, чтобы активировать в них все полезные вещества.
- Нарезать огурец тонкими полосками.
- Помыть и высушить листья петрушки, мелко их нарубить.
- Слегка размять вилкой фасоль, добавить к ней рис и перемешать.
- Положить лист лаваша на доску. Выложить по диагонали фасоль и рис, полить томатно-кедровым соусом, добавить полоски огурца и петрушку, еще раз полить соусом. По желанию посолить ингредиенты. Аккуратно завернуть ролл по принципу голубца. Подавать просто так, подогреть на сковороде с антипригарным покрытием без масла или завернуть в бумагу для выпечки и взять с собой.