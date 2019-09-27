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Мнение

Завтраки: что нового можно быстро и вкусно приготовить дома

КУРСАКОВА Мария 
Сертифицированный повар и кондитер растительной кухни
Мария Курсакова — о том, что завтраки давно перестали быть скучными

Раньше завтраки были довольно однообразными: бутерброды с колбасой или сыром, яйца, сырники, если каша, то из геркулеса, риса или пшенки; а по выходным — праздник: блинчики или оладушки. Тренды на здоровый образ жизни, растительное питание и глобализацию кардинально изменили нашу утреннюю трапезу. Теперь к завтраку предъявляются три необходимых условия. Он должен быть максимально полезным, очень вкусным и обязательно сытным. Ну и, конечно, красивым — чтобы сразу хотелось съесть.

Яйцо как универсальный ингредиент

Пожалуй, один из самых главных кулинарных трендов этого года — достаточное содержание в блюде белка, который отвечает за его сытность. В этом смысле самый простой, быстрый и универсальный в приготовлении ингредиент для завтрака — яйцо. И при этом оно вкусное само по себе.

Сейчас шеф-повара как за рубежом, так и в России предпочитают три формата: яйцо-пашот, омлеты и скрэмблы (в переводе с английского — яичница-болтунья). Яйцо-пашот входит в состав других модных завтраков: на тостах или брускеттах (особенно с авокадо и подкопченным лососем или под голландским соусом), на обжаренной в оливковом масле с каплей лимонного сока спарже или в набирающих популярность утренних боулах, например с нутом, овощами и зеленью.

В омлетах и скрэмблах теперь главную роль играют полезные и необычные наполнители — например, сморчки, трюфели, буррата, краб, водоросли нори, шпинат, цукини, запеченные овощи и различные специи. В последнее время на волне мировой любви к азиатской кухне в меню начал появляться и традиционный японский омлет, приготовленный с соевым соусом и рисовым уксусом.

Популярная и полностью растительная версия скрэмбла — с тофу вместо яиц, луком, чесноком, красным болгарским перцем, беби-шпинатом, свежими травами, соевым соусом, куркумой, черным перцем и пищевыми деактивированными дрожжами, которые по вкусу напоминают сыр.

Воздушный омлет с прованскими травами

Я обожаю это новое прочтение привычного нам блюда. Вместо молока в него добавляется творог, поэтому омлет получается нежным, воздушным и очень сытным за счет высокого содержания белка. А прованские травы придают ему манящий средиземноморский аромат. Но самое приятное — этот завтрак готовится "от и до" всего лишь за 10 минут.

Омлет AP Photo/Matthew Mead
Описание
Омлет
© AP Photo/Matthew Mead

Что нужно (на 1 порцию)

  • Яйцо — 2 шт.
  • Творог (желательно жирный фермерский) — 3 ст. л.
  • Прованские травы ­­— 2 щепотки
  • Морская соль — по вкусу
  • Кусочек сливочного масла или 1 ст. л. растительного для жарки, можно готовить без масла

Что делать

  • Разбить яйца в миску, добавить к ним творог, прованские травы и соль и хорошо взбить вилкой.
  • Вылить на разогретую сковороду, накрыть крышкой и томить на среднем огне 3–5 минут до готовности. Когда омлет сверху перестает быть жидким, он готов.

В омлет можно добавить немного сыра или зелени. Очень вкусным он получается и с грибами. Для этого порежьте шампиньоны ломтиками, быстро обжарьте с двух сторон в сковороде без крышки до румяной корочки и залейте яичной смесью.

Нескучные каши

Часть нашей кулинарной традиции — каши, они будут в тренде всегда. Но и это блюдо претерпело значительные изменения. Во-первых, за последние несколько лет появилось много новых круп — киноа, амарант, булгур, кускус, полба, сорго, зеленая гречка, черный, красный и бурый рис — и льняные семечки, из которых в кофемолке делают муку, а потом кашу.

Каша из кускуса AP Photo/Matthew Mead
Описание
Каша из кускуса
© AP Photo/Matthew Mead

Второе нововведение — замена воды и коровьего молока на растительное, из орехов, бобовых, круп и семечек: например, миндальное, соевое, овсяное, кедровое, кешью, фисташковое, рисовое, кунжутное и кокосовое.

И в-третьих, придание кашам вкуса полезными начинками и топпингами. Это могут быть фрукты, ягоды, сухофрукты, какао, какао-крупка, косовая стружка, орешки и семечки. Кстати, за счет сладких ингредиентов современные каши готовятся либо вообще без сахара, либо используются его полезные заменители — кленовый сироп, сироп из агавы или топинамбура.

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Одна из моих самых любимых каш — из микса белого и красного киноа на миндальном молоке. На одну сытную и густую порцию хорошо промойте 75 г киноа под проточной водой, затем положите его в сотейник и залейте 300 мл миндального молока. Добавьте щепотку соли, доведите до кипения и варите на слабом огне под крышкой, периодически помешивая, около 20 минут. Каша получается "сливочная" и хорошо сочетается с малиной, грецким орехом и шоколадом.

Если вы на растительном питании или соблюдаете пост, киноа и амарант — лучшие крупы для каши, так как только они содержат полный белок, то есть полный набор незаменимых аминокислот, как, например, в мясе, рыбе, яйцах или молочных продуктах.

Еще один современный тренд в приготовлении каш — вообще их не готовить, чтобы сохранить полезные витамины и минералы. Конечно, пройдет это далеко не со всеми крупами, но на овсянке, кускусе, гречке и булгуре работает отлично. Попробуйте сделать кедровое молочко, измельчив в блендере 70 г кедровых орешков с 200 мл воды и процедив через несколько слоев марли. Затем залейте им 35 г геркулесовых хлопьев в банке, хорошо перемешайте, накройте крышкой или пищевой пленкой и поставьте на ночь в холодильник. Достаньте готовую кашу за полчаса до завтрака, чтобы она немного согрелась, и украсьте свежей голубикой и ломтиками банана.

Растительная классика и полезная выпечка

Такие классические и любимые в России завтраки, как сырники и йогурт с гранолой, тоже никогда не сойдут со строчек меню. Правда, можно встретить и вариации на тему — например, сырники с курагой и черносливом совсем без сахара и мацони с каштановым медом. А шеф-повара растительной кухни разработали полностью веганские, постные версии — вкуснейший кокосовый йогурт и тофники, которые готовятся из соевого творога тофу и рисовой муки.

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Если раньше блины пекли из белой муки, то теперь ее стараются заменить на более полезную — цельнозерновую или безглютеновую. Это и рисовая, и кукурузная, и нутовая, и даже из киноа. Вместо коровьего молока часто используют растительное — из орехов и семечек. Оладьи стали называться по-американски — панкейками. Из новых домашних версий — очень вкусные банановые и шоколадные, их можно приготовить с еще одним новым ингредиентом — кэробом, который в отличие от какао не вызывает у детей аллергию. А вот кафе и рестораны стараются предложить варианты покреативнее, например панкейки из гречневой муки с кокосовой карамелью или овсяные с хурмой.

Кстати, появилось и два новых варианта сладких завтраков, мы их заимствовали у американцев, — это вафли и маффины.

Витаминные бомбы

Еще одна современная тенденция — делать завтрак питательнее с помощью суперфудов. Например, пудинг из семян чиа на растительном молоке с фруктами и ягодами уже давно стал классикой. Сейчас в него и овсяную кашу, особенно ту, что готовится без варки, добавляют немного японского чая матча, который тонизирует плавнее и дольше кофе.

В меню почти каждого современного кафе и ресторана есть смузи-боулы — настоящие витаминные бомбы, в которых можно "замаскировать" и суперфуды, и полезную зелень. Самые популярные ингредиенты — семена чиа, ягоды асаи, микс лесных ягод, кокосовое молоко, манго, натуральное какао, шпинат, кейл и голубая спирулина, которая дает ярко-синий цвет.

Смузи-боул со шпинатом и спирулиной

Это очень вкусный смузи-боул, в котором ни за что не узнаешь три суперфуда — спирулину (просто так ее пить невозможно), шпинат и льняное семя.

Описание
© Steffi Loos/Getty Images

Что нужно (на 1 порцию)

  • Банан (замороженный) — 1 ½ шт.
  • Миндальное молоко — 45 мл
  • Ананас (очищенный и нарезанный) — 75 г
  • Клубника (свежая или замороженная) — 75 г
  • Льняное семя (молотое) — 4 г
  • Спирулина — 2 щепотки
  • Шпинат — 50 г
  • Свежевыжатый лимонный сок — 1 ч. л.
  • Свежая малина, голубика, кокосовая стружка и грецкий орех для сервировки

Что делать

  • Очистить бананы от кожуры, нарезать ломтиками, положить в контейнер и поставить в морозильник на несколько часов или на ночь.
  • Добавить в чашу блендера банан, миндальное молоко, ананас и клубнику и измельчить до густой однородной массы.
  • Добавить молотое льняное семя, спирулину, шпинат и свежевыжатый лимонный сок и еще раз хорошо измельчить в блендере.
  • Вылить смузи в боул и украсить малиной, голубикой, кокосовой стружкой и грецким орехом.

Удобные роллы

По сути, роллы, или, как их еще называют, рэпы (от английского wrap — заворачивать), — то же самое, что и сэндвичи: в них можно положить все что угодно. В начале XX века рэпы почти одновременно появились в разных уголках мира — в Мексике, Армении, Греции, Турции, Индии и на Ближнем Востоке, а потом захватили США, где и стали мировым трендом. Это очень удобный формат завтрака, который можно есть холодным и горячим, дома, на ходу, брать с собой на работу и давать детям в школу.

Полезный ролл с красной фасолью, рисом, зеленью и домашним томатным соусом

Если у вас осталось немного фасоли и риса от гарниров, не спешите их выбрасывать, а попробуйте приготовить мой любимый ролл на завтрак. Он очень сытный, в нем полный белок, который дает сочетание фасоли и риса, а вместо кетчупа — полезный соус из томатов и кедровых орешков.

Описание
© Joshua Blanchard/Getty Images for Taco Bell

Что нужно (на 4 порции)

  • Лаваш тонкий — 4 небольших квадратных листа
  • Рис басмати или бурый (готовый) — 160 г
  • Фасоль красная кидни (готовая) — 130 г
  • Петрушка (только листья) — 18 г
  • Помидоры (не очень сочные) — 230 г
  • Кедровые орехи — 30 г
  • Огурец — 100 г
  • Чеснок / красный жгучий перец — опционально
  • Соль — по вкусу

Что делать

  • Надрезать помидоры крест-накрест, залить кипятком на 30 секунд, очистить от шкурки, удалить плодоножку, порезать крупным кубиком.
  • Добавить томаты и кедровые орехи в чашу блендера и измельчить до однородной консистенции. Орешки можно предварительно замочить на шесть часов, чтобы активировать в них все полезные вещества.
  • Нарезать огурец тонкими полосками.
  • Помыть и высушить листья петрушки, мелко их нарубить.
  • Слегка размять вилкой фасоль, добавить к ней рис и перемешать.
  • Положить лист лаваша на доску. Выложить по диагонали фасоль и рис, полить томатно-кедровым соусом, добавить полоски огурца и петрушку, еще раз полить соусом. По желанию посолить ингредиенты. Аккуратно завернуть ролл по принципу голубца. Подавать просто так, подогреть на сковороде с антипригарным покрытием без масла или завернуть в бумагу для выпечки и взять с собой.
Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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