Овощ-"хамелеон": что приготовить из кольраби

Это единственная капуста, которую обычно обходят стороной: симпатичная, а что с ней делать и чем полезна — непонятно. Попробуйте кольраби хотя бы раз. Для меня она стала гастрономическим открытием — столько в ней уживается тончайших вкусов, которые сменяют друг друга, смотря как приготовишь. Капустная репа Свежая кольраби твердая на ощупь и чистого светло-зеленого цвета. Фиолетовая у нас тоже продается, но встретишь ее нечасто. При этом внутри капуста будет одного цвета — слоновой кости. Еще один индикатор свежести — бодрые листочки без желтизны. Также у овоща не должно быть трещин. Но самое важное при выборе капусты — ее размер. Я всегда беру маленькие кочаны размером с мячик для большого тенниса и весом до 250 г. Это стопроцентная гарантия, что кольраби будет сочной, нежной и сладкой. Большие же кочаны — волокнистые, с резким вкусом, чаще всего с горчинкой и слишком твердые — сырой капусту не поешь.

Никто точно не знает, где и когда кольраби появилась впервые. Считается, что родина капусты — северо-западная Европа, скорее всего, Германия. По крайне мере, именно оттуда произошло название овоща. В переводе с немецкого "кольраби" — капустная репа: по внешнему сходству с "русско-народным" корнеплодом. Впервые о продукте в 1554 году написал доктор и ботаник Пьетро Андреа Маттиоли — что он только-только появился в Италии. А к концу XVI века капусту уже выращивали в Австрии, Англии, Испании, Триполи и странах Восточного Средиземноморья. В России кольраби появилась благодаря Петру I. Император заказал из Европы семена и лично следил, как овощ приживался в опытном саду под Воронежем. Правда, тогда капуста так и не стала популярной и становится трендовым продуктом только сейчас. Сладость для иммунитета В кольраби мало калорий — в 100 г всего лишь 27. А сладковатый вкус — еще одно преимущество овоща. Если мне на ночь хочется десерта, то я заменяю его на кусочки свежей капусты. К тому же в ней есть клетчатка — для здорового пищеварения и кишечника. В продукте дневная норма витамина С. При термообработке он немного теряется, но все равно в большом количестве остается в овоще. Витамин С — сильнейший антиоксидант, который защищает клетки организма от разрушения свободными радикалами. Также он повышает иммунитет и необходим при производстве коллагена для суставов и кожи, карнитина для обмена веществ и нейротрансмиттеров серотонина и норадреналина для позитивных эмоций.

Еще кольраби богата калием. Этот минерал сохраняет водный и электролитный баланс в организме, сохраняет ровный сердечный ритм, помогает полезным веществам проникнуть в клетки и параллельно убирает из них "отходы", а также нивелирует пагубное воздействие соли на кровяное давление. Много в кольраби и витамина B6. Он укрепляет иммунитет, участвует в производстве красных кровяных телец и поддерживает норму гомоцистеина — высокий уровень этой аминокислоты часто приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям. Также капуста содержит другие мощные антиоксиданты: антоцианы, изотиоцианаты и глюкозиносилаты. Они защищают организм от внутренних воспалений и снижают риски онкологии. В фиолетовой кольраби антоцианов больше. Эти растительные вещества помогают предотвратить сердечно-сосудистые заболевания и позитивно влияют на мыслительные процессы. Коул-слоу по-русски По вкусу свежая кольраби похожа на кочерыжку белокочанной капусты, только сладкую, а в послевкусии улавливается молодой редис. По текстуре она хрустящая и напоминает яблоко. У маленьких кочанов кожура тонкая и нежная, поэтому чистить их необязательно. Чаще всего кольраби заменяют белокочанную капусту в популярном голландском салате коул-слоу. В классическом рецепте овощ заправляли растопленным сливочным маслом, растительным маслом и уксусом. Сейчас популярны три соуса: на основе майонеза, сметаны или французского винегрета — его готовят из любого растительного масла, уксуса или свежевыжатого кислого цитрусового сока, соли и перца.

Вариантов слоу из кольраби очень много. Овощ удачно сочетается с морковью, молодым редисом, стеблевым сельдереем, красным сладким луком и яблоком. Иногда для цвета я добавляю в салат фиолетовую капусту. Из зелени лучше всего подойдут зеленый лук, кинза и петрушка. Рекомендую каждый раз менять заправки. Мои любимые варианты: нерафинированное оливковое масло с дижонской горчицей и любой "кислотой", например лимонным соком или рисовым уксусом, а также обычный или растительный майонез с яблочным уксусом. В эту заправку я всегда добавляю черный молотый перец и иногда капельку меда или сиропа топинамбура для сладости. Сверху салат можно посыпать семенами тыквы или подсолнуха, грецкими орехами или фундуком. Попробуйте и слоу по-русски — с кольраби, редисом, лимонным соком, укропом и сметаной. Мне нравится идея швейцарского шеф-повара Андреаса Каминады, обладателя трех звезд Мишлен, мариновать капусту. Сначала он режет кольраби тонкими ломтиками и солит. Затем сдабривает овощ оливковым маслом и уксусом и оставляет на десять минут. Маринованные ломтики Каминада сворачивает в роллы и украшает ими жареную скумбрию. Но можно оставить их как есть и подать в качестве закуски — овощного карпаччо. Азиатский салат из кольраби Капусту выращивают и любят готовить в Индии, Вьетнаме и Шри-Ланке. Кольраби хорошо сочетается с азиатскими ингредиентами — имбирем, соевым соусом, кунжутным маслом и рисовым уксусом. Этот салат я делаю, когда надоедают привычные блюда, чтобы перезагрузить вкусовые рецепторы.

Что нужно (на две порции): кольраби (весом 250 г) — 2 шт.,

манго — ½ шт.,

сладкий красный лук — ½ шт.,

кинза — 2 веточки, только листья,

арахис обжаренный — 20 г,

кунжутное масло — 1 ст. л.,

рисовый уксус — 2 ч. л.,

соевый соус — 1 ч. л.,

сироп топинамбура (можно заменить медом) — 1 ч. л.,

чеснок — 2 небольших зубчика,

имбирь — кубик стороной 5 мм,

перец чили (можно заменить на черный) — щепотка. Что делать: Помыть, почистить и порезать кольраби тонкими ломтиками.

Порезать манго средним кубиком, а красный лук — тонкими кольцами.

Мелко порубить кинзу и арахис.

Очистить чеснок и имбирь и пропустить их через чеснокодавилку. Если ее нет — порезать мелким кубиком.

В миске смешать кунжутное масло, рисовый уксус, соевый соус, сироп топинамбура, имбирь, чеснок и перец чили.

Выложить на дно широкой плоской тарелки слайсы кольраби. Сверху "разбросать" кубики манго и полить заправкой. Украсить салат кинзой и арахисом. Фри и на углях Казалось бы, у одного и того же овоща, запеченного в духовке, должен быть одинаковый вкус. Но это не про кольраби — капуста меняет его, как хамелеон цвета. Порежьте продукт толстыми кружками, сдобрите оливковым маслом, солью и перцем, а затем — в духовку на 15–20 минут при температуре 220 °C. В середине приготовления не забудьте перевернуть. Кольраби получается сочная, упругая, немного травянистая, с ярким вкусом капусты и батата. Но стоит изменить все лишь один штрих — намазать овощ не оливковым маслом, а сметаной, и ломтики выйдут мягкими, нежными, с тонким вкусом цветной капусты.

Кстати, кольраби действительно хорошо сочетается с картофелем и так же, как и корень сельдерея, может заменить его в соотношении 1:1. Ее даже готовят во фритюре вместо фри. Мне нравится пюре из отварной капусты на миндальном молоке с капелькой оливкового масла. Иногда я добавляю в это блюдо немного готовой или свежей моркови. Попробуйте кольраби в венгерском стиле. Порежьте капусту на дольки одинакового размера, добавьте в разогретое на сковороде оливковое масло, посыпьте солью и паприкой, добавьте мелконарубленный чеснок и обжаривайте, периодически помешивая, в течение пяти минут. Затем добавьте немного воды или свежевыжатого лимонного сока, накройте крышкой и тушите, пока вилка не будет свободно входить в кольраби. Перед подачей добавьте прямо в сковороду немного жирных сливок или сметаны и хорошо перемешайте. Николай Неррегор, шеф-повар ресторанов Kadeau в Копенгагене и Борнхольме с двумя и одной звездой Мишлен соответственно, запекает целую нечищенную кольраби в раскаленных углях — отличный лайфхак для тех, кто живет или проводит лето за городом. Такое приготовление дает овощу приятную текстуру и подкопченный вкус. Затем Неррегор счищает с капусты обугленную шкурку, вырезает из нее специальной ложкой маленькие шарики, маринует их сначала в масле около шести часов, а перед подачей — в пюре из шпината и петрушки. Сервировка еще необычней: сверху — мелконарубленные листья смородины, хвойные иголки и темные оливки, а вокруг — ароматный "бульон" из соков белой смородины, крыжовника и трех видов масел: из ревеня, фиговых листьев и темных оливок. Тушеная кольраби в кремовом соусе по-немецки Это простой и необычный гарнир хорош как самостоятельное блюдо, так и с рисом, белой рыбой, запеченной грудкой птицы — курицы, индейки или утки, и мясом — тушеным, шницелем или фрикадельками. Можно приготовить и более сытную версию — с морковью, картофелем и немецкими острыми колбасками.

Что нужно (на четыре порции): кольраби — 1 кг,

белая мука (можно заменить ее на универсальную безглютеновую) — 3 ст. л.,

мускатный орех — 2 небольшие щепотки,

петрушка — 4 веточки,

нерафинированное оливковое масло extra virgin — 1 ст. л.,

морская соль — по вкусу,

сметана, греческий или кокосовый йогурт для подачи. Что делать: Почистить кольраби и порезать средним кубиком.

Помыть и высушить петрушку, мелко порубить. Можно вместе со стеблями, если они не слишком плотные.

Положить капусту в кастрюлю и добавить фильтрованную воду, чтобы она покрыла овощ на 1 см. Посолить кольраби и добавить оливковое масло.

Довести до кипения на сильном огне, затем убавить его до среднего и варить овощ десять минут.

Разбавить муку небольшим количеством воды. Влить жидкость к кольраби и хорошо перемешать.

Затем добавить мускатный орех и петрушку и варить до тех пор, пока соус не загустеет.

Подавать с ложкой сметаны, греческого или кокосового йогурта. Стебли под крышкой Еще один лайфхак — фаршировать кольраби. Я срезаю "шапочку" и аккуратно выскребаю середину столовой ложкой. Можно оставить кочан сырым или же запечь его в духовке. Больше всего я люблю начинять овощ ризотто, особенно с ароматными грибами, а также тушеными зимними овощами с крупой — булгуром, рисом или киноа.

Кстати, кольраби хороша и в качестве основного ингредиента ризотто. Причем это может быть как классическая версия со сливочным маслом и пармезаном (это идеальные сочетания), так и растительная — на овощном бульоне с "сырной" крошкой из пищевых дрожжей и орехов. Если вам попалась капуста с листьями и стеблями — не спешите их выбрасывать. Ими можно заменить шпинат, мангольд и кейл. Я люблю обжарить их в оливковом масле в такой очередности: сначала плотные стебли, а затем листья — от крупных до самых маленьких, а в конце добавить лук-шалот и немного чеснока. Попробуйте нарезать листья капусты соломкой и посыпать ею салат, пиццу или пасту в качестве дополнительной приправы или же добавить в карри или суп. Крем-суп из кольраби на кокосовом молоке Кольраби — популярный ингредиент для супов. Причем, с ней готовят как прозрачные, так и крем-супы. Самые популярные сочетания — с картофелем, морковью, грибами, цветной капустой и луком-пореем. Но этот — мой любимый. Он получается нежным и томным, а лимонный сок и ароматный тимьян делают его нескучным.