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Роллы, кетчуп, карри и не только: что можно приготовить из обычных бананов

КУРСАКОВА Мария 
Сертифицированный повар, кондитер растительной кухни и гастрономический журналист
Мария Курсакова — о популярном ЗОЖ-продукте и о том, как он связан с Жюль Верном и Сталиным

Среди фруктов и ягод у бананов — уникальное кулинарное положение. Во-первых, ими можно "безболезненно" заменить сахар, чтобы получить действительно здоровое блюдо. При этом бананы хорошо сочетаются практически со всеми продуктами. Во-вторых, текстура экзотических плодов — гладкая, нежная, густая и слегка вязкая. Поэтому пюрированной мякотью удобно загущать напитки — например, милкшейки и смузи, делать на ее основе полезное безлактозное мороженое и даже заменять яйца в выпечке. В итоге за последние пять лет бананы стали одним из главных ингредиентов ЗОЖ и растительной кухни.

Долгий путь к признанию

Родина фрукта (хотя по ботанике это ягода) — Новая Гвинея. В 2008 году в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО включили древнее земледельческое поселение Кука в высокогорье острова. В ходе раскопок археологи обнаружили много кремнистых остатков банановых деревьев и пришли к выводу, что их выращивают уже более 6 тысяч лет.

В Европу фрукт впервые попал в 327 году до н. э. — во время своего похода Александр Македонский попробовал его в Индии и привез с собой. Конечно, культивировать бананы стали намного позже, а распробовали по достоинству и вовсе в конце XIX века. Считается, что своей популярностью тропические плоды обязаны в том числе Жюль Верну, который первым из писателей подробно рассказал о них в романе "Вокруг света за 80 дней".

© Brent Hofacker/shutterstock/FOTODOM

Путь банана в России был схожим. В 1756-м газета "Санкт-Петербургские ведомости" опубликовала заметку о первом в России банановом дереве — к тому времени оно уже два года росло во дворе графа Петра Шувалова на Мойке и дало плоды. В царское время фрукт импортировали, но покупали редко: отдавали предпочтение другой экзотике — ананасам. Бананы стоили недешево, но найти их можно было без проблем: например, в таких гастрономах, как "Елисеевский". Об открытии магазина в 1901 году писал Владимир Гиляровский в книге "Москва и москвичи": "Горами поднимаются заморские фрукты; как груда ядер, высится пирамида кокосовых орехов, с голову ребенка каждый; необъятными, пудовыми кистями висят тропические бананы…"

И только в 1938-м фрукт стал "хитом", когда при Иосифе Сталине совершили первую большую закупку. Похоже, бананы стали для вождя каким-то особенным продуктом, и после Второй мировой войны руководитель СССР распорядился о возобновлении поставок.

"Сердечный" фрукт для иммунитета

Бананы полезны для сердца. В одном тропическом плоде среднего размера — почти четверть дневной нормы пиридоксина (витамина В6), который способствует созданию красных кровяных телец и помогает поддерживать в норме гомоцистеин. Избыток этой аминокислоты увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и болезни Альцгеймера. Во фрукте много калия, который сохраняет баланс жидкости и электролитов в организме, а также влияет на давление. Его дополняет магний, регулирующий уровень сахара в крови. Удивительно, но в бананах есть даже редкие омега-3 жирные кислоты — они необходимы для здоровья сердца и сокращают воспалительные процессы в организме.

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В тропических плодах много антиоксидантов: это и каротиноиды, и витамин С, и марганец. Все они отвечают за защиту клеток от разрушения свободными радикалами, что может привести к возникновению хронических заболеваний. Также витамин С укрепляет иммунитет и участвует в производстве коллагена для молодости кожи и серотонина — "гормона счастья". Пожалуй, единственный недостаток бананов — приличное количество сахара и калорий.

Сладкое начало дня

Бананы — мой любимый ингредиент для завтрака. Обожаю печь с ними овсяные маффины на полбяной муке с тыквенными семечками. Или же пышные панкейки, а сверху украсить яркими ягодами и полить ложечкой кленового сиропа — для карамельного вкуса.

© Brent Hofacker/shutterstock/FOTODOM

Я часто заменяю этим фруктом сахар в утренней каше — будь то геркулесовая, льняная, из зеленой гречки или разноцветной киноа. Кстати, в нее можно добавить ломтик шоколада или немного натурального какао — еще одно идеальное сочетание с бананом.

Рекомендую попробовать французские тосты. Взбейте яйца с молоком и любым подсластителем: нерафинированным тростниковым или кокосовым сахаром, сиропом из топинамбура или кленовым. Окуните ломтики хлеба (лучше будут смотреться квадратные) в яичную смесь и обжаривайте с двух сторон на топленом масле на среднем огне до появления аппетитной золотистой корочки. Выложите готовые тосты на тарелку. В той же сковороде быстро подрумяньте банановые ломтики и сервируйте ими хлеб. Можно дополнительно полить блюдо сиропом.

Запеченный батат с арахисовой пастой, пряностями, бананом и голубикой

На случай, когда мне надоедают хоть и любимые, но привычные завтраки, у меня есть "секретный" список с необычными рецептами. Приготовить блюдо по ним — как сходить в ресторан: обновить вкусовые рецепторы и порадовать глаз. Запеченный батат — как раз из этого списка. Мы привыкли есть его просто так или фаршировать несладкой начинкой, чтобы подать в качестве гарнира или самостоятельного блюда. А здесь в ход идут банан, арахисовая паста, голубика и специи. Кстати, все эти ингредиенты по отдельности идеально сочетаются с экзотическим фруктом.

© Jeabnan/Shushutterstock/FOTODOM

Мне нравится, что завтрак получается сытным, без добавленного сахара и с большим количеством антиоксидантов. Имбирь — одна из самых мощных противовоспалительных приправ и помогает пищеварению. А в батате содержится четыре дневных нормы витамина А — для повышения иммунитета и хорошего зрения.

Что нужно (на 1 порцию):

  • Батат (небольшой) — 1 шт.
  • Арахисовая паста — 1 ст. л.
  • Банан — ½ шт.
  • Имбирь — кубик 0,5 на 0,5 см
  • Голубика — 30 г
  • Корица — щепотка
  • Морская соль — щепотка

Что делать:

  • Разогреть духовку до 175 ℃. Застелить противень коричневой бумагой для выпечки.
  • Помыть батат, высушить бумажным полотенцем, проколоть вилкой в нескольких местах, положить на подготовленный противень и отправить в духовку на 40–60 минут. Сладкий картофель должен быть мягким, когда вы протыкаете его вилкой. Достать батат из духовки и оставить остывать на 5–7 минут. Этот шаг можно сделать накануне, а утром разогреть картофель в прогретой духовке в течение нескольких минут.
  • Помыть банан, голубику и имбирь. Имбирь потереть на мелкой терке. Голубику просушить бумажным полотенцем. Банан очистить и порезать ломтиками.
  • Смешать арахисовую пасту с солью и имбирем.
  • Сделать не очень глубокий надрез сверху у батата и аккуратно раскрыть его, чтобы выложить начинку.
  • Распределить по всей длине арахисовый соус, выложить ломтики банана, посыпать корицей и голубикой. Сразу же подавать.

Йойо и банановый кетчуп

Удивительно, но из бананов готовят даже несладкие блюда. Например, в Венесуэле популярен "йойо" — сэндвич из срезанных наискось и обжаренных ломтиков фрукта, а внутри — белый сыр. Классический рецепт претерпел изменения, и теперь в качестве начинки добавляют и лист латука, и отварную курицу, и кусочек ветчины.

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В Кот-д'Ивуаре банан обжаривают с томатами, луком, чесноком и острым перцем. "Аллоко" подают к… приготовленной на гриле рыбе. Кстати, фрукт подходит не только к морепродуктам, но также к говядине, свинине и курице.

Филиппины известны банановым кетчупом. Его впервые приготовили во время Второй мировой войны, когда помидоры были в дефиците. Помимо тропического плода в соус добавляют сахар, уксус и приправы: лук, чеснок, имбирь, томатную пасту и острый перец. Кетчуп получается оранжевого цвета, поэтому в промышленных масштабах в него добавляют краситель.

А в Индии от жары спасаются холодным банановым супом, который делают за три минуты. Пюрируйте вилкой банан, добавьте к нему холодное молоко — коровье или растительное, — немного жирных сливок, мускатного ореха и щепотку соли.

Банановое карри с кешью

Еще одно традиционное блюдо с бананом — карри. Его я люблю готовить летом, когда ко мне приезжают друзья. Оно легкое, потому что без продуктов животного происхождения, интересное за счет пикантности и необычного сочетания ингредиентов и всегда вызывает восторг.

© Slavica Stajic/shutterstock/FOTODOM

Рецепт основан на идеальном сочетании банана с кокосовым молоком. Его я использую очень часто: в кашах, смузи и смузи-боулах, милкшейках и мороженом.

Что нужно (на 4 порции):

  • Бананы (небольшие) — 3 шт.
  • Кешью — 50 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Имбирь — кубик 1 на 1 см
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Кокосовое молоко (максимум 60% жирности) — 200 мл
  • Приправа "Карри" — 2 ст. л.
  • Свежевыжатый лимонный сок — 1 ч. л.
  • Цедра лимона (без белой части) — 1/3 ч. л.
  • Рис басмати — 200 г
  • Фильтрованная вода для варки риса — 400 мл
  • Нерафинированное оливковое масло extra virgin — 2 ст. л.
  • Морская соль — по вкусу
  • Листья кинзы для сервировки

Что делать:

  • Добавить рис в кастрюлю, залить фильтрованной водой и довести до кипения на сильном огне. Посолить, убавить огонь до средне-слабого, накрыть крышкой и готовить 12 минут. Открыть крышку, быстро проверить, впиталась ли вся вода, и быстро закрыть ее. Оставить рис "отдыхать" на 10 минут, а затем "вспушить" его вилкой.
  • Обжарить кешью на среднем огне на сухой сковороде до золотистого цвета.
  • Помыть и почистить лук, чеснок и имбирь. Порезать лук средним кубиком, чеснок и имбирь — мелким.
  • Помыть и очистить бананы, порезать их колечками шириной примерно 0,5 см.
  • Разогреть сковороду на среднем огне, добавить 1 ст. л. оливкового масла и ломтики банана срезом вниз. Обжаривать 2–3 минуты до золотистой корочки, затем перевернуть другой стороной и также готовить 2–3 минуты. Переложить бананы в миску.
  • Добавить в ту же сковороду 1 ст. л. оливкового масла и лук, посолить и готовить 7 минут.
  • Добавить чеснок, имбирь и цедру и тушить 30 секунд, постоянно помешивая, до появления приятного аромата.
  • Добавить карри и обжаривать, постоянно помешивая, в течение минуты.
  • Залить зажарку кокосовым молоком, хорошо перемешать, добавить свежевыжатый сок лимона, бананы и кешью и готовить 2–3 минуты, чтобы все ингредиенты соединились и прогрелись.
  • Листья кинзы помыть и просушить бумажным полотенцем.
  • Выложить рис басмати в боулы или тарелки, сбоку положить банановое карри и украсить листьями кинзы — для вкуса и контраста.

Панна-котта и японские роллы

Когда я готовлю бананы для себя, то часто режу их ломтиком и просто посыпаю корицей. Второй вариант — поливаю имбирным соусом: измельчаю кубик корня с небольшим количеством воды или растительного молока. Получается легко, вкусно и необычно.

Один из моих самых любимых десертов — трехслойная панна-котта на агар-агаре без сахара. Сначала идет кокосовое молоко с ванилью, затем банан с лимонным соком, а сверху — клубничное или малиновое пюре с финиками для большей сладости. Яркий топпинг нужен обязательно, чтобы оттенить банановый слой — при варке он приобретает сероватый оттенок.

© DronG/shutterstock/FOTODOM

Попробуйте приготовить банановые роллы — это очень просто, когда вы печете блины. Просто оставьте несколько штук для японского десерта. Намажьте блин сыром маскарпоне или шоколадно-ореховой пастой, посыпьте мелко нарубленным грецким орехом, положите банан, аккуратно заверните и порежьте ломтиками одинаковой ширины. У нескольких роллов можно сделать диагональный срез для более симпатичной сервировки. Затем украсьте десерт листьями свежей мяты.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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