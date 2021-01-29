Роллы, кетчуп, карри и не только: что можно приготовить из обычных бананов

Мария Курсакова — о популярном ЗОЖ-продукте и о том, как он связан с Жюль Верном и Сталиным

Среди фруктов и ягод у бананов — уникальное кулинарное положение. Во-первых, ими можно "безболезненно" заменить сахар, чтобы получить действительно здоровое блюдо. При этом бананы хорошо сочетаются практически со всеми продуктами. Во-вторых, текстура экзотических плодов — гладкая, нежная, густая и слегка вязкая. Поэтому пюрированной мякотью удобно загущать напитки — например, милкшейки и смузи, делать на ее основе полезное безлактозное мороженое и даже заменять яйца в выпечке. В итоге за последние пять лет бананы стали одним из главных ингредиентов ЗОЖ и растительной кухни. Долгий путь к признанию Родина фрукта (хотя по ботанике это ягода) — Новая Гвинея. В 2008 году в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО включили древнее земледельческое поселение Кука в высокогорье острова. В ходе раскопок археологи обнаружили много кремнистых остатков банановых деревьев и пришли к выводу, что их выращивают уже более 6 тысяч лет. В Европу фрукт впервые попал в 327 году до н. э. — во время своего похода Александр Македонский попробовал его в Индии и привез с собой. Конечно, культивировать бананы стали намного позже, а распробовали по достоинству и вовсе в конце XIX века. Считается, что своей популярностью тропические плоды обязаны в том числе Жюль Верну, который первым из писателей подробно рассказал о них в романе "Вокруг света за 80 дней".

Путь банана в России был схожим. В 1756-м газета "Санкт-Петербургские ведомости" опубликовала заметку о первом в России банановом дереве — к тому времени оно уже два года росло во дворе графа Петра Шувалова на Мойке и дало плоды. В царское время фрукт импортировали, но покупали редко: отдавали предпочтение другой экзотике — ананасам. Бананы стоили недешево, но найти их можно было без проблем: например, в таких гастрономах, как "Елисеевский". Об открытии магазина в 1901 году писал Владимир Гиляровский в книге "Москва и москвичи": "Горами поднимаются заморские фрукты; как груда ядер, высится пирамида кокосовых орехов, с голову ребенка каждый; необъятными, пудовыми кистями висят тропические бананы…" И только в 1938-м фрукт стал "хитом", когда при Иосифе Сталине совершили первую большую закупку. Похоже, бананы стали для вождя каким-то особенным продуктом, и после Второй мировой войны руководитель СССР распорядился о возобновлении поставок. "Сердечный" фрукт для иммунитета Бананы полезны для сердца. В одном тропическом плоде среднего размера — почти четверть дневной нормы пиридоксина (витамина В6), который способствует созданию красных кровяных телец и помогает поддерживать в норме гомоцистеин. Избыток этой аминокислоты увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и болезни Альцгеймера. Во фрукте много калия, который сохраняет баланс жидкости и электролитов в организме, а также влияет на давление. Его дополняет магний, регулирующий уровень сахара в крови. Удивительно, но в бананах есть даже редкие омега-3 жирные кислоты — они необходимы для здоровья сердца и сокращают воспалительные процессы в организме.

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В тропических плодах много антиоксидантов: это и каротиноиды, и витамин С, и марганец. Все они отвечают за защиту клеток от разрушения свободными радикалами, что может привести к возникновению хронических заболеваний. Также витамин С укрепляет иммунитет и участвует в производстве коллагена для молодости кожи и серотонина — "гормона счастья". Пожалуй, единственный недостаток бананов — приличное количество сахара и калорий. Сладкое начало дня Бананы — мой любимый ингредиент для завтрака. Обожаю печь с ними овсяные маффины на полбяной муке с тыквенными семечками. Или же пышные панкейки, а сверху украсить яркими ягодами и полить ложечкой кленового сиропа — для карамельного вкуса.

Я часто заменяю этим фруктом сахар в утренней каше — будь то геркулесовая, льняная, из зеленой гречки или разноцветной киноа. Кстати, в нее можно добавить ломтик шоколада или немного натурального какао — еще одно идеальное сочетание с бананом. Рекомендую попробовать французские тосты. Взбейте яйца с молоком и любым подсластителем: нерафинированным тростниковым или кокосовым сахаром, сиропом из топинамбура или кленовым. Окуните ломтики хлеба (лучше будут смотреться квадратные) в яичную смесь и обжаривайте с двух сторон на топленом масле на среднем огне до появления аппетитной золотистой корочки. Выложите готовые тосты на тарелку. В той же сковороде быстро подрумяньте банановые ломтики и сервируйте ими хлеб. Можно дополнительно полить блюдо сиропом. Запеченный батат с арахисовой пастой, пряностями, бананом и голубикой На случай, когда мне надоедают хоть и любимые, но привычные завтраки, у меня есть "секретный" список с необычными рецептами. Приготовить блюдо по ним — как сходить в ресторан: обновить вкусовые рецепторы и порадовать глаз. Запеченный батат — как раз из этого списка. Мы привыкли есть его просто так или фаршировать несладкой начинкой, чтобы подать в качестве гарнира или самостоятельного блюда. А здесь в ход идут банан, арахисовая паста, голубика и специи. Кстати, все эти ингредиенты по отдельности идеально сочетаются с экзотическим фруктом.

Мне нравится, что завтрак получается сытным, без добавленного сахара и с большим количеством антиоксидантов. Имбирь — одна из самых мощных противовоспалительных приправ и помогает пищеварению. А в батате содержится четыре дневных нормы витамина А — для повышения иммунитета и хорошего зрения. Что нужно (на 1 порцию): Батат (небольшой) — 1 шт.

Арахисовая паста — 1 ст. л.

Банан — ½ шт.

Имбирь — кубик 0,5 на 0,5 см

Голубика — 30 г

Корица — щепотка

Морская соль — щепотка Что делать: Разогреть духовку до 175 ℃. Застелить противень коричневой бумагой для выпечки.

Помыть батат, высушить бумажным полотенцем, проколоть вилкой в нескольких местах, положить на подготовленный противень и отправить в духовку на 40–60 минут. Сладкий картофель должен быть мягким, когда вы протыкаете его вилкой. Достать батат из духовки и оставить остывать на 5–7 минут. Этот шаг можно сделать накануне, а утром разогреть картофель в прогретой духовке в течение нескольких минут.

Помыть банан, голубику и имбирь. Имбирь потереть на мелкой терке. Голубику просушить бумажным полотенцем. Банан очистить и порезать ломтиками.

Смешать арахисовую пасту с солью и имбирем.

Сделать не очень глубокий надрез сверху у батата и аккуратно раскрыть его, чтобы выложить начинку.

Распределить по всей длине арахисовый соус, выложить ломтики банана, посыпать корицей и голубикой. Сразу же подавать. Йойо и банановый кетчуп Удивительно, но из бананов готовят даже несладкие блюда. Например, в Венесуэле популярен "йойо" — сэндвич из срезанных наискось и обжаренных ломтиков фрукта, а внутри — белый сыр. Классический рецепт претерпел изменения, и теперь в качестве начинки добавляют и лист латука, и отварную курицу, и кусочек ветчины.

В Кот-д'Ивуаре банан обжаривают с томатами, луком, чесноком и острым перцем. "Аллоко" подают к… приготовленной на гриле рыбе. Кстати, фрукт подходит не только к морепродуктам, но также к говядине, свинине и курице. Филиппины известны банановым кетчупом. Его впервые приготовили во время Второй мировой войны, когда помидоры были в дефиците. Помимо тропического плода в соус добавляют сахар, уксус и приправы: лук, чеснок, имбирь, томатную пасту и острый перец. Кетчуп получается оранжевого цвета, поэтому в промышленных масштабах в него добавляют краситель. А в Индии от жары спасаются холодным банановым супом, который делают за три минуты. Пюрируйте вилкой банан, добавьте к нему холодное молоко — коровье или растительное, — немного жирных сливок, мускатного ореха и щепотку соли. Банановое карри с кешью Еще одно традиционное блюдо с бананом — карри. Его я люблю готовить летом, когда ко мне приезжают друзья. Оно легкое, потому что без продуктов животного происхождения, интересное за счет пикантности и необычного сочетания ингредиентов и всегда вызывает восторг.

Рецепт основан на идеальном сочетании банана с кокосовым молоком. Его я использую очень часто: в кашах, смузи и смузи-боулах, милкшейках и мороженом. Что нужно (на 4 порции): Бананы (небольшие) — 3 шт.

Кешью — 50 г

Чеснок — 2 зубчика

Имбирь — кубик 1 на 1 см

Репчатый лук — 1 шт.

Кокосовое молоко (максимум 60% жирности) — 200 мл

Приправа "Карри" — 2 ст. л.

Свежевыжатый лимонный сок — 1 ч. л.

Цедра лимона (без белой части) — 1/3 ч. л.

Рис басмати — 200 г

Фильтрованная вода для варки риса — 400 мл

Нерафинированное оливковое масло extra virgin — 2 ст. л.

Морская соль — по вкусу

Листья кинзы для сервировки Что делать: Добавить рис в кастрюлю, залить фильтрованной водой и довести до кипения на сильном огне. Посолить, убавить огонь до средне-слабого, накрыть крышкой и готовить 12 минут. Открыть крышку, быстро проверить, впиталась ли вся вода, и быстро закрыть ее. Оставить рис "отдыхать" на 10 минут, а затем "вспушить" его вилкой.

Обжарить кешью на среднем огне на сухой сковороде до золотистого цвета.

Помыть и почистить лук, чеснок и имбирь. Порезать лук средним кубиком, чеснок и имбирь — мелким.

Помыть и очистить бананы, порезать их колечками шириной примерно 0,5 см.

Разогреть сковороду на среднем огне, добавить 1 ст. л. оливкового масла и ломтики банана срезом вниз. Обжаривать 2–3 минуты до золотистой корочки, затем перевернуть другой стороной и также готовить 2–3 минуты. Переложить бананы в миску.

Добавить в ту же сковороду 1 ст. л. оливкового масла и лук, посолить и готовить 7 минут.

Добавить чеснок, имбирь и цедру и тушить 30 секунд, постоянно помешивая, до появления приятного аромата.

Добавить карри и обжаривать, постоянно помешивая, в течение минуты.

Залить зажарку кокосовым молоком, хорошо перемешать, добавить свежевыжатый сок лимона, бананы и кешью и готовить 2–3 минуты, чтобы все ингредиенты соединились и прогрелись.

Листья кинзы помыть и просушить бумажным полотенцем.

Выложить рис басмати в боулы или тарелки, сбоку положить банановое карри и украсить листьями кинзы — для вкуса и контраста. Панна-котта и японские роллы Когда я готовлю бананы для себя, то часто режу их ломтиком и просто посыпаю корицей. Второй вариант — поливаю имбирным соусом: измельчаю кубик корня с небольшим количеством воды или растительного молока. Получается легко, вкусно и необычно. Один из моих самых любимых десертов — трехслойная панна-котта на агар-агаре без сахара. Сначала идет кокосовое молоко с ванилью, затем банан с лимонным соком, а сверху — клубничное или малиновое пюре с финиками для большей сладости. Яркий топпинг нужен обязательно, чтобы оттенить банановый слой — при варке он приобретает сероватый оттенок.