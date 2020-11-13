"Божественный фрукт" и символ удачи: что приготовить из хурмы

Огонь Юпитера, пшеница Зевса, божья груша… Так называют хурму, сезон которой сейчас на самом пике и официально закончится в канун Нового года. Этот фрукт — с характером: если в нем не разбираешься, то гастрономическое удовольствие могут напрочь испортить вязкие танины.

Самая вкусная хурма — глубокого оранжево-рыжего цвета, полупрозрачная и очень мягкая. Всегда выбираю ее осторожно: одно неловкое движение — и она лопается прямо в руках. Но как раз для хурмы это — норма: только в этом случае она не вязкая. Если фрукт треснет по дороге домой, лучше съесть его сразу или хранить в холодильнике не дольше суток.

На вязкую хурму тоже найдется управа. Чтобы избавиться от танинов, оставьте фрукт дозревать на несколько дней под прямыми неяркими солнечными лучами, в бумаге или контейнере с яблоками, грушами или бананами — так выделяется этилен, который помогает быстрее доспеть. Еще один способ — убрать хурму в морозилку. Но мне он нравится меньше всего — стенки клеток при этом повреждаются, и фрукт теряет свое очарование.

С детства обожаю особую разновидность хурмы — королек. Он почти всегда сахарно-сладкий и приятно хрустит. Правда, и у него есть одна важная тонкость. У спелого фрукта мякоть — шоколадного цвета. И она должна просвечиваться даже через плотную шкурку. Сейчас я ценю королек еще за два преимущества — он всегда держит форму в блюдах и аппетитно выглядит из-за контраста кожицы и мякоти.

ЗОЖ-фрукт для хайку

Родина хурмовых деревьев — Китай: они растут там уже более 10 тыс. лет. Правда, культивировать их начали значительно позже: с 220 года до н.э. в эпоху династий Цинь и Хань. В китайской культуре хурма — символ удачи.

Но поистине национальным фрукт стал в Японии, где он появился в VII веке. Хурму часто воспевали в хайку — знаменитых лирических трехстишиях. Самый известный поэт этого жанра — Мацуо Басе — писал:

Эта старая деревня —

ни один дом

без хурмовых деревьев.

В XIX веке фрукт впервые привезли в Европу, во Францию. В России хурма появилась в 1888 году, когда страна выписала из Италии саженцы для выращивания в Сухуме. А через семь лет в Тифлисском ботаническом саду росло уже 22 сорта.