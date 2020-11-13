"Божественный фрукт" и символ удачи: что приготовить из хурмы

Огонь Юпитера, пшеница Зевса, божья груша… Так называют хурму, сезон которой сейчас на самом пике и официально закончится в канун Нового года. Этот фрукт — с характером: если в нем не разбираешься, то гастрономическое удовольствие могут напрочь испортить вязкие танины.
Самая вкусная хурма — глубокого оранжево-рыжего цвета, полупрозрачная и очень мягкая. Всегда выбираю ее осторожно: одно неловкое движение — и она лопается прямо в руках. Но как раз для хурмы это — норма: только в этом случае она не вязкая. Если фрукт треснет по дороге домой, лучше съесть его сразу или хранить в холодильнике не дольше суток.
На вязкую хурму тоже найдется управа. Чтобы избавиться от танинов, оставьте фрукт дозревать на несколько дней под прямыми неяркими солнечными лучами, в бумаге или контейнере с яблоками, грушами или бананами — так выделяется этилен, который помогает быстрее доспеть. Еще один способ — убрать хурму в морозилку. Но мне он нравится меньше всего — стенки клеток при этом повреждаются, и фрукт теряет свое очарование.
С детства обожаю особую разновидность хурмы — королек. Он почти всегда сахарно-сладкий и приятно хрустит. Правда, и у него есть одна важная тонкость. У спелого фрукта мякоть — шоколадного цвета. И она должна просвечиваться даже через плотную шкурку. Сейчас я ценю королек еще за два преимущества — он всегда держит форму в блюдах и аппетитно выглядит из-за контраста кожицы и мякоти.
ЗОЖ-фрукт для хайку
Родина хурмовых деревьев — Китай: они растут там уже более 10 тыс. лет. Правда, культивировать их начали значительно позже: с 220 года до н.э. в эпоху династий Цинь и Хань. В китайской культуре хурма — символ удачи.
Но поистине национальным фрукт стал в Японии, где он появился в VII веке. Хурму часто воспевали в хайку — знаменитых лирических трехстишиях. Самый известный поэт этого жанра — Мацуо Басе — писал:
Эта старая деревня —
ни один дом
без хурмовых деревьев.
В XIX веке фрукт впервые привезли в Европу, во Францию. В России хурма появилась в 1888 году, когда страна выписала из Италии саженцы для выращивания в Сухуме. А через семь лет в Тифлисском ботаническом саду росло уже 22 сорта.
Сейчас хурма — один из важнейших ЗОЖ-продуктов. Во-первых, в одном среднем фрукте весом 168 г — половина дневной нормы витамина А. Этот микронутриент жизненно необходим для зрения, включая цветоощущение и адаптацию в условиях слабой освещенности, поддерживает репродуктивную функцию, нужен для здоровой иммунной системы, а также влияет на рост и развитие клеток.
Во-вторых, в хурме много витамина С. Он укрепляет иммунитет, является антиоксидантной защитой нашего организма и необходим для производства белка "красоты" коллагена и нейротрансмиттеров — в том числе, "гормона счастья" серотонина.
Фрукт полезен и для сердечно-сосудистой системы: в нем есть калий и магний, которому помогает усваиваться витамин B6.
Помимо этого, в хурме содержатся важнейшие фенольные соединения — мощные антиоксиданты. Они выводят из организма свободные радикалы, которые разрушают ДНК, связывают металлы и препятствуют окислению жиров, в ходе которого также образуются свободные радикалы.
Смузи, каша и полезный джем
Мне нравится начинать утро с хурмой: кокосовым йогуртом с дольками фрукта, смузи с бананом, грецкими орехами и ароматной корицей или чиа-пудингом с пюре из хурмы. Для последнего — измельчите мякоть в блендере до консистенции пасты. По настроению я добавляю в нее ваниль, корицу, мускатный орех, немного имбиря или свежевыжатого лимонного сока — для баланса вкуса. Кстати, это пюре — натуральный джем без термической обработки, поэтому в нем остаются все витамины и минералы. Мне нравится он с панкейками, вафлями и тостами.
Один из моих самых любимых осенних завтраков — овсяная каша с хурмой на миндальном или кокосовом молоке. Чаще всего я ее варю, но иногда делаю ленивую, без приготовления — заливаю хлопья вечером, ставлю в холодильник на ночь, а утром режу фрукт и добавляю сверху.
Каша из киноа с хурмой без сахара
Этот полезный рецепт идет в ход, когда хочется разнообразия. В отличие от всех других круп только в киноа и амаранте есть "полный" белок, как в продуктах животного происхождения, то есть все девять незаменимых аминокислот. Рекомендую замочить киноа на ночь в холодной воде, чтобы максимально избавиться от фитиновой кислоты — она мешает усвоению витаминов и минералов.
Кашу я обязательно посыпаю горстью мелко нарубленных грецких орехов — источником незаменимых жирных кислот омега-3 для здоровья сердечно-сосудистой системы. И люблю добавить натуральные семена ванили — они идеально сочетаются со всеми ингредиентами и создают уютный вкус и аромат.
Что нужно (на 2 порции)
- Белая крупа киноа — 80 г
- Хурма — 2 шт.
- Арахисовая паста — 2 ст. л.
- Кокосовое молоко, 60% жирности — 400 мл
- Фильтрованная вода — 100 мл
- Стручок ванили (опционально) — ½ шт.
- Грецкие орехи — 30 г
Что делать
- Добавить киноа в мелкое сито и промывать под проточной водой до тех пор, пока вода не станет "немыльной" и прозрачной. Обычно это пять — семь раз.
- Разрезать стручок ванили вдоль и соскрести семена чайной ложкой.
- Налить кокосовое молоко и воду в небольшую кастрюлю или сотейник, довести до кипения, добавить киноа, семена ванили, перемешать и варить на среднем огне под крышкой до полной готовности 12–15 минут.
- Помыть хурму и высушить бумажным полотенцем, удалить плодоножку и косточки. Аккуратно порезать на крупные кубики или дольки.
- Мелко порубить грецкие орехи.
- Когда киноа приготовится, добавить арахисовую пасту и хорошо размешать.
- Выложить кашу в боулы, сверху выложить хурму и посыпать грецкими орехами.
Невероятная сальса и начинка для прошутто
За счет своей сладости и легкого ванильного послевкусия с хурмой получаются необычные закуски и салаты. Например… брускетта. Хрустящий ломтик багета, сыр (бри, рикотта, овечий или растительный из кешью), дольки хурмы, а сверху — крошечная щепотка острого красного перца для пикантности или несколько любимых орехов. Хорошо подходят лесные и фисташки.
Еще один вариант топинга — сальса из хурмы. Это современная версия традиционного мексиканского соуса из томатов, чили, лука, чеснока, черного перца и кориандра. Порежьте хурму средним кубиком, добавьте мелконарезанные красный сладкий лук, кинзу и мяту, свежевыжатый лаймовый или лимонный сок, соль и по желанию — колечко острого перца халапеньо или чили, который можно заменить имбирем. Кстати, иногда в этот соус добавляют помидоры — получается совсем необычно, но очень вкусно. Люблю добавлять сальсу в роллы с авокадо и обжаренным тофу. Также она подойдет любой белой рыбе и подкопченному лососю.
Когда не хватает времени, рекомендую приготовить самую быструю закуску — завернуть ломтики хурмы в прошутто или хамон. С этим фруктом вяленая ветчина сочетается также идеально, как и с дыней. Или же сделать капрезе — с бурратой или растительный на азиатский манер: с авокадо, кунжутными семенами и заправкой из соевого соуса и кунжутного масла.
Быстрый салат с хурмой и руколой
Хурма подходит любой зелени — будь то любой сорт латука, мангольд, зеленый базилик, шпинат и даже горький итальянский цикорий радиккьо. Попробуйте салат с этим фруктом, салатным миксом, дольками грейпфрута, авокадо и кольцами сладкого красного лука.
Этот осенний рецепт мне нравится своей простотой и при этом сложным вкусом: пряностью и легкой горчинкой от руколы, сладостью от хурмы, кислинкой от клюквы, а неожиданную глубину придают гранат и бальзамический уксус.
Что нужно (на 4 порции)
- Хурма — 2 шт.
- Рукола — 80 г
- Сушеная клюква — 30 г
- Грецкие орехи — 40 г
- Зерна граната — 30 г
- Нерафинированное оливковое масло extra virgin — 2 ст. л.
- Бальзамический уксус — 1 ст. л.
- Розовая соль — по вкусу
Что делать
- Помыть и просушить руколу.
- Очистить хурму и порезать средним кубиком.
- Слегка измельчить грецкие орехи.
- В небольшой миске взбить венчиком оливковое масло, бальзамический уксус и соль.
- Добавить зелень, клюкву и грецкие орехи в салатник, перемешать и заправить.
- Добавить хурму, еще раз аккуратно перемешать и посыпать зернами граната.
Приправа для мяса и мишленовская паста
Встретить хурму в горячих блюдах — довольно неожиданно, но все же ее довольно часто запекают со свининой для придания сладости. Второй по популярности вариант — курица. В этом случае фрукт сочетают с розмарином, шалфеем или имбирем. Если хочется легкую версию горячего, то запеките его с корнеплодами — брюквой, пастернаком, репой, морковью — и приправьте веточками свежего тимьяна.
Также хурму часто используют в итальянских блюдах. Например, в ризотто, посыпанным гранатовыми зернами, или в качестве начинки для пиццы с пикантным сыром горгонзола. А в американском ресторане Oenotri, отмеченном гидом Мишлен, с фруктом готовят пасту — паппарделле с хурмой, пармезаном и грецкими орехами. Еще одна популярная версия — с руколой и тимьяном.
Крем-суп из хурмы и тыквы на кокосовом молоке
Удивительно, но хурму кладут даже в суп. Этот рецепт — настоящий кладезь для иммунитета. В нем — три мощные противовоспалительные специи: имбирь, куркума и чеснок. Рекомендую всегда добавлять к куркуме черный перец — он помогает усвоить ее активное вещество куркумин.
Также рекомендую попробовать более европейский вариант: суп-пюре из сладкого картофеля батата с имбирем и французской классикой — луком, морковью и сельдереем.
Что нужно (на 4 порции)
- Тыква баттернат или мускатная — 400 г
- Хурма — 3 шт.
- Репчатый лук (средний) — 1 шт.
- Кокосовое молоко, 60% жирности — 300 мл
- Чеснок — 2 зубчика
- Корица — ¼ ч. л.
- Куркума — ¼ ч. л.
- Паприка — ½ ч. л.
- Имбирь — 1–2 колечка шириной 2 мм
- Фильтрованная вода (опционально, чтобы сделать суп более жидким) — 100–200 мл
- Нерафинированное оливковое масло extra virgin — 1 ст. л.
- Свежемолотый черный перец — по вкусу
- Розовая соль — по вкусу
- Семена тыквы и 2 веточки тимьяна — для сервировки
Что делать
- Почистить и порезать лук, чеснок и имбирь мелким кубиком.
- Очищенную тыкву порезать средним кубиком.
- Очистить хурму от кожицы и также порезать средним кубиком.
- Разогреть сковороду на среднем огне, добавить масло и лук, посолить и готовить пять — семь минут.
- Добавить чеснок и имбирь и тушить одну минуту до появления аромата.
- Добавить корицу, куркуму и паприку и обжаривать 30 секунд, постоянно помешивая.
- Добавить тыкву и хурму и тушить в течение десяти минут. Можно добавить немного кокосового молока вместо масла.
- Залить кокосовое молоко и 100 мл воды. Довести до кипения и варить еще пять минут.
- Пюрировать погружным блендером или в чаше стационарного.
- Сервировать в боулах, украсив свежемолотым черным перцем, семенами тыквы и листьями тимьяна.