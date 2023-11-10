Мастер-план единой агломерации Свободного и Циолковского представят весной 2024 года

Глава Амурской области Василий Орлов отметил, что объединение городов позволит использовать преимущества космодрома Восточный

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Мастер-план агломерации амурских городов Циолковского и Свободного подготовят к весне, сообщил глава Амурской области Василий Орлов в ходе Дня региона на международной выставке-форуме "Россия".

"Есть поручение разработать совместный мастер-план для города Циолковского, нашего космограда, объединив его в одну агломерацию с городом Свободным. Мы этой работой занимаемся и весной представим вашему вниманию", - сказал он.

Объединение городов позволит использовать преимущества космодрома Восточный.

Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев ранее пояснял, что рядом с этими городами есть три значимых объекта: Амурский газоперерабатывающий завод, Амурский газохимический комплекс и космодром Восточный. Кроме того, ранее было принято решение снять статус закрытой территории с Циолковского. Динамика агломерации также будет связана со строительством крупнейших газовых проектов в рамках территории опережающего развития (ТОР) "Амурская", резидентами которой стали 47 компаний, в том числе ООО "Газпром переработка Благовещенск", ООО "Амурский ГХК", ООО "Жилой микрорайон", ООО "Свободненская ТЭС", АО "Технолизинг", ООО "Дальагротерминал".

Президент России Владимир Путин по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов, прошедшего в рамках минувшего Восточного экономического форума, поручил продлить срок реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города Свободного на пять лет - до 2030 года, а также включить в него мероприятия по развитию Циолковского.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.