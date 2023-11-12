"Роснефть" провела на форуме "Россия" национальный день Якутии

Председатель правительства региона Кирилл Бычков отметил важную роль компании в развитии промышленного и социально-экономического потенциала республики

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. "Роснефть" провела на международной выставке-форуме "Россия" национальный день Якутии, в этом регионе расположен один из крупнейших активов компании - "Таас-Юрях нефтегазодобыча", который занимается разработкой Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения. Об этом говорится в сообщении "Роснефти".

Гости павильона ознакомились с традициями и культурой региона. Культурно-развлекательная программа тематического дня включала в себя демонстрацию фильмов о регионе, выступление Чысхаана - хранителя холода (якутского Деда-Мороза) с Зимушкой, священный обряд "Алгыс", выступление виртуозов, играющих на хомусе.

Предприятие "Тасс-Юрях нефтегазодобыча" входит в тройку самых крупных активов "Роснефти" в Восточносибирском нефтяном кластере. "Уровень добычи составляет более 5 млн тон нефти в год. В октябре 2023 года нефтяники "Таас-Юрях нефтегазодобыча" добыли юбилейную 30-миллионную тонну нефти", - отмечается в сообщении.

Председатель правительства региона Кирилл Бычков в своем выступлении отметил важную роль компании в развитии промышленного и социально-экономического потенциала республики. "Компания "Роснефть", которая является долгосрочным и одним из самых надежных партнеров республики, как никто другой знакома с высоким потенциалом региона в области нефтедобычи. Компания принимает активное участие не только в промышленном развитии, но и в социальной жизни нашего региона - что вызывает большое уважение и народную поддержку благодаря такому ответственному подходу" - отметил в своем выступлении Бычков.

Один из значимых проектов предприятия - строительство первой в мире 15-ствольной многозабойной скважины "Березовый лист" на Среднеботуобинском месторождении. Компания отмечает, что скважина названа так за сходство с листом дерева. При общей длине 12 792 м скважина имеет самую большую в России протяженность проходки - свыше 10 тыс. метров. "Запускные параметры скважины составили более 400 тонн нефти в сутки, что является абсолютным рекордом. В отличие от многозабойных скважин, пробуренных по технологии "Фишбон", конструкция инновационной скважины имеет семь основных боковых стволов, каждый из которых делится ещё на два.

"Продуктивность "Березового листа" в 10 раз выше обычной горизонтальной скважины. Проект занял первое место на всероссийском конкурсе "Новая идея", - говорится в сообщении.