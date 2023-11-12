12 ноября, 18:12
Международная выставка-форум "Россия"

В ЕАО планируют провести мелиорацию на 1 млн га земли до 2030 года

Губернатор региона Ростислав Гольдштейн также отметил, что новые перспективы открывает и подключение к газопроводу

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Еврейской автономной области планируют провести мелиорацию на 1 млн га земли до 2030 года. Как рассказал губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн, это поможет развитию сельского хозяйства и животноводства.

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"До 2030 года мы планируем провести мелиорацию на 1 млн га земли, чтобы развивать сельское хозяйство, животноводство, выращивание овощей", - сказал он в ходе Дня ЕАО на выставке-форуме "Россия".

Для региона, добавил Гольдштейн, новые перспективы открывает и подключение к газопроводу, что позволит открыть производство удобрений и горячебрикетированного железа. По его словам, активно развивается и территория возле трансграничного мостового перехода, где ведется строительство комплекса по приему, хранению и перевалке сжиженного углеводородного газа для его последующей отправки в Китайскую Народную Республику.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.

  

Теги:
РоссияГольдштейн, Ростислав ЭрнстовичЕврейская автономная областьМеждународная выставка-форум "Россия"
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