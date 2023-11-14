14 ноября, 13:13,
обновлено 14 ноября, 13:38
Палестино-израильский конфликт

США ввели новые санкции против лиц, связанных с ХАМАС и "Исламским джихадом"

Здание Минфина США. AP Photo/ Patrick Semansky
Здание Минфина США
© AP Photo/ Patrick Semansky

Под ограничения подпали восемь физлиц и две организации

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов США в координации с Великобританией ввело санкции против восьми физических лиц и двух организаций, связанных с палестинскими движениями ХАМАС и "Исламский джихад", следует из документов, опубликованных на сайте ведомства.

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"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело третий пакет санкций в отношении лиц и организаций, связанных с ХАМАС, после террористических атак ХАМАС на Израиль 7 октября", - указано в заявлении американского Минфина. Уточняется, что санкционные меры координируются с аналогичными действиями властей Великобритании. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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