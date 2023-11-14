США ввели новые санкции против лиц, связанных с ХАМАС и "Исламским джихадом"

Под ограничения подпали восемь физлиц и две организации

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов США в координации с Великобританией ввело санкции против восьми физических лиц и двух организаций, связанных с палестинскими движениями ХАМАС и "Исламский джихад", следует из документов, опубликованных на сайте ведомства.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело третий пакет санкций в отношении лиц и организаций, связанных с ХАМАС, после террористических атак ХАМАС на Израиль 7 октября", - указано в заявлении американского Минфина. Уточняется, что санкционные меры координируются с аналогичными действиями властей Великобритании.