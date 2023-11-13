Эвакуация россиян, атаки на базы США, пауза Израиля. Конфликт на Ближнем Востоке

Почти 100 граждан РФ смогли покинуть сектор Газа в понедельник, общее число эвакуированных за два дня россиян достигло 169. В МИД РФ заверили, что эвакуация будет продолжена до вывоза из зоны конфликта всех соотечественников, которые обратились за помощью в российские загранучреждения.

Ожесточенные столкновения в секторе Газа ведутся в том числе у больниц, которые, по данным Тель-Авива, используются палестинскими радикалами как укрытия. В Сирии новым атакам подверглись базы США.

ТАСС собрал основное о конфликте на Ближнем Востоке.

Эвакуация граждан РФ

Вторая группа россиян, в которую вошли 99 человек, включая 43 детей, пересекла в понедельник границу сектора Газа и Египта через КПП "Рафах".

Ранее на территорию Египта перешли 70 граждан РФ, в том числе 28 детей. По словам анестезиолога-реаниматолога Андрея Ярцева, проводившего первичный осмотр прибывших в воскресенье, большинство из них страдали от обезвоживания. Сами эвакуированные рассказали корреспонденту ТАСС, что добирались к КПП под обстрелами. Они вылетели из Каира в Москву на Ил-76 МЧС РФ.

Оперативная группа российского МЧС останется в Египте, пока из зоны конфликта не будут эвакуированы все желающие уехать граждане РФ.

Противостояние Израиля с "Хезболлах"

Боевики вооруженного крыла ливанской шиитской партии "Хезболлах" нанесли удары 18 реактивными снарядами по позициям ЦАХАЛ в пограничных районах. Израильская армия заявила, что в ответ атаковала объекты "Хезболлах" в Ливане, в том числе склады оружия и оперативный командный центр.

Кабинет безопасности Израиля утвердил правила, позволяющие правительству закрывать вещание иностранных новостных телеканалов, если их действия наносят ущерб национальной безопасности. После этого министр связи страны Шломо Каръи подписал указ о прекращении вещания в еврейском государстве ливанского телеканала Al Mayadeen. По мнению министра, канал служит рупором "Хезболлах".

Вооруженные столкновения ЦАХАЛ с ХАМАС

Во время ночных рейдов на Западном берегу реки Иордан бойцы ЦАХАЛ задержали 14 сторонников радикального палестинского движения ХАМАС. Всего с момента обострения конфликта задержаны 950 сторонников ХАМАС.

В секторе Газа в центре внимания остается ситуация с больницами. В ХАМАС отвергли обвинения в использовании больниц в качестве укрытий.

К больнице "Аль-Кудс" на севере анклава с юга двигалась колонна для эвакуации, но ей пришлось остановиться из-за интенсивных обстрелов, заявили в Палестинском обществе Красного Полумесяца. По его данным, израильские силы окружили медучреждение, "танки были размещены со всех сторон". В ЦАХАЛ заявили об уничтожении группы радикалов, которые обстреливали израильских военных из здания "Аль-Кудс".

В другом госпитале "Аш-Шифа", на территории которого, по заявлению израильской стороны, находится основной командный штаб ХАМАС, погибли по меньшей мере 32 пациента. По данным телеканала Al Arabiya, причиной их смерти стало отсутствие электроэнергии и топлива для генераторов. В секторе Газа утверждают, что в результате атаки израильских военных часть отделения интенсивной терапии была разрушена, также повреждены хирургический корпус, кардиологическое и родильное отделения.

Израиль объявил паузу в боевых действиях в городе Рафах, а также, как заявили в ЦАХАЛ, открыл два гуманитарных коридора, один из которых ведет от больницы "Аш-Шифа" на юг. Врачи "Аш-Шифа" отказались эвакуировать больных по распоряжению Израиля, поскольку около 700 пациентов из группы риска могут умереть при транспортировке, передает телеканал CNN.

Ситуация с заложниками

Чем дальше израильские военные продвигаются в Газе, тем "больше они будут думать, что переговоры о заложниках им не нужны", заявил телеканалу NBC дипломат, знакомый с ходом обсуждения освобождения удерживаемых ХАМАС пленников.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванного палестинского чиновника сообщило, что движение ХАМАС приостановило переговоры об освобождении заложников из-за действий Израиля в отношении больницы "Аш-Шифа".

Будущее сектора Газа

Израиль не намерен оккупировать сектор Газа после окончания конфликта и обсуждает его будущее с Соединенными Штатами, заявил посол Израиля в США Майкл Герцог. По его мнению, "палестинцы должны управлять анклавом самостоятельно". Но при этом, как подчеркнул Герцог, Палестинская национальная администрация в "ее нынешнем виде едва ли может управлять" административным центром Палестины Рамаллой и "точно не Газой".

В свою очередь посол Израиля в РФ Александр Бен Цви высказал мнение, что взаимодействие через ООН - это "трата времени", так как организация не может повлиять на разрешение текущего конфликта.

Последствия ударов по базам США

Движение "Исламское сопротивление Ирака" взяло на себя ответственность за обстрел американских военных баз у нефтяных месторождений в Сирии. Ранее его представитель Джаафар аль-Хусейни заявил, что "отряды моджахедов выступили на стороне палестинских братьев в секторе Газа и, чтобы оказать им поддержку, направили свои удары на американские базы".

Телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона, что по меньшей мере шесть человек погибли в результате ответных ударов США. По данным ведомства, с 17 октября американские войска в Сирии и Ираке подверглись нападениям около 50 раз. Министр обороны Ллойд Остин, комментируя последние удары, заявил, что США продолжат принимать "все необходимые удары для защиты своих военных".