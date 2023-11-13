Боевики "Хезболлах" выпустили 18 ракет по израильской территории

По информации телеканала Al Mayadeen, большая часть ракет упала на незаселенной местности

БЕЙРУТ, 13 ноября. /ТАСС/. Боевики вооруженного крыла ливанской шиитской партии "Хезболлах" выпустили 18 реактивных снарядов по позициям израильской армии и механизированным патрулям в пограничных районах.

Как сообщил телеканал Al Mayadeen, под обстрел попали районы Араб-Арамше, Эль-Мердж и Вади-Хонин. По его информации, большая часть ракет упала на незаселенной местности. Тем не менее ранения получили два еврейских поселенца.

По сведениям телеканала, командование северным военным округом Израиля ранее отдало распоряжение жителям поселений Авивим, Нетуа, Саса и Кефр-Бирим покинуть свои дома и направиться в укрытия.

По данным, которые привела газета The Times of Israel, в результате обстрела "Хезболлах" 12 ноября в еврейском поселении Довев получили ранения 17 мирных граждан.