Эвакуация россиян и тяжелое положение в больницах Газы. Конфликт в Палестине

Эвакуация россиян из сектора Газа началась в воскресенье - более 70 граждан РФ пересекли КПП "Рафах" и находятся на территории Египта.

В самом анклаве продолжаются бои, в том числе вблизи больниц, врачи которых лишены элементарных условий и работают с риском для жизни. Между тем мировые лидеры обсуждают варианты освобождения заложников и урегулирования ситуации.

ТАСС собрал основную информацию о конфликте.

Эвакуация россиян

МЧС России сообщило о начале эвакуации россиян из сектора Газа. Уже более 70 граждан РФ пересекли КПП "Рафах" и находятся на территории Египта. Сотрудники ведомства встречают их, оказывают медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают питанием и водой. Далее россияне будут направлены в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС. Там им помогут в восстановлении документов.

Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1", "более 1 000 человек записались в списки на эвакуацию, среди этих людей есть и граждане России, и наши соотечественники, и 300 несовершеннолетних".

Ситуация с больницами

Палестинские власти и медики сообщают о тяжелом положении в больницах на территории сектора Газа. Как рассказала пресс-служба правительства Палестины, израильские беспилотники ведут интенсивный обстрел внутренней территории медицинского комплекса "Аш-Шифа".

Представитель палестинского общества Красного Полумесяца Абдель Джалиль Ханиджил сообщил, что "больница окружена израильскими танками со всех сторон". По его данным, на территории медицинского учреждения "находятся около 14 тыс. перемещенных лиц". В свою очередь директор больницы "Аш-Шифа" Мухаммед Абу Сальмия в комментарии телеканалу Al Hadath рассказал, что в госпитале отсутствуют условия для жизнеобеспечения и оказания медицинских услуг. "Просим оказать содействие эвакуации 700 пациентов <...>. На карту поставлены жизни наших раненых", - сказал он, обращаясь к мировому сообществу.

По словам главы Минздрава Палестины Мэй Кайле, по меньшей мере 3 тыс. онкологических пациентов больниц сектора Газа остались без лечения после эвакуации медицинских учреждений.

Палестинское общество Красного Полумесяца в свою очередь сообщило, что больница "Аль-Кудс" на севере сектора Газа прекратила работу из-за отсутствия топлива и электроэнергии. Как отмечается, персонал медучреждения "прилагает все усилия для оказания помощи пациентам и раненым" в тяжелых гуманитарных условиях при нехватке медикаментов, продуктов питания и воды.

Согласно заявлению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), военные открыли пути для эвакуации трех госпиталей - "Аш-Шифа", "АР-Рантиси" и "Ан-Наср" - на севере сектора Газа, а также дополнительный маршрут для передвижения жителей анклава в его южную часть.

Позиция Белого дома

Соединенные Штаты выступают против того, чтобы боевые действия в секторе Газа затрагивали медицинские учреждения, свою позицию Вашингтон довел до Армии обороны Израиля. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан интервью телекомпании CBS News.

Белый дом подчеркивает, что Израиль должен соблюдать правила ведения войны во время операций в секторе, заявил Салливан. "Каждая гибель невиновного человека, будь то палестинец, израильтянин или кто-либо еще, является абсолютной трагедией, и мы скорбим о каждой из этих жизней, и мы продолжаем подчеркивать, что Израиль имеет право и даже ответственность преследовать ХАМАС, который продолжает представлять угрозу государству Израиль. Но это должно быть сделано в соответствии с законами войны", - отметил он.

По его словам, Соединенные Штаты выступают за восстановления контроля Палестинской национальной администрации (ПНА) над сектором Газа, а также против принудительного перемещения жителей анклава и сокращения его территории. Затем в интервью телеканалу ABC он заверил, что США настроены на работу с палестинцами, израильтянами и арабскими странами для решения вопросов, касающихся восстановления контроля ПНА над сектором Газа.

Переговоры о заложниках

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью телеканалу CNN заявил, что общался с иранскими властями и попросил тех повлиять на палестинское движение ХАМАС с целью вынудить его освободить всех заложников в секторе Газа.

Телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что власти Египта проинформировали Израиль о намерении палестинского радикального движения ХАМАС в ближайшие дни освободить несколько заложников, захваченных при нападении на еврейское государство 7 октября. По словам собеседников канала, израильская сторона отказалась от любого прекращения огня или поставок топлива в сектор Газа, пока ХАМАС не освободит первую группу заложников.

Представитель администрации президента США Джо Байдена сообщил NBC News, что ХАМАС и Израиль обсуждают возможное освобождение 80 заложников в обмен на то, что еврейское государство выпустит из тюрем палестинских женщин и подростков.

Как отметил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, "между Израилем и Катаром, который общается с ХАМАС, идут активные переговоры, и Соединенные Штаты участвуют в этих обсуждениях, очень активно участвуют в этих обсуждениях".

В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на неназванного палестинского чиновника сообщило, что палестинское радикальное движение ХАМАС приостановило переговоры об освобождении заложников, захваченных в ходе нападения на Израиль 7 октября. Согласно его утверждению, решение ХАМАС связано с действиями Израиля в отношении больницы "Аш-Шифа".

Боевые действия

Истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по военным целям ливанского шиитского движения "Хезболлах" в ответ на обстрелы израильской территории. "Среди пораженных целей - военная инфраструктура, используемая "Хезболлах" для управления своей террористической деятельностью", - говорится в заявлении ЦАХАЛа.

Ранее военные сообщили, что "террористы выпустили противотанковые ракеты по району Довев [у границы с Ливаном]" и что солдаты "при помощи артиллерии атакуют места, откуда велся обстрел". По данным израильского радио Kan, в результате этой атаки тяжелые ранения получили шесть мирных жителей. Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое, указывает радиостанция.

Вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" в свою очередь сообщило о проведении операции против израильской армии из пограничного района Мейс-эль-Джебель на юге Ливана. В переданном телеканалом Al Manar коммюнике формирования говорится, что шиитские бойцы обстреляли из реактивных установок залпового огня казарму израильской армии в Зарите. Как утверждается, из-за прямого попадания среди израильских военнослужащих есть убитые и раненые.

По данным пресс-службы ЦАХАЛа, на северо-востоке сектора Газа военнослужащие зашли в лагерь беженцев Аш-Шати близ города Бейт-Ханун , где "уничтожили многочисленных террористов и выявили большое количество террористической инфраструктуры в этом районе".