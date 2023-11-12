12 ноября, 13:45,
обновлено 12 ноября, 14:01
Палестино-израильский конфликт

США выступили против того, чтобы боевые действия затрагивали больницы Газы

Ali Jadallah/ Anadolu via Getty Images
© Ali Jadallah/ Anadolu via Getty Images

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что свою позицию Вашингтон довел до Армии обороны Израиля

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты выступают против того, чтобы боевые действия в секторе Газа затрагивали медицинские учреждения, свою позицию Вашингтон довел до Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан интервью телекомпании CBS News.

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"Соединенные Штаты не хотят видеть перестрелок в больницах, где невинные люди, пациенты, получающие медицинскую помощь, попадают под перекрестный огонь, и мы провели активные консультации с ЦАХАЛ по этому вопросу", - сказал он. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильСалливан, Джейк
© Информационное агентство ТАСС
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