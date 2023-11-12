США выступили против того, чтобы боевые действия затрагивали больницы Газы

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что свою позицию Вашингтон довел до Армии обороны Израиля

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты выступают против того, чтобы боевые действия в секторе Газа затрагивали медицинские учреждения, свою позицию Вашингтон довел до Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан интервью телекомпании CBS News.

"Соединенные Штаты не хотят видеть перестрелок в больницах, где невинные люди, пациенты, получающие медицинскую помощь, попадают под перекрестный огонь, и мы провели активные консультации с ЦАХАЛ по этому вопросу", - сказал он.