Армия Израиля сообщила об ударах по военным целям "Хезболлах"

По данным армейской пресс-службы, истребители ЦАХАЛ поразили военную инфраструктуру ливанского шиитского движения, используемую "для управления своей террористической деятельностью"

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноября. /ТАСС/. Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по нескольким военным целям ливанского шиитского движения "Хезболлах" в ответ на обстрелы израильской территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В ответ на обстрелы сегодня [территории Израиля] истребители ЦАХАЛ нанесли удары по ряду террористических объектов "Хезболлах" в Ливане. Среди пораженных целей - военная инфраструктура, используемая "Хезболлах" для управления своей террористической деятельностью", - говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что "солдаты ЦАХАЛ нанесли удар по террористической ячейке, которая открыла огонь по району [населенного пункта] Довев, в результате чего несколько мирных жителей получили ранения". Ранее в тот же день военные сообщили, что "террористы выпустили противотанковые ракеты по району Довев [у границы с Ливаном] " и что солдаты "при помощи артиллерии атакуют места, откуда велся обстрел".

По данным израильского радио Kan, в результате этой атаки тяжелые ранения получили шесть мирных жителей. Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое, указывает радиостанция. Армейская пресс-служба уже четыре раза 12 ноября сообщала о срабатывании сирен воздушной тревоги в северных районах Израиля.

Военные также сообщили, что "недавно террористическая ячейка произвела несколько минометных обстрелов северных районов Израиля". "ЦАХАЛ нанес удар по этой ячейке, а также еще одной террористической ячейке в районе на юге Ливана", - добавили военные.