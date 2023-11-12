12 ноября, 09:00,
обновлено 12 ноября, 09:22
Палестино-израильский конфликт

ЦАХАЛ сообщил о боях в лагере Аш-Шати близ города Бейт-Ханун

По данным Армии Израиля, "военнослужащие уничтожили многочисленных террористов и выявили большое количество террористической инфраструктуры в этом районе"

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноября. /ТАСС/. Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что военнослужащие зашли в лагерь беженцев Аш-Шати близ города Бейт-Ханун на северо-востоке сектора Газа, где ведут бои с радикалами.

Читайте также
Введение гуманитарных пауз в Газе на фоне эскалации столкновений. Конфликт в Палестине

"За истекшие сутки солдаты ЦАХАЛ начали действовать в лагере Аш-Шати. В ходе оперативной деятельности военнослужащие уничтожили многочисленных террористов и выявили большое количество террористической инфраструктуры в этом районе", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

В армии отметили, что "во время одного из боев с террористами военнослужащие ЦАХАЛ идентифицировали мирных жителей, находившихся в здании в этом районе", добавив, что "ЦАХАЛ обеспечил путь эвакуации мирных жителей". "Пока мирные жители эвакуировались, террористы открыли огонь по войскам с окраины этого района. С тем, чтобы защитить путь эвакуации, военнослужащие ЦАХАЛ ответили огнем из стрелкового оружия и танков", - продолжили в пресс-службе.

Военные сообщили, что "в ходе другого боя военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили террористическую группу, забаррикадировавшуюся внутри дома в этом районе, и представлявшую угрозу для силовиков". "Войска ЦАХАЛ направили беспилотник и открыли огонь по террористам, уничтожив их", - продолжили в пресс-службе, отметив, что "кроме того, после фиксации запуска противотанковой ракеты со склада оружия внутри этого здания, по источнику огня нанес удар истребитель. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация