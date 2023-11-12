ЦАХАЛ сообщил о боях в лагере Аш-Шати близ города Бейт-Ханун

По данным Армии Израиля, "военнослужащие уничтожили многочисленных террористов и выявили большое количество террористической инфраструктуры в этом районе"

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноября. /ТАСС/. Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что военнослужащие зашли в лагерь беженцев Аш-Шати близ города Бейт-Ханун на северо-востоке сектора Газа, где ведут бои с радикалами.

"За истекшие сутки солдаты ЦАХАЛ начали действовать в лагере Аш-Шати. В ходе оперативной деятельности военнослужащие уничтожили многочисленных террористов и выявили большое количество террористической инфраструктуры в этом районе", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

В армии отметили, что "во время одного из боев с террористами военнослужащие ЦАХАЛ идентифицировали мирных жителей, находившихся в здании в этом районе", добавив, что "ЦАХАЛ обеспечил путь эвакуации мирных жителей". "Пока мирные жители эвакуировались, террористы открыли огонь по войскам с окраины этого района. С тем, чтобы защитить путь эвакуации, военнослужащие ЦАХАЛ ответили огнем из стрелкового оружия и танков", - продолжили в пресс-службе.

Военные сообщили, что "в ходе другого боя военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили террористическую группу, забаррикадировавшуюся внутри дома в этом районе, и представлявшую угрозу для силовиков". "Войска ЦАХАЛ направили беспилотник и открыли огонь по террористам, уничтожив их", - продолжили в пресс-службе, отметив, что "кроме того, после фиксации запуска противотанковой ракеты со склада оружия внутри этого здания, по источнику огня нанес удар истребитель.