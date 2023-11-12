NBC: Израиль и ХАМАС обсуждают освобождение 80 женщин и детей в Газе

По информации телеканала, Вашингтон изучает и другие варианты соглашений по заложникам, но пока нет уверенности, что какая-либо сделка будет успешной

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. ХАМАС и Израиль обсуждают возможное освобождение 80 заложников в обмен на то, что еврейское государство выпустит из тюрем палестинских женщин и подростков. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на представителя администрации президента США Джо Байдена.

По его словам, существует возможная сделка, по которой ХАМАС отпустит около 80 женщин и детей, если Израиль выполнит условия соглашения, то есть освободить удерживаемых палестинских женщин и подростков. Чиновник также заявил, что Вашингтон изучает и другие варианты соглашений по заложникам, но пока нет уверенности, что какая-либо сделка будет успешной.

12 ноября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что США участвуют в переговорах между Израилем и Катаром по вопросу об освобождении удерживаемых ХАМАС заложников, но подробности переговоров не раскрыл.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на израильских официальных лиц информировала, что Израиль и палестинское движение ХАМАС ведут переговоры об освобождении примерно 100 гражданских лиц, удерживаемых радикалами. По данным издания, чуть меньше половины из 240 заложников - гражданские лица, если сторонам удастся заключить крупное соглашение, то эти заложники будут освобождены. Как отмечают источники, согласно одному из обсуждаемых вариантов, ХАМАС сначала освободит от 10 до 20 гражданских лиц. Затем, если Израиль выполнит все условия, будут отпущены еще 100 заложников, уточняет чиновник.