12 ноября, 14:15
Палестино-израильский конфликт

Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что больница "Аль-Кудс" в Газе прекратила работу

Прекращение оказания медицинских услуг связано с истощением доступных запасов топлива и отключением электроэнергии, сообщили в организации

БЕЙРУТ, 12 ноября. /ТАСС/. Палестинское общество Красного Полумесяца (PRSC) сообщило, что больница "Аль-Кудс" на севере сектора Газа прекратила работу из-за отсутствия топлива и электроэнергии.

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"12 ноября 2023 года Палестинское общество Красного Полумесяца объявило, что больница "Аль-Кудс" в городе Газа вышла из строя и больше не работает. Прекращение оказания [медицинских] услуг связано с истощением доступных [запасов] топлива и отключением электроэнергии", - следует из заявления, опубликованного на странице организации в соцсети X (ранее Twitter). Как отмечается, персонал медучреждения "прилагает все усилия для оказания помощи пациентам и раненым" в тяжелых гуманитарных условиях при нехватке медикаментов, продуктов питания и воды.

В субботу утром PRSC сообщало, что больница "Аль-Кудс" может прекратить работу в ближайшие три часа, поскольку топливо для ее электрогенераторов заканчивается. Ранее в организации указали, что все дороги к больнице перекрыты из-за бомбардировок Израиля. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликт
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