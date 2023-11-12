Белый дом подчеркнул, что Израиль должен соблюдать правила ведения войны

Как заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, "каждая гибель невиновного человека, будь то палестинец, израильтянин или кто-либо еще, является абсолютной трагедией"

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Белый дом настаивает на том, что Израиль должен соблюдать правила ведения войны во время операций в секторе Газа. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS News.

"Каждая гибель невиновного человека, будь то палестинец, израильтянин или кто-либо еще, является абсолютной трагедией, и мы скорбим о каждой из этих жизней, и мы продолжаем подчеркивать, что Израиль имеет право и даже ответственность преследовать ХАМАС, который все еще представляет угрозу Государству Израиль. Но это должно быть сделано в соответствии с законами войны", - отметил он.

"У нас нет точных данных о количестве пострадавших и погибших в секторе Газа. Мы не знаем, сколько там боевиков и сколько невинных гражданских лиц. Но, как я уже говорил ранее <...>, мы знаем, что тысячи невинных гражданских лиц были убиты в ходе военных операций, которые начались после 7 октября", - заключил Салливан.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в связи с эскалацией израильско-палестинского конфликта призвал помнить, что нормы международного гуманитарного права нельзя выбирать как блюда из меню, им необходимо следовать в обязательном порядке.