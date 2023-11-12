12 ноября, 13:52,
обновлено 12 ноября, 14:24
Палестино-израильский конфликт

Белый дом подчеркнул, что Израиль должен соблюдать правила ведения войны

Как заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, "каждая гибель невиновного человека, будь то палестинец, израильтянин или кто-либо еще, является абсолютной трагедией"

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Белый дом настаивает на том, что Израиль должен соблюдать правила ведения войны во время операций в секторе Газа. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS News.

Читайте также
Введение гуманитарных пауз в Газе на фоне эскалации столкновений. Конфликт в Палестине

"Каждая гибель невиновного человека, будь то палестинец, израильтянин или кто-либо еще, является абсолютной трагедией, и мы скорбим о каждой из этих жизней, и мы продолжаем подчеркивать, что Израиль имеет право и даже ответственность преследовать ХАМАС, который все еще представляет угрозу Государству Израиль. Но это должно быть сделано в соответствии с законами войны", - отметил он.

"У нас нет точных данных о количестве пострадавших и погибших в секторе Газа. Мы не знаем, сколько там боевиков и сколько невинных гражданских лиц. Но, как я уже говорил ранее <...>, мы знаем, что тысячи невинных гражданских лиц были убиты в ходе военных операций, которые начались после 7 октября", - заключил Салливан.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в связи с эскалацией израильско-палестинского конфликта призвал помнить, что нормы международного гуманитарного права нельзя выбирать как блюда из меню, им необходимо следовать в обязательном порядке. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильСалливан, Джейк
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация