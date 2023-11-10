Стороны подняли ставки: возможен ли компромисс между Израилем и Палестиной

В годовщину войны Судного дня палестинское радикальное движение ХАМАС совершило нападение на Израиль, которое получило название "Наводнение Аль-Аксы". В первые часы атаки, которая произошла на музыкальный фестиваль в Реиме, от рук ХАМАС погибли не менее 260 человек, множество пропали без вести. В ответ правительство Биньямина Нетаньяху объявило военную антитеррористическую операцию "Железные мечи", в ходе которой планируется взять сектор Газа под полный контроль и ликвидировать политический и военный потенциал ХАМАС.

© AP Photo/ Ariel Schalit

Набирает обороты

Длящийся уже не одно десятилетие конфликт является "раковой опухолью" на Ближнем Востоке, которую мировое сообщество никак не может вырезать. Причина тому — глубокие исторические корни противостояния, в котором обе стороны претендуют на единоличное право управлять одной и той же территорией. Тем не менее стоит отметить, что Израиль создал свое государство, а палестинцы продолжают жить в условиях ограниченной свободы передвижения, сталкиваясь ежедневно с экономическими трудностями и жестокостью со стороны израильских властей.

Нынешнее обострение, которое, по мнению многих экспертов, с самого начала имело шансы продлиться две или три недели, как и все известные миру предыдущие фазы эскалации между палестинцами и израильтянами, продолжает набирать обороты. И оно уже развенчало миф о "непревзойденной по своей мощи" израильской разведке и армии.

Нападение ХАМАС является для Израиля беспрецедентным по своим масштабам. На сегодняшний день в Израиле погибло более 1,4 тыс. человек, а в плену у ХАМАС могут находиться около 250 человек. Более того, впервые с 1973 года, то есть с войны Судного дня, правительство в Тель-Авиве объявило военное положение и сформировало правительство чрезвычайного положения, состоящее из членов правящей коалиции и оппозиции.

Также в сравнении со всеми предыдущими операциями Тель-Авива в секторе Газа, эта война уже принесла многочисленные потери для израильской стороны, не говоря о количестве мирных жителей, пострадавших среди палестинского населения. Согласно информации, поступающей от Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), с 7 октября по 3 ноября она потеряла 338 военнослужащих. Для сравнения: операция "Жаркая зима" в 2008 году — 2 израильских солдата убито, 10 ранено; "Литой свинец" (2008–2009) — 10 израильских солдат погибло, 120 ранено; "Облачный столп" (2012) — 5 израильских солдат убито; и т.д. По данным же Министерства здравоохранения в секторе Газа, с начала конфликта здесь уже погибло более 10,8 тыс. палестинцев.

Важно подчеркнуть, что главной целью нападения ХАМАС на Израиль является нанесение психологического удара государству и населению, которое отныне не находится в безопасности, как об этом ранее неоднократно заявлял премьер-министр Биньямин Нетаньяху, получивший прозвище "Мистер безопасность" за свое умение сохранить мир без каких-либо значительных уступок палестинцам. И кажется, что ХАМАС, невзирая на собственные потери и потери среди гражданского населения, уже смог достигнуть поставленной цели. Создаваемая на протяжении десятилетий репутация нынешнего политического лидера Израиля Биньямина Нетаньяху оказалось подорвана. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, опубликованные изданием "Маарив". Не менее 48% граждан Израиля хотели бы видеть новым премьер-министром своей стран экс-министра обороны Бени Ганца, являющегося представителем оппозиции.

20 октября министр обороны Израиля Йоав Галант на заседании комитета по международным делам и обороне Кнессета рассказал о трех фазах войны с движением ХАМАС. На первом этапе ЦАХАЛ наносил удары с воздуха и совершал наземные маневры для ликвидации ХАМАС и нанесения ущерба инфраструктуре, на втором — ликвидировал "очаги сопротивления", совершая боевые действия меньшей интенсивности, а на третьем, о начале которого Биньямин Нетаньяху заявил уже 31 октября, создаст "новый режим безопасности в секторе Газа". Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн уточнил, что тот не намерен вводить гражданскую администрацию в Газе. "Новый режим" также может включать в себя содержание солдат в Газе, если Израиль сочтет необходимым, наряду с жестким контролем за тем, кто и что входит и выходит.

В ХАМАС же заявили, что действия Израиля приведут лишь к усилению сопротивления. В то же самое время Вашингтон говорит, что на данный момент прекращение огня, к которому призывает стороны мировое сообщество, является неправильным.

Очевидно, что израильская военная машина способна стереть с лица земли все население и инфраструктуру в секторе Газа. Анализируя прошлый опыт военных операций Израиля в секторе Газа, есть вероятность, что в краткосрочной перспективе Израиль одержит победу. Тем не менее уже сегодня многие эксперты отмечают, что для достижения поставленной Израилем цели, то есть полного уничтожения ХАМАС, может понадобиться по меньшей мере полгода. Сектор Газа при этом ожидает очередная гуманитарная катастрофа.

Возможные решения

Гуманитарная катастрофа складывается уже сегодня и достигает на наших глазах невероятных масштабов. А решать ее будут при поддержке мировых игроков и международных организаций. Так, еще в 1949 году было создано Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, занимающееся помощью палестинским беженцам в Сирии, Ливане, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. С середины 1990-х годов Палестина получает финансирование от международных доноров, в том числе в рамках решения вопроса создания палестинского государства. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с 1994 по 2020 год финансовая помощь палестинцам составила более $40 млрд. На сегодняшний день основными донорами являются ЕС, США, Саудовская Аравия, Германия, ОАЭ.

Есть вероятность, что решение проблемы сектора Газа будет переведено в многостороннюю плоскость с упором на участие именно региональных государств для предотвращения насилия в будущем, а также для содействия установлению хрупкого мира в регионе. Так, страны вне Ближнего Востока не могут прийти к единству в оценке ситуации в регионе. Кредит доверия к ним как к независимым медиаторам на сегодняшний день уже исчерпан. В этой связи их главной задачей становится поддержка "регионального решения региональных проблем".

Одним из сценариев развития событий является создание международного мандата на этой территории. Встает вопрос о том, кто будет ей управлять. Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявлял, что после окончания конфликта между Израилем и Палестиной власть в регионе необходимо передать третьим странам Ближнего Востока, которые смогут установить безопасность в секторе Газа. Главным претендентом на данную роль на сегодняшний день выступает Турция, которая в то же самое время является членом НАТО, что отвечает интересам США. Такой план рассматривает и сама Турция, которая не устает демонстрировать региональные амбиции, подкрепленные ее прошлым. Ведь ранее Османская империя владела значительными территориями в регионе, включая нынешние Палестину и Израиль.

По словам Эли Коэна, после свержения ХАМАС Израиль рассматривает возможность передачи ответственности за управление территорией международной коалиции, включающей США, Европейский союз и страны с мусульманским большинством или местным политическим лидерам в Газе. Это снимет с Израиля ответственность за повседневную жизнь сектора Газа и создаст новую реальность для израильтян с точки зрения безопасности.

3 ноября генеральный секретарь ливанской партии "Хезболлах" Хасан Насрулла, участвующей в конфликте путем периодических обстрелов израильских земель с территории Ливана, впервые с начала эскалации между Израилем и ХАМАС выступил с речью. Насрулла отметил, что нынешний палестино-израильский конфликт является "переломным моментом", заявил об абсолютной поддержке ХАМАС, а также призвал арабские страны прекратить экспорт нефти в Израиль. Он дал понять, что участие "Хезболлах" в войне с Израилем не выйдет за пределы приграничных столкновений. Однако это не означает, что вероятность полномасштабного втягивания группировки в конфликт исключена в будущем. Сами израильские военные отмечают, что сегодня действуют в секторе Газа лишь на 40% своих возможностей, так как все их взгляды устремлены на север. Таким образом, "Хезболлах" действительно удалось расфокусировать внимание израильской военной машины.

На 11 ноября назначено внеочередное экстренное заседание Совета Лиги арабских государств (ЛАГ) в Эр-Рияде из-за ситуации в секторе Газа. Есть вероятность, что участники объединения будут обсуждать введение нефтяного и газового эмбарго в отношении Израиля и стран, поддерживающих еврейское государство.

Лидеры государств испытывают давление в том числе "арабской улицы", которая сейчас находится на стороне палестинцев и требует от властей перейти от словесной поддержки к принятию решительных мер против действий Израиля в секторе Газа.

Так, Иран и Турция консолидируют свои действия — это стало ясно на встрече глав МИД двух стран, которые заявили, что дальнейшая эскалация может привести к полноценному вовлечению стран региона в данный конфликт. В ближайшее время ожидается визит президента Ирана в Турцию, где он встретится со своим коллегой. В Кувейте на днях состоялось заседание парламента, где его члены призывали к решительным действиям против Израиля. На фоне протестов в поддержку палестинцев комитет по свободам парламента Туниса одобрил законопроект, криминализирующий нормализацию отношений с Израилем. Под давлением общественности находятся власти в Египте, Иордании и Сирии. Непосредственное соседство с местом эскалации поднимает вопрос о последствиях и угрозах гуманитарной катастрофы для этих стран. Таким образом, есть вероятность, что может произойти дальнейшее ухудшение ситуации в регионе.

Таким государствам, как Саудовская Аравия, ранее вставшим на путь нормализации отношений с Израилем на Ближнем Востоке, предстоит сделать выбор между национально-государственными интересами и необходимостью выполнять роль командного игрока в данной ситуации в регионе. Так, Бахрейн уже выслал посла Израиля и отозвал собственного посла из Тель-Авива, а также полностью разорвал торгово-экономические отношения. Эти события произошли несмотря на тот факт, что ранее государства подписали соглашение о нормализации отношений.

Перспективы для Израиля и мира

Смерть тысяч невинных людей, уничтожение инфраструктуры в секторе Газа приведут к тому, что Израиль в глазах мирового сообщества потеряет положение жертвы и поддержку мирового сообщества. Ведь абсолютно очевидно, что уничтожить ХАМАС невозможно без уничтожения сектора Газа. Результатом таких действий станет необходимость идти на уступки и невозможность продолжать одностороннюю политику, опирающуюся на военную силу. Так, Боливия, Чили и Колумбия уже отозвали своих послов из Израиля. Иордания первой из арабских стран разорвала дипломатические связи с Израилем.

ХАМАС же в глазах палестинцев и населения арабских стран становится единственной силой, которая защищает местное население. Это приводит к росту симпатий к движению в регионе.

А вот действия Тель-Авива, наоборот, ведут к новой волне антисемитизма: пропалестинские демонстрации могут в результате вылиться в еврейские погромы. Согласно информации еврейской правозащитной организации "Антидиффамационная лига", резкий рост антисемитских настроений происходит по всему миру. Например, в США число инцидентов с антисемитским подтекстом выросло на 400% после событий 7 октября.

Сегодняшние протесты отличаются от того, что мир видел ранее, ведь его причины лежат не в происхождении евреев и основанной на этом факторе ненависти. Нынешняя фаза неприятия основана на проводимой Израилем политике.

Интересно, что сегодня всплеск антисемитизма наблюдается уже не только в арабских странах, но и в странах Европы. А в самом Израиле все громче слышны голоса тех, кто не поддерживает политику премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Таким образом, быть евреем вновь становится некомфортно и небезопасно. Израиль, как ему кажется, делает все возможное для обретения безопасности, однако в 2023 году стало очевидно, что нельзя обрести прочную безопасность, опираясь на кровопролитие.

Более того, если война между Израилем и ХАМАС перерастет в глобальный конфликт, цены на нефть взлетят, а потери мировой экономики составят $2 трлн, пишет The New York Times со ссылкой на главного экономиста EY-Parthenon Грегори Дако. Сегодня мир имеет дело с двумя энергетическими кризисами одновременно: один продиктован войной между Израилем и ХАМАС, второй возник после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине. Так что мировую экономику могут ждать неустойчивые и турбулентные времена.

Многие обыватели задаются вопросом, почему конфликт вспыхнул с новой силой именно сегодня. Одним из ответов на данный вопрос может стать тот факт, что многие арабские страны начали нормализовать отношения с Израилем. Руководство же ХАМАС объявило нападение ответом на неоднократные нарушения Израилем "красных линий" в мечети Аль-Акса — святыне ислама, расположенной на Храмовой горе в Иерусалиме.

Согласно результатам опроса фонда "Общественное мнение" в России, лишь треть россиян считают прочный мир между Израилем и Палестиной возможным, 39% опрошенных полагают, что он невозможен. Что касается симпатий в конфликте между палестинцами и израильтянами, то 9% респондентов находятся на стороне Израиля, 10% — на стороне Палестины, а 73% не поддерживают ни одну из сторон. Что касается официальной позиции России по конфликту, то она хорошо известна мировому сообществу и основана на резолюциях Совета Безопасности ООН. Достичь мира в регионе возможно только путем создания независимого государства Палестина и признания государства Израиль, так звучит позиция России. "Мы всегда выступали за исполнение решений Совета Безопасности ООН, имея в виду прежде всего создание независимого суверенного палестинского государства", — заявил Владимир Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя", добавив, что эскалация может затронуть весь регион, так как в нее вовлекается все большее количество сторон.

Развитие конфликта в регионе будет зависеть от действий многих сторон, как местных, так и за пределами региона. Одно можно сказать точно — сегодня говорить о компромиссе становится сложнее, учитывая тот факт, что каждая сторона подняла ставки.