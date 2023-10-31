Палестино-израильский конфликт: на что делает ставку Париж

Президент Франции Эмманюэль Макрон © HATIM KAGHAT/ BELGA via Reuters Connect

Президент Франции Эмманюэль Макрон в конце октября в ходе своей поездки на Ближний Восток напрямую пообщался с лидерами Иордании, Египта, Израиля и палестинским руководством. В частности, глава Пятой республики стал первым западным лидером, который встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом после обострения ближневосточного кризиса.

В ходе переговоров Макрон взывал к перезапуску мирного процесса для урегулирования палестино-израильского конфликта. Тем не менее визит президента вызвал разноречивые оценки в среде французских аналитиков.

Проект коалиции

Визит в Рамаллу к главе палестинской администрации был призван уравновесить авансы израильской стороне, предложенные до этого на встречах с ее политиками. Макрон еще в самые первые часы своей ближневосточной поездки подтвердил солидарность с Израилем. В диалоге с израильскими собеседниками он указал на право Израиля обороняться, призвав одновременно не наносить ущерб населению палестинских территорий. Французский гость, по мнению газеты Le Monde, "однако, превзошел ожидания своих израильских собеседников, вызвав у них недоумение своим предложением привлечь созданную в 2014 году международную коалицию против террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России) к борьбе с палестинской группировкой ХАМАС… Инициатива Макрона последовала за полуторачасовой беседой с Биньямином Нетаньяху в резиденции израильского премьера". Франция, заявил Макрон, "готова к тому, чтобы коалиция, созданная для операций в Ираке и Сирии, могла бы также бороться против ХАМАС".

Собеседник Макрона в Рамалле Махмуд Аббас, косвенно реагируя на его проект, призвал вместо этого к созданию коалиции "в защиту мира" и к проведению международной конференции. Ответственность за нынешний конфликт палестинский лидер возложил на Израиль, а также на "страны, которые его поддерживают".

Обозреватель газеты Sud-Ouest Кристоф Люсе связывает программу поездки Макрона с его стремлением подтвердить в ближневосточной политике курс Парижа на сбалансированность интересов израильтян и палестинцев.

Завершив поездку переговорами в Иордании и Египте, французский президент перед отлетом из Каира предостерег Израиль от проведения масштабной наземной военной операции в секторе Газа.

Историческая драма

Бывший глава французской дипломатии (в 2002–2004 годах) Доминик де Вильпен призвал Запад "открыть глаза" на масштабы разыгравшейся "исторической драмы". Он высказался за пропорциональный ответ на бесчинства боевиков ХАМАС, тем не менее призвав "не путать палестинцев с террористической группировкой". Де Вильпен считает, что Израиль действительно вправе наносить ответные удары по штабам ХАМАС, но всеми возможными способами не должен увеличивать страдания гражданского населения палестинских территорий.

Высказывания де Вильпена (которые по сути имеют общую основу с заявлениями Макрона, но не предлагают переключить коалицию против ИГ на борьбу с ХАМАС) встретили существенное одобрение на левом фланге французской политики. "Именно таких слов недостает сегодня французской дипломатии", — полагает депутат от партии "Неподчинившаяся Франция" Эмерик Карон. Солидарный с такой оценкой, его коллега по партии Франсуа Рюффен при этом подверг критике Эмманюэля Макрона за то, что, по его словам, французский президент "импровизирует с созданием коалиции для войны вместо того, чтобы создавать коалицию ради мира".

На правом фланге заявления де Вильпена встречены более скептически. Депутат парламента от партии "Республиканцы" Меир Хабиб заявил, что считает "неуместным призыв к пропорциональности в ответ на варварство".

Поездку Макрона также следует рассматривать в контексте традиционной линии Парижа на Ближнем Востоке. Как считает Жан де Глиниасти, бывший в 1991–1995 годах французским генеральным консулом в Иерусалиме, а в 2009–2013 годах послом Пятой республики в России, поворотным моментом во французской политике в Ближневосточном регионе стала позиция, занятая еще генералом Шарлем де Голлем во время Шестидневной арабо-израильской войны в июне 1967 года. Находясь на президентском посту, де Голль "более твердо, чем другие западные страны" требовал ухода Израиля с оккупированных территорий. Продолженная его преемниками Жоржем Помпиду, Валери Жискар д’Эстеном и Франсуа Миттераном, эта линия, по словам эксперта, положила начало признанию Парижем права палестинцев на собственное государство. Кроме того, в 2003 году возглавлявший тогда Францию Жак Ширак отказался поддержать вторжение в Ирак, на котором настаивали президент США Джордж Буш и британский премьер Тони Блэр. Это заслужило признание во всех арабских странах.

Политические перспективы

Де Глиниасти при этом констатирует, что соглашения Авраама, предусматривавшие нормализацию отношений Израиля с рядом арабских стран, заморожены. Выход палестинской проблемы вновь на первый план после атаки ХАМАС и ответных действий Израиля в начале октября ставит вопрос о том, как французское правительство адаптируется к этой повестке. По мнению де Глиниасти, для Франции, обремененной проблемой все более обособленных меньшинств, не так легко придерживаться традиционного курса независимой политики в отношениях с арабским миром. В свою очередь стремление Парижа действовать через европейские инстанции наталкивается на многочисленные препятствия, поскольку "Евросоюзу весьма трудно говорить одним голосом".

Напомню, первой реакцией Франции после эскалации конфликта было совместное заявление с США, Германией, Италией и Великобританией, осуждающее бесчинства ХАМАС, но не затрагивающее вопросы мира и ограничившееся лишь упоминанием о законных чаяниях палестинского народа. Последующие заявления президента Франции, касающиеся французских заложников, добавили к солидарности с Израилем еще и проблему поисков мира, гарантии безопасности для Израиля и прав палестинцев на собственное государство. Эти заявления Парижа, считает де Глиниасти, вернули французской позиции в регионе некоторые политические перспективы.