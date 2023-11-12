СМИ: пять человек умерли в реанимации больницы "Аш-Шифа" в Газе из-за нехватки кислорода

По данным телеканала Al Hadath, 40 человек подверглись нападению при попытке покинуть больницу

КАИР, 12 ноября. /ТАСС/. Пять пациентов медицинского центра "Аш-Шифа" в секторе Газа умерли в реанимации из-за нехватки кислорода. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на Минздрав анклава.

По его данным, число умерших новорожденных возросло до трех. Заместитель министра здравоохранения сектора Газа заявил в комментарии каналу, что "израильские силы стреляют во всех, кто движется, даже внутри медицинского комплекса "Аш-Шифа". По его словам, со вчерашнего дня там погибли по меньшей мере 12 человек. Кроме того, 40 человек среди перемещенных лиц подверглись нападению при попытке покинуть больницу.

Как сообщил каналу представитель палестинского общества Красного Полумесяца Абдель Джалиль Ханиджил, "больница окружена израильскими танками со всех сторон". По его данным, на территории медицинского учреждения "находятся около 14 тыс. перемещенных лиц".

Телеканал Sky News Arabiya сообщает со ссылкой на медицинские источники палестинского радикального движения ХАМАС, что в результате израильских ударов "разрушено кардиологическое отделение медицинского учреждения".

Минздрав Палестины 11 ноября сообщил о приостановке операций в медицинском центре "Аш-Шифа" из-за истощения запасов топлива. По его данным, под угрозой жизнь 39 новорожденных, которые находятся в реанимации и нуждаются в кислороде, который также иссяк.

Официальный представитель армии Израиля Даниэль Хагари заявлял, что израильские военные 12 ноября "обеспечат необходимое содействие" для эвакуации детей из педиатрического отделения больницы. Он также подчеркивал, что военные не блокировали здание клиники, и в нем остается проход для желающих покинуть его.