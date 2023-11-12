Белый дом подтвердил участие США в переговорах по вопросу освобождения заложников

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отказался вдаваться в подробности по этому поводу

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Американские власти подтверждают участие в переговорах между Израилем и Катаром по вопросу об освобождении удерживаемых ХАМАС заложников. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS News.

"Между Израилем и Катаром, который общается с ХАМАС, идут активные переговоры, и Соединенные Штаты участвуют в этих обсуждениях, очень активно участвуют в этих обсуждениях. Но я не собираюсь вдаваться в подробности обсуждаемого вопроса", - отметил он.

"Лишь скажу, что мы активно работаем над обеспечением безопасного возвращения каждого американца, находящегося в заложниках, и каждого другого человека, удерживаемого в заложниках ХАМАС". - добавил Салливан.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на израильских официальных лиц информировала, что Израиль и палестинское движение ХАМАС ведут переговоры об освобождении примерно 100 гражданских лиц, удерживаемых радикалами. По данным издания, чуть меньше половины из 240 заложников - гражданские лица, если сторонам удастся заключить крупное соглашение, то эти заложники будут освобождены. Как отмечают источники, согласно одному из обсуждаемых вариантов, ХАМАС сначала освободит от 10 до 20 гражданских лиц. Затем, если Израиль выполнит все условия, будут отпущены еще 100 заложников, уточняет чиновник.

Как отмечает издание, посредником в переговорах выступает Катар, также в них принимают участие высокопоставленные официальные лица США.