12 ноября, 13:55
Палестино-израильский конфликт

Минздрав Палестины сообщил, что не менее 3 тыс. онкобольных в Газе остались без лечения

Глава ведомства Мэй Кайле заявила, что израильские силы "выкидывают раненых и пациентов на улицу на верную смерть"

КАИР, 12 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 3 тыс. больных онкологией пациентов больниц сектора Газа остались без лечения после эвакуации медицинских учреждений. Об этом сообщила глава Минздрава Палестины Мэй Кайле.

"3 тыс. больных онкологией, находившихся на лечении в медицинском центре "Ар-Рантиси" и турецкой больнице (Больнице турецко-палестинской дружбы - прим. ТАСС) оставлены умирать после того, как оккупация выдворила их из больниц", - говорится в заявлении министра, опубликованном на официальной странице ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). По ее словам, израильские силы "выкидывают раненых и пациентов на улицу на верную смерть". "Это не эвакуация, а изгнание под дулом пистолета", - подчеркнула она.

Кайле подтвердила, что в медицинском комплексе "Аш-Шифа", расположенном на севере анклава, из-за отсутствия электроэнергии и медицинских расходных материалов умерли 12 пациентов. Она рассказала, что медицинский персонал больницы не может перемещаться между отделениями и зданиями комплекса, поскольку подвергается ударам беспилотников. "Еще одна опасность, которая угрожает жизни пациентов и грозит возникновением катастрофы для здоровья граждан, заключается в том, что медицинские бригады не могут похоронить тела 100 погибших, которые находятся во внутреннем дворе больницы", - подчеркнула министр.

Минздрав Палестины 11 ноября сообщил о приостановке операций в медицинском центре "Аш-Шифа" из-за истощения запасов топлива. По его данным, под угрозой жизнь 39 новорожденных, которые находятся в реанимации и нуждаются в кислороде, который также иссяк. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликт
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