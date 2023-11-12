СМИ: Египет сообщил Израилю, что ХАМАС вскоре освободит несколько заложников

По информации Al Arabiya, израильская сторона отказалась от любого прекращения огня или поставок топлива в сектор Газа, пока движение не освободит первую группу заложников

КАИР, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Египта проинформировали Израиль, что палестинское радикальное движение ХАМАС в ближайшие дни освободит несколько заложников, захваченных при нападении на еврейское государство 7 октября. С таким утверждением выступил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

По словам собеседников канала, израильская сторона отказалась от любого прекращения огня или поставок топлива в сектор Газа, пока ХАМАС не освободит первую группу заложников. Другие подробности не приводятся.

В воскресенье агентство Reuters со ссылкой на неназванного палестинского чиновника сообщило, что движение ХАМАС приостановило переговоры об освобождении заложников из-за действий Израиля в отношении больницы "Аш-Шифа", расположенной на севере сектора Газа.

Телеканал Al Hadath 10 ноября сообщил о достижении договоренности об обмене палестинских женщин и подростков, содержащихся в израильских тюрьмах, на 100 женщин и детей, которые находятся в заложниках у радикального движения ХАМАС. В воскресенье телеканал NBC News со ссылкой на представителя администрации президента США Джо Байдена проинформировал, что ХАМАС и Израиль обсуждают возможное освобождение 80 заложников в обмен на то, что еврейское государство выпустит из тюрем палестинских женщин и подростков. В свою очередь советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что США участвуют в переговорах между Израилем и Катаром по вопросу об освобождении заложников, но не раскрыл подробности. 2 ноября официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что число удерживаемых в секторе Газа заложников составляет не менее 242.