Fox: в Сирии при ударах США по проиранским группам погибли шесть человек

Ранее Пентагон подтвердил, что приказ атаковать отдал президент Соединенных Штатов Джо Байден

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек убиты в результате авиаударов США по проиранским группам на востоке Сирии. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны Соединенных Штатов.

По его словам, "по меньшей мере шесть бойцов иранских формирований" убиты в результате атак США по базам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана на Ближнем Востоке.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что президент Джо Байден отдал приказ о нанесении авиаударов по проиранским группам. По словам главы Пентагона, "удары были нанесены по тренировочному центру и укрытию".

Ранее Байден выступил с предупреждением о том, что США готовы нанести, если сочтут нужным, новые удары по группировкам, которые, по мнению Вашингтона, поддерживаются Ираном и несут ответственность за вылазки против американских военнослужащих на Ближнем Востоке. По данным Пентагона, с 17 октября американские войска в Сирии и Ираке подверглись нападениям около 50 раз. 26 октября два истребителя F-16 американских ВВС нанесли авиаудары по складам с оружием и боеприпасами, принадлежащим, по мнению вашингтонской администрации, КСИР. На сирийской территории дислоцировано около 900 американских военнослужащих, в Ираке - 2,5 тыс.