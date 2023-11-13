Эвакуированные из Газы россияне добирались до КПП "Рафах" под обстрелами и бомбежками

Они оставили свои дома в палестинском секторе, меняя по несколько раз места жительства до приезда к контрольно-пропускному пункту

КАИР, 13 ноября. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Эвакуированные из Газы россияне были вынуждены оставлять свои дома в палестинском секторе под угрозами бомбардировок израильскими силами, меняя по несколько раз места жительства до приезда к контрольно-пропускному пункту "Рафах" на границе палестинского сектора и Египта. Об этом они рассказали корреспонденту ТАСС, который находился среди встречавших первую группу россиян, прибывших из Газы в оперативный штаб МЧС России, расположенный в одной из гостиниц близ Каира.

Преподаватель по классу скрипки Елена Радван, которая до последнего времени работала в Палестинской национальной консерватории, в Газе проживала с 2005 года. "Мы работали в Газе, было много учеников, и все сразу все прекратилось", - рассказала она. По ее словам, напряжение в секторе "чувствовалось задолго до начала агрессии". "Мы с сыном выехали из дома сразу же 7 октября и отправились на юг сектора без всяких предупреждений, нам сразу стало ясно, что будет то, чего никогда не было до настоящего времени".

Елена приехала в Египет с сыном Ильей. Она сообщила, что ее муж - военный врач, он работает в одной из больниц в северных районах сектора. "Нам пришлось добираться до КПП "Рафах" вдвоем, так как супруг не оставил своего рабочего места", - сказала женщина. В планах семьи сейчас только одно желание - "добраться до России, до дома".

Светлана Гарифуллина получила сообщение о включении в список на эвакуацию в прошлый четверг. "Добираться было очень сложно, везде стреляли, везде взрывы. Думали, что утихнет, но пришлось ехать дальше под постоянными бомбежками", - рассказала прибывшая в Каир с двумя сыновьями женщина. "Было очень страшно", - призналась она.

До приезда к КПП "Рафах" семья Светланы за последние несколько недель дважды меняла место жительства, и каждый раз их вынуждали покидать дом требования израильской армии отправляться все дальше и дальше на юг сектора. "В начале октября получили уведомление, что надо уходить, так в нем сообщили, что дом наш будут бомбить, также было и на новом месте", - рассказала она. Все время до перехода в Египет они находились у знакомых в южных районах анклава.

Израильская агрессия, сказала она, "полностью поломала жизнь, мы остались без дома, без работы, у нас не осталось ничего". По словам Светланы, "никакими словами не объяснить, никаким умом не понять, какие ужасы сейчас творятся в Газе".