Пентагон пообещал принять меры для защиты военных после ударов по базам в Сирии

По данным ведомства, с 17 октября американские войска в Сирии и Ираке подверглись нападениям около 50 раз

СЕУЛ, 13 ноября. /ТАСС/. США продолжат принимать все необходимые меры для защиты своих военных в свете атак на американские базы в Сирии. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции со своим южнокорейским коллегой Син Вон Сиком.

"Мы заявляли и продолжим заявлять, что мы предпримем все необходимые меры для защиты наших военных", - сказал Остин, комментируя ответные удары США по проиранским группировкам на востоке Сирии.

Комментируя уровень угрозы со стороны ливанской шиитской группировки "Хезболлах" на севере Израиля, министр заявил, что наблюдает взаимный обмен ударами между сторонами, однако "тяжело предсказать, что произойдет в будущем".

Телеканал Fox News сообщил в понедельник со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны Соединенных Штатов, что по меньшей мере шесть человек погибли в результате ответных ударов США по проиранским группам на востоке Сирии. Ранее министр обороны Ллойд Остин подтвердил, что президент США Джо Байден отдал приказ о нанесении авиаударов по проиранским группам. По словам главы Пентагона, "удары были нанесены по тренировочному центру и укрытию" членов проиранской группы.

По данным Пентагона, с 17 октября американские войска в Сирии и Ираке подверглись нападениям около 50 раз. 26 октября два истребителя F-16 американских ВВС нанесли авиаудары по складам с оружием и боеприпасами, принадлежащим, по мнению вашингтонской администрации, иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил). На сирийской территории дислоцировано около 900 американских военнослужащих, в Ираке - 2,5 тыс.

В новость была внесена правка (11:47 мск) - исправлена опечатка в 3-м абзаце, верно - обмен ударами.