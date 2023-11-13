Израиль заявил о нежелании управлять Газой после конфликта

Посол в Вашингтоне Майкл Герцог отметил, что Тель-Авив не собирается "оккупировать анклав или управлять им"

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Израиль не намерен оккупировать сектор Газа после окончания конфликта и обсуждает его будущее с Соединенными Штатами. Об этом посол Израиля в США Майкл Герцог сообщил в интервью телеканалу Fox News.

"Мы долго думали о том, каким может быть [статус Газы] в долгосрочной перспективе, и начали переговоры с американской администрацией по этому поводу. Наша позиция состоит в том, что палестинцы должны управлять [Газой] самостоятельно. Какую именно роль будет играть Палестинская национальная администрация (ПНА), станет ясно потом", - указал он. По словам дипломата, ПНА "в ее нынешнем виде едва ли может управлять" административным центром Палестины Рамаллой и "точно не Газой, ей нужны реформы".

Посол отметил, что израильские войска вошли в Газу "не для того, чтобы оккупировать ее или управлять ей", а для того, чтобы освободить анклав от боевиков радикального палестинского движения ХАМАС. "Газа - это крупнейший террористический комплекс в мире, включающий тоннели протяженностью свыше 500 км", - утверждал Герцог.

Как сообщил посол, Израиль открыл гуманитарные коридоры в Газе, чтобы жители северной части анклава могли перебраться на юг. По его словам, такой возможностью воспользовались уже свыше 200 тыс. человек. По его мнению, это свидетельствует о том, что они "не хотят служить живым щитом для ХАМАС".

"Они не любят нас, но они также не любят ХАМАС", - подчеркнул израильский посол. Еврейское государство, указал Герцог, также начало организовывать гуманитарные паузы в отдельных районах анклава. "На четыре часа каждый день, в разных районах, в зависимости от ситуации на севере. Это очень эффективно", - отметил посол.

Герцог подтвердил, что Израиль работает над соглашением об освобождении некоторых заложников, но не знает, "насколько серьезно ХАМАС" к этому относится.