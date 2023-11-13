13 ноября, 14:58
Палестино-израильский конфликт

NBC: продвижение армии Израиля усиливает неопределенность в ситуации с заложниками

Дипломат считает, что "чем дальше будут продвигаться израильтяне, тем больше они будут думать, что переговоры о заложниках им не нужны"

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Продвижение армии Израиля в секторе Газа усиливает неопределенность с освобождением заложников, которых удерживает радикальное палестинское движение ХАМАС. Об этом телеканалу NBC сообщил неназванный дипломат.

"Время идет", - приводит телеканал слова дипломата. "Они (переговоры - прим. ТАСС) должны состояться на этой неделе, поскольку Израиль все глубже проникает в Газу. <...> Чем дальше будут продвигаться израильтяне, тем больше они будут думать, что переговоры о заложниках им не нужны", - также заявил он.

Сделка, по словам дипломата, может включать "первоначальное освобождение примерно 10-20 заложников, паузу на один-три дня, поставку помощи, включая топливо, и освобождение палестинских женщин и детей", сообщает телеканал.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванного палестинского чиновника сообщило, что движение ХАМАС приостановило переговоры об освобождении заложников из-за действий Израиля в отношении больницы "Аш-Шифа", расположенной на севере сектора Газа.

Телеканал Al Hadath 10 ноября сообщил о достижении договоренности об обмене палестинских женщин и подростков, содержащихся в израильских тюрьмах, на 100 женщин и детей, которые находятся в заложниках у радикального движения ХАМАС. Телекомпания NBC со ссылкой на представителя администрации президента США Джо Байдена проинформировала, что ХАМАС и Израиль обсуждают возможность освобождения 80 заложников, если еврейское государство выпустит из тюрем палестинских женщин и подростков. Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что США участвуют в переговорах между Израилем и Катаром по вопросу освобождения заложников, но не раскрыл подробности. 2 ноября официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что число удерживаемых в секторе Газа заложников составляет не менее 242. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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