Эвакуацию из Газы продолжат до вывоза всех россиян

В МИД РФ поблагодарили Израиль, Египет, Катар и Палестину за оказываемое содействие в проведении эвакуационных мероприятий

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Эвакуационные мероприятия из сектора Газа будут продолжены до вывоза всех российских соотечественников, обратившихся за помощью. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении.

"Эвакуационные мероприятия в плотном взаимодействии со всеми вовлеченными сторонами будут продолжены до вывоза из сектора [Газа] всех наших соотечественников, обратившихся за помощью в российские загранучреждения", - указали в дипведомстве.

В российском МИД также отметили, что Россия "признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за оказываемое эффективное содействие" в эвакуации из Газы.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что вывоз эвакуируемых из сектора "осуществляется поэтапно с учетом ограниченной пропускной способности КПП "Рафах" на границе с Египтом". "В условиях продолжающихся боевых действий в секторе Газа время работы погранперехода сокращено до нескольких часов в светлое время суток", - добавили в МИД РФ.

"Первая группа обратившихся за помощью россиян и членов их семей в количестве 70 человек, в основном женщины и дети, пересекла египетскую границу и была доставлена наземным транспортом в Каир. Их вылет в Москву самолетом МЧС России запланирован на сегодняшний вечер", - сообщили в дипведомстве.

Об эвакуации российских граждан из сектора Газа

Работа по эвакуации из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС России совместно с российскими дипломатами. В минувшее воскресенье первая группа граждан РФ через КПП "Рафах" перешла на территорию Египта. Всего пункт пропуска за два дня пересекли 168 граждан РФ. Сотрудники МЧС России встретили их и оказали медицинскую и психологическую помощь.

В понедельник советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов в оперативном штабе в Каире заявил, что члены оперативной группы ведомства готовятся вновь направиться на КПП "Рафах", расположенный на границе Египта и сектора Газа, чтобы эвакуировать из анклава еще одну группу россиян численностью 90-100 человек.