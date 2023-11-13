CNN: врачи больницы "Аш-Шифа" отказались эвакуировать больных из-за опасений за их жизнь

По данным телеканала, около 700 пациентов из группы риска могут умереть при транспортировке

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Врачи больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа отказались эвакуировать пациентов по приказу Израиля, поскольку около 700 пациентов из группы риска могут умереть при транспортировке. Об этом сообщил телеканал CNN.

"Проблема не во врачах, а в пациентах. И если их оставить, они умрут, а если их вывезти, они умрут по дороге. Именно в этом проблема, ведь мы говорим о 700 пациентах", - приводит телеканал слова гендира Минздрава Газы Мунира аль-Барша. Кроме того, приказ об эвакуации, по его словам, не согласован ни с какими международными гуманитарными организациями. Отсутствие координации вызывает опасения по поводу безопасности и возможности транспортировки такого большого количества пациентов, многие из которых находятся в критическом состоянии и могут умереть, заявил он CNN.

Телеканал отметил, что запросил у ЦАХАЛ комментарий по поводу ситуации, но пока ответа не последовало.