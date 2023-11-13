База США в Хасеке подверглась атаке дронов-камикадзе

По данным телеканала Al Mayadeen, нападение предпринято в ответ на удары американских ВВС по позициям шиитских формирований в Меядине и Бу-Кемале в провинции Дейр-эз-Зор

БЕЙРУТ, 13 ноября. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты нанесли удары по военной базе США в Эш-Шаддади, которая расположена в провинции Хасеке рядом с нефтяным месторождением Эль-Джебса. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, на территории объекта прогремело три взрыва.

Ответственность за нападение взяло на себя шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака", его боевики использовали при атаке дроны-камикадзе. Как указывается в заявлении, которое приводит телеканал, нападение на базу США было предпринято в ответ на удары американских ВВС по позициям шиитских формирований в Меядине и Бу-Кемале в провинции Дейр-эз-Зор.

По базе США у газового месторождения Конико на востоке Сирии было выпущено 15 ракет. В результате был поражен штаб и склады с оружием. По информации телеканала, не менее 10 вертолетов вывезли раненых американских военнослужащих в соседний Ирак. Al Mayadeen утверждает, что среди американцев есть погибшие.

Ранее Пентагон сообщил о нанесении ракетного удара ВС США по некоторым объектам на востоке Сирии, якобы используемых Корпусом стражей исламской революции и связанными с ним группировками. С 17 октября американские войска в Сирии и Ираке подверглись нападениям около 50 раз. На сирийской территории дислоцировано 900 американских военнослужащих, в Ираке - 2,5 тыс.