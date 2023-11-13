Кабинет безопасности Израиля утвердил правила закрытия зарубежных телеканалов

По данным газеты The Jerusalem Post, решение приняли на фоне неоднократных призывов министра связи государства прекратить вещание ливанского Al Mayadeen и катарского Al Jazeera

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноября. /ТАСС/. Кабинет безопасности Израиля утвердил правила, позволяющие правительству закрывать вещание иностранных новостных телеканалов, если их действия наносят ущерб национальной безопасности страны. Об этом сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan.

Других подробностей пока нет. Данное решение, как пишет в свою очередь газета The Jerusalem Post, было принято на фоне сообщений о том, что министр связи Израиля Шломо Каръи неоднократно призывал прекратить вещание в стране ливанского телеканала Al Mayadeen и катарского Al Jazeera.

По его словам, катарский телеканал оказывает информационную поддержку движению ХАМАС и подвергает израильских военных риску потенциальных атак из Газы. Что касается Al Mayadeen, то, по мнению министра, он служит в качестве рупора ливанского шиитского формирования "Хезболлах" и "может даже рассматриваться как одно из его подразделений, действующих при поддержке Ирана".