13 ноября, 04:21
Палестино-израильский конфликт

Кабинет безопасности Израиля утвердил правила закрытия зарубежных телеканалов

По данным газеты The Jerusalem Post, решение приняли на фоне неоднократных призывов министра связи государства прекратить вещание ливанского Al Mayadeen и катарского Al Jazeera

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноября. /ТАСС/. Кабинет безопасности Израиля утвердил правила, позволяющие правительству закрывать вещание иностранных новостных телеканалов, если их действия наносят ущерб национальной безопасности страны. Об этом сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan.

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Других подробностей пока нет. Данное решение, как пишет в свою очередь газета The Jerusalem Post, было принято на фоне сообщений о том, что министр связи Израиля Шломо Каръи неоднократно призывал прекратить вещание в стране ливанского телеканала Al Mayadeen и катарского Al Jazeera.

По его словам, катарский телеканал оказывает информационную поддержку движению ХАМАС и подвергает израильских военных риску потенциальных атак из Газы. Что касается Al Mayadeen, то, по мнению министра, он служит в качестве рупора ливанского шиитского формирования "Хезболлах" и "может даже рассматриваться как одно из его подразделений, действующих при поддержке Ирана". 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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