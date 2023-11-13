13 ноября, 11:57
Палестино-израильский конфликт

Колонна для эвакуации больницы "Аль-Кудс" в секторе Газа остановилась из-за обстрелов

Палестинское общество Красного Полумесяца ранее сообщило, что во время подготовки к эвакуации израильские силы окружили территорию медучреждения

БЕЙРУТ, 13 ноября. /ТАСС/. Колонна автомобилей, направившаяся с юга сектора Газа для эвакуации пациентов и персонала больницы "Аль-Кудс" на севере анклава, приостановила движение из-за интенсивных обстрелов в районе этого медучреждения. Об этом сообщило Палестинское общество Красного Полумесяца.

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"Колонна транспортных средств, направлявшаяся из южной части сектора Газа <...> в сопровождении представителей Международного комитета Красного Креста для эвакуации пациентов и медицинского персонала больницы "Аль-Кудс", была остановлена в центральной части анклава", - говорится в заявлении организации, опубликованном в социальной сети X ("икс", ранее Twitter).

В тексте отмечается, что конвой все еще ждет стабилизации ситуации в районе больницы, чтобы продолжить движение.

Ранее организация сообщала, что во время подготовки к эвакуации "Аль-Кудс" израильские силы окружили территорию медучреждения. По ее информации, "израильские военнослужащие и танки были размещены со всех сторон от больницы".

8 ноября арабские СМИ проинформировали о нанесении Израилем ударов по "Аль-Кудс". В свою очередь израильские военные утверждали, что удары были нанесены по боевикам радикального палестинского движения ХАМАС, которые находились в прилегающем к больнице здании, что привело к "вторичным взрывам". Израильская сторона неоднократно обвиняла сторонников ХАМАС в том, что они располагают объекты своей инфраструктуры в непосредственной близости от гражданских объектов, а также в тоннелях под ними. 

Теги:
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