Отряды шиитов обстреляли базу США в Сирии в ответ на авиаудары по Эль-Меядину

По информации телеканала Al Mayadeen, на территории военного объекта произошли взрывы

БЕЙРУТ, 30 октября. /ТАСС/. Вооруженные отряды шиитов, входящих в движение "Исламское сопротивление Ирака", обстреляли ракетами военную базу США в Эш-Шаддади на юге сирийской провинции Хасеке. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его информации, на территории военного объекта произошли взрывы. Атака шиитских бойцов стала ответом на два налета американских ВВС на их лагерь в городе Эль-Меядин на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

В воскресенье база США в Эш-Шаддади, которая расположена рядом с нефтяным месторождением Эль-Джебса, подвергалась ударам беспилотных летательных аппаратов. Ранее Al Mayadeen сообщил об атаке беспилотников на другую базу США, которая находится в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии. Ответственность за нее также взяло на себя "Исламское сопротивление Ирака". Представитель этого движения Джаафар аль-Хусейни заявил телеканалу, что "отряды моджахедов выступили на стороне палестинских братьев в секторе Газа и, чтобы оказать им поддержку, направили свои удары на американские базы".

С 2015 года США создали на северо-востоке Сирии девять военных баз. Крупнейшая из них находится в Телль-Бейдаре к северу от административного центра Хасеке (620 км от Дамаска).